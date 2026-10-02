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    Warner Bros. ve Paramount birleşip Skydance olacak

    Hollywood'da tüm dengeleri değiştirmesi beklenen 111 milyar dolarlık Warner Bros.-Paramount anlaşması bu hafta tamamlanacak. İki şirketin birleşip Skydance adlı bir medya devi oluşturacak.

    Warner Bros ve Paramount birleşip Skydance olacak Tam Boyutta Gör
    Aylardır devam eden görüşmelerin ardından gerekli tüm mercilerden onay alan iki Paramount ve Warner Bros., 111 milyar dolarlık bu tarihi anlaşmanın 6 Ekim'de tamamlanacağını duyurdu. Böylece Hollywood'un iki dev stüdyosu aynı çatı altında buluşacak. Paramount Skydance'in Warner Bros'u almasıyla oluşacak bu çatı şirket, Skydance adını alacak.

    Bu birleşmeyle birlikte Hollywood'un en büyük film şirketi hâline gelecek Skydance, hem Warner Bros'tan devraldığı Harry Potter, Game of Thrones, DC Films'i, hem de Paramount'un sahibi olduğu Transformers, Mission: Impossible, Top Gun gibi serileri kontrol edecek. Ayrıca HBO ve HBO Max'ın da yeni sahibi olacak.

    Warner Bros ve Paramount birleşip Skydance olacak Tam Boyutta Gör
    Sykdance'in başına David Ellison geçecek. Ünlü teknoloji milyarderi Larry Ellison'ın oğlu olan David Ellison, Paramount'u da daha geçtiğimiz yıl satın almış ve Paramount Skydance'e dönüştürmüştü. Şimdi Skydance'in CEO'su olarak iki dev stüdyoyu birden kontrolüne almış olacak. Zaten bu anlaşmayı özellikle ABD'de tartışmalı hâle getiren bu oldu. Trump ve İsrail'in başlıca destekçilerinden olan Ellison ailesinin bu anlaşmayla medyanın önemli bir bölümünü kontrolüne alması tepkileri beraberinde getirdi. Ancak Trump'ın da yardımıyla bu itirazlar bir şekilde bastırıldı ve anlaşma bir şekilde tamamlandı. Neticede 6 Ekim'de hem Hollywood, hem de medya dünyası için yeni bir dönem başlamış olacak.

    Warner Bros.'ta Yönetim Değişecek ama DC Films'e Dokunulmayacak

    Bu kritik değişimin yansımaları şimdiden ortaya çıkmış durumda. Warner Bros.'un başında yer alan Michael De Luca ve Pamela Abdy ikilisi anlaşma tamamlanınca yönetimden ayrılacak. Onların yerine Skydance'in belirlediği isim ya da isimler geçecek. Skydance'in DC Films'te ise şimdilik bir değişiklik yapmayacağı belirtiliyor. James Gunn, bir süre daha DC Sinematik Evreni'nin başında kalmaya devam edecek.

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