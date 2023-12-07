Warner Bros. Discovery, BluTV'nin tamamını satın aldı!

Gazeteci Ertuğrul Özkök, bugünkü köşe yazısında, BluTV'nin tamamını dünya devine geçiren anlaşmanın dün imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın detayları hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ayrıca taraflar arasından henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.
Bu gelişmeyle birlikte BluTV'de büyük bir değişim bekleniyor. Warner Bros. Discovery.'nin elinde bulunan MAX platformunun ve HBO kanalının içeriklerini daha fazla görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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