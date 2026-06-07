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    Hollywood’da işler karıştı: Warner Bros. satışı yılan hikayesine döndü

    Warner Bros. şirketinin geçen yıldan bu yana gündem olan satış hamlesinde bir türlü son nokta konulamadı. Önce Netflix şimdi de Paramount çeşitli engellerle boğuşuyor.

    Warner Bros. Tam Boyutta Gör
    Eğlence dünyasının en önemli şirketlerinden birisi olan Warner Bros.’un neredeyse 1 yıldır devam eden satış hikâyesi içinden çıkılamaz bir yöne doğru gidiyor. Önce Netflix tarafından son aşamaya getirilen satın alma görüşmeleri Donald Trump’ın da müdahale etmesiyle bozulmuş ve Paramount devreye girmişti.

    Bu kez Paramount’a engel çıktı

    110 milyar dolar civarında bir meblağla Paramount’ın satın alma teklifi Warner Bros. hissedarları tarafından da kabul görmüş ve son aşamaya geçilmişti. Tam her şey bitti derken bu kez araya eyalet yönetimleri girdi.

    Gelen bilgilere göre pek çok ABD eyaleti satın alımın gerçekleşmemesi için dava açmaya hazırlanıyor. Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Warner Bros. satışının ABD ekonomik hayatına hizmet etmekten uzak olduğunu aksine iş fırsatlarında adaletsizlik, tüketici tercihlerinde rekabetin azalması ve seçeneklerin pahalılaşması gibi dezavantajlara sebebiyet vereceğini belirtti.

    Kaliforniya savcılığının yanı sıra New York savcılığı da benzer gerekçelerle satın alıma karşı çıkıyor. Önümüzdeki haftalarda ters görüşte olan eyalet savcılıklarının birer birer Paramount’a karşı dava açacağı ifade ediliyor.

    Diğer taraftan Paramount da Kaliforniya’da karşı dava için başvuruda bulundu. Warner Bros. birleşmesinin Hollywood’u yeniden ayağa kaldıracağını iddia eden yetkililer, eyalet savcılıklarının anti-tekel yasasını bir silah gibi kullanmak istediklerini dile getirdi.

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    PoTemKiN_02 4 gün önce

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