Warner Bros.'un Paramount'a satılması için gerekli onay alındı

ABD Adalet Bakanlığı, Warner Bros-Paramount Anlaşmasını Onayladı
Paramount'u da kısa süre önce satın alan Skydance grubu, bu anlaşmayla birlikte Hollywood'un iki dev stüdyosunu ve önemli TV kanallarını ele geçirmiş olacağı için bu anlaşmaya itiraz eden pek çok kişi bulunuyordu. Bu anlaşmanın sıkı bir Trump ve İsrail destekçisi olan Larry Ellison'ı (Skydance'in arkasındaki teknoloji milyarderi) bir anda medyayı kontrol eden bir figüre dönüştüreceğine dikkat çekiliyordu. Bu yüzden bu anlaşmanın engellenebileceği konuşuluyordu. Hatta ABD'de bazı muhalif senatörler bu konuyu mahkemeye taşımak için hazırlıklara başlamıştı bile. Ancak Larry Ellison'ın Donald Trump ile olan yakın ilişkisi bu konuda Paramount'a büyük avantaj sağladı. Daha ABD'de tartışmalar sürerken, ABD Adalet Bakanlığı bu kritik anlaşmayı onayladı.
Paramount bu anlaşmayla birlikte hem Warner Bros.'un film stüdyosunu, hem HBO ve HBO Max'i, hem de Warner bünyesinde bulunan CNN, TNT, TBS gibi kanalları bünyesine katacak. Paramount yönetimi, HBO Max ve Paramount+'ı tek bir platformda birleştirmeyi planlıyor. Warner Bros. ve Paramount film stüdyolarının ise ayrı ayrı yoluna devam edeceği söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: