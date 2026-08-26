Warlock için ilk oynanış fragmanı yayınlandı: D&D evreninde geçiyor

Karanlık ve büyü odaklı bir macera sunulacak
Oyunun başrolünde, karanlık güçlere karşı savaşabilmek için başka dünyalara ait bir büyüyle anlaşma yapan deneyimli savaşçı Kaatri bulunuyor.
Fragmanda Kaatri'nin bir Warlock olarak güçlerini elde etmek için yaptığı anlaşma da gösteriliyor. Dungeons & Dragons'taki Warlock sınıfının temel özelliklerinden biri olan bu anlaşma, karakterin oyundaki yeteneklerinin de merkezinde yer alıyor.
Kaatri'nin güçlerinin kaynağı ise yeni tanıtılan Tasha karakteri. Karakter, Kaatri'ye Darkon boyunca (D&D külliyatındaki bir diyar. Diğer evrenlerden çok daha karanlık, gotik ve korku temalı Ravenloft evreninin içinde yer alır) gizlenmiş Raw Magic'i hissetmeyi öğretiyor. Bu güç, Kaatri'nin büyü yeteneklerini geliştirmesine ve farklı biçimlerde kullanmasına olanak sağlıyor.
2027’de çıkacak
Yaklaşık sekiz dakikalık fragman, Warlock'un savaş sisteminin önemli ölçüde büyülere dayandığını gösteriyor.
Warlock'un 2027'de çıkması planlanıyor. Oyunun kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Yapım PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Windows PC için geliştiriliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Geçenlerde kredi kartımı yenilemeyi düşünüyordum ama bunun için şubeye gidip uğraşmak hiç içimden gelmedi açıkçası. İnternetten bakınırken Paraf başvurusunun online yapılabildiğini gördüm. Formu doldurup başvuruyu telefondan hallettim, en azından bunun için işten izin alıp şubeye gitmek zorunda kalmadım. Gün içinde zaten yeterince koşturuyorum, böyle işlemleri evden halledebilmek benim için daha pratik oluyor. Kartın da adrese gelmesi ayrıca iyi oldu.
daha korkutucu bişey görmedim