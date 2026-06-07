Hollywood’da işler karıştı: Warner Bros. satışı yılan hikayesine döndü

Bu kez Paramount’a engel çıktı
110 milyar dolar civarında bir meblağla Paramount’ın satın alma teklifi Warner Bros. hissedarları tarafından da kabul görmüş ve son aşamaya geçilmişti. Tam her şey bitti derken bu kez araya eyalet yönetimleri girdi.
Gelen bilgilere göre pek çok ABD eyaleti satın alımın gerçekleşmemesi için dava açmaya hazırlanıyor. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Warner Bros. satışının ABD ekonomik hayatına hizmet etmekten uzak olduğunu aksine iş fırsatlarında adaletsizlik, tüketici tercihlerinde rekabetin azalması ve seçeneklerin pahalılaşması gibi dezavantajlara sebebiyet vereceğini belirtti.
Kaliforniya savcılığının yanı sıra New York savcılığı da benzer gerekçelerle satın alıma karşı çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda ters görüşte olan eyalet savcılıklarının birer birer Paramount’a karşı dava açacağı ifade ediliyor.
Diğer taraftan Paramount da Kaliforniya’da karşı dava için başvuruda bulundu. Warner Bros. birleşmesinin Hollywood’u yeniden ayağa kaldıracağını iddia eden yetkililer, eyalet savcılıklarının anti-tekel yasasını bir silah gibi kullanmak istediklerini dile getirdi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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