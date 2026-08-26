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    Warlock için ilk oynanış fragmanı yayınlandı: D&D evreninde geçiyor

    Dungeons & Dragons evreninde geçen Warlock, yaklaşık 8 dakikalık ilk oynanış fragmanıyla ortaya çıktı. Büyü odaklı aksiyon-macera oyununun 2027'de çıkması planlanıyor.

    Warlock için ilk oynanış fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Dungeons & Dragons'ın yeni AAA oyunu Warlock için yaklaşık 8 dakikalık ilk kapsamlı oynanış fragmanı yayınlandı. Geçen yıl The Game Awards'ta yayınlanan kısa tanıtımın ardından oyunla ilgili çok daha fazla detay paylaşılırken yeni video da Gamescom Opening Night Live etkinliğinde gösterildi.

    Karanlık ve büyü odaklı bir macera sunulacak

    Warlock için ilk oynanış fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Wizards of the Coast'un kendi bünyesindeki Invoke Studios tarafından geliştirilen Warlock, Dungeons & Dragons evreninden ilham alan karanlık fantezi temalı, açık dünyalı, üçüncü şahıs ve tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu olarak hazırlanıyor.

    Oyunun başrolünde, karanlık güçlere karşı savaşabilmek için başka dünyalara ait bir büyüyle anlaşma yapan deneyimli savaşçı Kaatri bulunuyor.

    Warlock için ilk oynanış fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Fragmanda Kaatri'nin bir Warlock olarak güçlerini elde etmek için yaptığı anlaşma da gösteriliyor. Dungeons & Dragons'taki Warlock sınıfının temel özelliklerinden biri olan bu anlaşma, karakterin oyundaki yeteneklerinin de merkezinde yer alıyor.

    Kaatri'nin güçlerinin kaynağı ise yeni tanıtılan Tasha karakteri. Karakter, Kaatri'ye Darkon boyunca (D&D külliyatındaki bir diyar. Diğer evrenlerden çok daha karanlık, gotik ve korku temalı Ravenloft evreninin içinde yer alır) gizlenmiş Raw Magic'i hissetmeyi öğretiyor. Bu güç, Kaatri'nin büyü yeteneklerini geliştirmesine ve farklı biçimlerde kullanmasına olanak sağlıyor.

    2027’de çıkacak

    Yaklaşık sekiz dakikalık fragman, Warlock'un savaş sisteminin önemli ölçüde büyülere dayandığını gösteriyor.

    Warlock'un 2027'de çıkması planlanıyor. Oyunun kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Yapım PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Windows PC için geliştiriliyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    G
    gülenturk12 3 saat önce

    Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.

    J
    Jikoxmarley 4 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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