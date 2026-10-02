Warner Bros. ve Paramount birleşip Skydance olacak

Bu birleşmeyle birlikte Hollywood'un en büyük film şirketi hâline gelecek Skydance, hem Warner Bros'tan devraldığı Harry Potter, Game of Thrones, DC Films'i, hem de Paramount'un sahibi olduğu Transformers, Mission: Impossible, Top Gun gibi serileri kontrol edecek. Ayrıca HBO ve HBO Max'ın da yeni sahibi olacak.
Warner Bros.'ta Yönetim Değişecek ama DC Films'e Dokunulmayacak
Bu kritik değişimin yansımaları şimdiden ortaya çıkmış durumda. Warner Bros.'un başında yer alan Michael De Luca ve Pamela Abdy ikilisi anlaşma tamamlanınca yönetimden ayrılacak. Onların yerine Skydance'in belirlediği isim ya da isimler geçecek. Skydance'in DC Films'te ise şimdilik bir değişiklik yapmayacağı belirtiliyor. James Gunn, bir süre daha DC Sinematik Evreni'nin başında kalmaya devam edecek.