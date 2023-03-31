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    War Thunder oyunu Türk Ordusunun Cesaretini Yeni Bir Kısa Filmle Onurlandırıyor.

    Budapeşte, Macaristan, 24.03.2023 – Gaijin Entertainment, ödüllü uluslararası bir hit olan popüler çevrimiçi askeri aksiyon War Thunder için yeni yerel içeriğini duyurmaktan heyecan duyuyor
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    War Thunder oyunu Türk Ordusunun Cesaretini Yeni Bir Kısa Filmle Tam Boyutta Gör

    Budapeşte, Macaristan, 24.03.2023 – Gaijin Entertainment, ödüllü uluslararası bir hit olan popüler çevrimiçi askeri aksiyon War Thunder için yeni yerel içeriğini duyurmaktan heyecan duyuyor. Oyun, yeni bir kısa filmi; “Moments of Valor: Türkiye” ve Türk hava ile kara kuvvetleri tarafından kullanılan tanklara, savaş uçaklarına ve helikopterlere odaklanan yeni oyun içi içeriği içeriyor. Bu hamle, Türk oyuncuların son teknoloji T129 ATAK helikopterleri gibi Türk askeri araçlarına olan ilgilerini sergilemelerine ve gidermelerine olanak tanıyacak.

    700 binden fazla Türk oyuncu şimdiden War Thunder'ı oynadı ve uluslararası War Thunder topluluğunun önemli bir parçası oldular. Gaijin Entertainment, aşklarını ve tutkularını kutlamak için War Thunder oyun motorunu kullanarak “Moments of Valor: Türkiye” adlı yeni bir kısa film hazırladı. Bu film, Türk askeri personelinin cesaretini onurlandırıyor ve Türk mühendislerinin askeri havacılık dünyasına katkılarını vurgularken, War Thunder'ın oyunculara sunduğu oynayış deneyiminin özünü de gödzler önüne seriyor.

    Ayrıca Türk T129 ATAK helikopterleri oyun mağazasında geçici olarak kullanıma sunulurken, Leopard 2A4 tanklarının ve F-5 savaş uçaklarının premium versiyonları Türk ordusu kamuflajlarına kavuştu. Bu seçenekler, Türk oyuncuların araçlarını daha da kişiselleştirmelerine ve milli gururlarını sergilemelerine olanak tanıyacak. T129 ATAK helikopteri, A129 Mangusta'nın yerli olarak tasarlanıp üretilen çeşididir ve taarruz, silahlı keşif, hassas vuruş ve derin taarruz görevleri için optimize edilmiştir. Nisan 2014'te Türkiye'de hizmete girdi ve o zamandan beri Filipin Hava Kuvvetleri tarafından da aktif görev alıyor.

    War Thunder oyunu Türk Ordusunun Cesaretini Yeni Bir Kısa Filmle Tam Boyutta Gör

    Gaijin Entertainment CEO'su Anton Yudintsev, "Gaijin'de her ülkedeki oyuncularımızı önemsiyor ve onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz" dedi. “Türk oyuncularımızla ilişkilerimizi güçlendirmeyi ve onlara yeni ve heyecan verici içerikler sunmayı umuyoruz."

    War Thunder ücretsiz bir oyun, ancak çeşitli oyun içi içerikler Gaijin aracılığıyla kullanıma sunulur. Banka ve kredi kartları, banka havaleleri, mobil ödemeler, ön ödemeli kartlar ve daha fazlası dahil olmak üzere her türlü ödeme seçeneğini destekleyen çevrim içi mağazası oldukça zengindir. Gaijin Entertainment, Türk oyuncuların War Thunder'dan keyif almasını kolaylaştırmak ve fiyatları daha uygun ve öngörülebilir kılmak için Gaijin'de bölgesel Türkiye fiyatlandırmasını da tanıttı. Uluslararası oyuncular arasından, bölgesel fiyatlara geçiş, oyun içi öğelerin çoğunu ABD veya AB'ye kıyasla Türk oyuncular için yaklaşık olarak iki kat daha ucuz hale getirecek. Yeni fiyatlar halihazırda mağazada mevcut.

     

    Şu anda PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S'de Türkçe dahil 18 dilde mevcut. Oyun, dünya çapında 70 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor ve bir pan- Avrupa oyun şirketi olan Gaijin Entertainment'ın Macaristan'daki genel merkezinde geliştirildi. Oyun hakkında daha fazla bilgi için www.warthunder.com adresindeki resmi web sitesini ziyaret edin.

    Gaijin Entertainment Hakkında

    Gaijin Entertainment; War Thunder, Crossout, Enlisted, CRSED: F.O.A.D ve Star Conflict çevrimiçi oyunlarının yanı sıra diğer PC, Mac, Linux, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S'nin, çeşitli türlerde iOS ve Android oyunları geliştiricisi ve yayıncısıdır. Şirketin çoğu yapımı, Gamescom Ödülüve daha pek çoğu da dahil olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçları ve oyun endüstrisi ödülleri aldı. Resmi web sitesi: http://gaijinent.com/

    War Thunder oyunu Türk Ordusunun Cesaretini Yeni Bir Kısa Filmle Tam Boyutta Gör

    War Thunder Hakkında

    War Thunder, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Mac ve Linux'taki oyuncuların aynı savaş alanında havadan, karadan ve denizden savaştıkları dünya çapında milyonlarca hayranı olan, oynaması ücretsiz, platformlar arası, çok oyunculu bir askeri şaheserdir. War Thunder, 1900'lerden 2010'lara kadar 2000'den fazla oynanabilir uçak, zırhlı araç ve gemi sunuyor. Oyunda temsil edilen ABD, Rus, İngiliz, Alman, İtalyan, Japon, Çinİ,sveç, İsrail, Güney Afrika ve Fransız askeri araç teknoloji ağaçları ve ayrıca bir dizi Macar, Türk, Finlandiya aracı tarihsel olarak dikkatlice araştırılmış, gerçek dünyadaki örneklerinin birebir versiyonları olarak oyuna aktarılmış vaziyette. Gaijin Entertainment düzenli güncellemeler yoluyla sürekli geliştirme sözünde bulunurken hayranlar yüzlerce yeni aracın daha eklenmesini bekliyor. Resmi web sitesi: http://warthunder.com

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