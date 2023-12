Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı!

Tam Boyutta Gör Medya devi Warner Bros. Discovery, yerli dijital içerik platformu BluTV'nin tüm hisselerini satın aldı. Daha önce BluTV'nin yüzde 35'ini satın alan Warner Bros. Discovery artık BluTV'nin yüzde 100 sahibi oldu.

The Last of Us'ın ikinci sezonu için tarih verildi 6 sa. önce eklendi

Gazeteci Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında, BluTV'nin tamamını dünya devine geçiren anlaşmanın dün imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ayrıca taraflar arasından henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.

Bu gelişmeyle birlikte BluTV'de büyük bir değişim bekleniyor. Warner Bros. Discovery.'nin elinde bulunan MAX platformunun ve HBO kanalının içeriklerini daha fazla görebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.