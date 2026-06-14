Warner Bros.'un Paramount'a satılması için gerekli onay alındı

Hollywood'da tüm dengeleri değiştirmesi beklenen Warner Bros.-Paramount anlaşması gerçeğe dönüşmeye artık çok daha yakın. Hatırlarsanız ilk başta şirketi satmak için Netflix ile anlaşan Warner Bros. yönetimi, daha sonra Paramount'tan gelen 111 milyar dolarlık daha yüksek teklifi kabul etmiş ve şirketi Paramount'a satacağını açıklamıştı. Ancak bu anlaşmanın gerçeğe dönüşmesi için başta ABD'deki denetleyici kurumlar olmak üzere birkaç kritik yerden gerekli izinleri almak gerekiyordu. O izinlerden belki de en büyüğü bu hafta alındı.

ABD Adalet Bakanlığı, Warner Bros-Paramount Anlaşmasını Onayladı

Paramount'u da kısa süre önce satın alan Skydance grubu, bu anlaşmayla birlikte Hollywood'un iki dev stüdyosunu ve önemli TV kanallarını ele geçirmiş olacağı için bu anlaşmaya itiraz eden pek çok kişi bulunuyordu. Bu anlaşmanın sıkı bir Trump ve İsrail destekçisi olan Larry Ellison'ı (Skydance'in arkasındaki teknoloji milyarderi) bir anda medyayı kontrol eden bir figüre dönüştüreceğine dikkat çekiliyordu. Bu yüzden bu anlaşmanın engellenebileceği konuşuluyordu. Hatta ABD'de bazı muhalif senatörler bu konuyu mahkemeye taşımak için hazırlıklara başlamıştı bile. Ancak Larry Ellison'ın Donald Trump ile olan yakın ilişkisi bu konuda Paramount'a büyük avantaj sağladı. Daha ABD'de tartışmalar sürerken, ABD Adalet Bakanlığı bu kritik anlaşmayı onayladı.

Sinemada bu hafta (12 Haziran 2026) 2 gün önce eklendi

Paramount bu anlaşmayla birlikte hem Warner Bros.'un film stüdyosunu, hem HBO ve HBO Max'i, hem de Warner bünyesinde bulunan CNN, TNT, TBS gibi kanalları bünyesine katacak. Paramount yönetimi, HBO Max ve Paramount+'ı tek bir platformda birleştirmeyi planlıyor. Warner Bros. ve Paramount film stüdyolarının ise ayrı ayrı yoluna devam edeceği söyleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: