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    Anlık Bildirim

    Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı!

    Bünyesinde HBO, Discovery, CNN ve MAX gibi platformları barındıran ABD'li medya devi Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tüm hisselerini satın aldı.               
    Warner Bros Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı! Tam Boyutta Gör
    Medya devi Warner Bros. Discovery, yerli dijital içerik platformu BluTV'nin tüm hisselerini satın aldı. Daha önce BluTV'nin yüzde 35'ini satın alan Warner Bros. Discovery artık BluTV'nin yüzde 100 sahibi oldu.

    Gazeteci Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında, BluTV'nin tamamını dünya devine geçiren anlaşmanın dün imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ayrıca taraflar arasından henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.

    Bu gelişmeyle birlikte BluTV'de büyük bir değişim bekleniyor. Warner Bros. Discovery.'nin elinde bulunan MAX platformunun ve HBO kanalının içeriklerini daha fazla görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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