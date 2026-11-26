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Oynat MİT, kritik kurumların kablosuz ağlarını hedef alan yabancı casusluk şebekesini çökertti. İstanbul ve Ankara'da faaliyet gösteren iki kişilik ekibin; savunma sanayii, askeri yerleşkeler ve siyasi partilerin Wi-Fi haritalarını çıkardığı belirlendi. İnternetteki iş ilanlarıyla devşirilen şüphelilerin, kripto para ile ödeme aldıkları ve sızma hazırlığında oldukları itirafıyla birlikte tutuklandıkları bildirildi. Olayla ilgili kapsamlı soruşturma devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Ülkemizin global savunma sektöründe ağırlığı arttıkça yabancı ülke istihbaratlarının da ülkemize olan ilgisi artıyor. Geçen yıl sahte baz istasyonu kurarak kritik verileri toplayan casus şebekesine MİT operasyon düzenlemişti. Bu yıl da Wi-Fi casusları ortaya çıkarıldı.

Wi-Fi casusları

MİT tarafından verilen bilgilere göre başta savunma sanayii olmak üzere İstanbul ve Ankara’da bulunan kritik kamu kurumlarının çevresinde dolaşarak Wi-Fi ağlarının haritalandırmasını yapan bir şebekeye operasyon düzenlendi.

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2 kişiden oluşan ekibin savunma sanayii kuruluşları, siyasi parti genel merkezleri ve askeri yerleşkeler çevresinde bilgi topladıkları, fotoğraflamalar yaptıkları anlaşıldı. Ekibin yabancı bir istihbarat servisi adına kablosuz ağlara sızmayı planladıkları anlaşıldı.

Şüpheliler sorguda iş bulma ilanları üzerinden talimat aldıklarını ve ödemelerin de kripto para ile yapıldığını itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheliler tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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