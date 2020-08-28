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    Wasteland 3 ve Tell Me Why, Xbox Game Pass’teki yerini aldı

    Xbox Game Pass , platforma eklenen yeni oyunlarla şenlendi. Uzun bir süredir beklenen Wasteland 3 Game Pass'te yerini alırken Tell me Why da meraklılarıyla buluştu.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    561
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    Oyunlar
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    Gökhan G.
    Editör
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    Wasteland 3 ve Tell Me Why, Xbox Game Pass’teki yerini aldı
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    Xbox Gamepass üyeleri, iki yeni oyuna daha kavuştu. RPG hayranlarının uzun bir süredir beklediği Wasteland 3 nihayet platformdaki yerini aldı. İndirilebilir hale gelen bir diğer oyun ise Life is Strange serisinden tanıdığımız DONTNOD’ın Tell me Why isimli yapımı.

    Ayrıca Bkz. "220 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu"

    İzometrik bakış açısına sahip Wasteland 3, türün hayranlarının bildiği üzere Fallout Tactics’i de dahil edersek Fallout 3 öncesi oyunların atası olarak kabul ediliyor. Savaş sonrası ABD’de geçen oyunda bir grup Ranger’la birlikte Colorado'nun donmuş topraklarına geri dönüyoruz. Piyasaya çıkışı ertelenen oyun bu ertelemelerin hakkını vermiş görünüyor zira oyunun inceleme puanları oldukça yüksek. Wasteland 3, yaklaşık 30 siteden aldığı %85’lik skorla oldukça beğenilmiş görünüyor.

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    Wasteland 3 ve Tell Me Why, Xbox Game Pass’teki yerini aldı
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    Gamepass’e giriş yapan bir diğer oyun ise Tell me Why. Life is Strange serisine aşina olanların yabancılık çekmeyeceği oyunda, Alaska'nın küçük bir kasabasında Tyler ve Alyson Ronan adlı ikiz kardeşlerin yaşadıklarına tanıklık ediyoruz. Üç bölüm halinde yayınlanan oyunda birbirlerinden uzun bir süredir ayrı kalmış kardeşlerin çocukluklarının geçtiği eve dönmek zorunda kalmaları ve yaşananlar konu edilmiş. Tell Me Why’ın da oldukça beğenildiğini belirtmemiz lazım. Oyunun Metacritic ortalaması şuan için %83.

    Wasteland 3 ve Tell Me Why, Xbox Game Pass’teki yerini aldı
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    Aşağıda iki oyuna ait oynanış videolarına göz atabilir, henüz Xbox Game Pass üyesi değilseniz buradaki bağlantıdan üye olabilirsiniz.  



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    konsoldede 4 sa.
    ps plus agustosda , cod mw r. vermisti simdi PUBG veriyor , microsoft un verdigi oyunlara baska yerimle gülüyorum yuhhhhh
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    TheShadow (The Shadow) 3 sa. konsoldede
    Verdiği oyunların ikisi de güncel. Sony'in Fall Guys dışında güncel (yeni) bir oyun verdiğini görmedim. Kaldı ki game pass'in fiyatı da ortada.
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 sa. konsoldede
    Bende psn yıllık 240 tl sizlere çaktığını görüyorum bir bilsen nerelerimle gülüyorum 🤣
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 sa. konsoldede
    Pubg 10 yıldır falan gamepass console da
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    Anthropomancy (Levent D) 4 sa.
    Sen nasıl bir detaysın game pass
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