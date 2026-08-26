Warlock için ilk oynanış fragmanı yayınlandı: D&D evreninde geçiyor

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Tam Boyutta Gör Dungeons & Dragons'ın yeni AAA oyunu Warlock için yaklaşık 8 dakikalık ilk kapsamlı oynanış fragmanı yayınlandı. Geçen yıl The Game Awards'ta yayınlanan kısa tanıtımın ardından oyunla ilgili çok daha fazla detay paylaşılırken yeni video da Gamescom Opening Night Live etkinliğinde gösterildi.

Karanlık ve büyü odaklı bir macera sunulacak

Tam Boyutta Gör Wizards of the Coast'un kendi bünyesindeki Invoke Studios tarafından geliştirilen Warlock, Dungeons & Dragons evreninden ilham alan karanlık fantezi temalı, açık dünyalı, üçüncü şahıs ve tek oyunculu bir aksiyon-macera oyunu olarak hazırlanıyor.

Oyunun başrolünde, karanlık güçlere karşı savaşabilmek için başka dünyalara ait bir büyüyle anlaşma yapan deneyimli savaşçı Kaatri bulunuyor.

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Fragmanda Kaatri'nin bir Warlock olarak güçlerini elde etmek için yaptığı anlaşma da gösteriliyor. Dungeons & Dragons'taki Warlock sınıfının temel özelliklerinden biri olan bu anlaşma, karakterin oyundaki yeteneklerinin de merkezinde yer alıyor.

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Kaatri'nin güçlerinin kaynağı ise yeni tanıtılan Tasha karakteri. Karakter, Kaatri'ye Darkon boyunca (D&D külliyatındaki bir diyar. Diğer evrenlerden çok daha karanlık, gotik ve korku temalı Ravenloft evreninin içinde yer alır) gizlenmiş Raw Magic'i hissetmeyi öğretiyor. Bu güç, Kaatri'nin büyü yeteneklerini geliştirmesine ve farklı biçimlerde kullanmasına olanak sağlıyor.

2027’de çıkacak

Yaklaşık sekiz dakikalık fragman, Warlock'un savaş sisteminin önemli ölçüde büyülere dayandığını gösteriyor.

Warlock'un 2027'de çıkması planlanıyor. Oyunun kesin çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Yapım PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Windows PC için geliştiriliyor.

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Warlock için ilk oynanış fragmanı yayınlandı

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