Wasteland 3 ve Tell Me Why, Xbox Game Pass’teki yerini aldı

Xbox Gamepass üyeleri, iki yeni oyuna daha kavuştu. RPG hayranlarının uzun bir süredir beklediği Wasteland 3 nihayet platformdaki yerini aldı. İndirilebilir hale gelen bir diğer oyun ise Life is Strange serisinden tanıdığımız DONTNOD’ın Tell me Why isimli yapımı.

İzometrik bakış açısına sahip Wasteland 3, türün hayranlarının bildiği üzere Fallout Tactics’i de dahil edersek Fallout 3 öncesi oyunların atası olarak kabul ediliyor. Savaş sonrası ABD’de geçen oyunda bir grup Ranger’la birlikte Colorado'nun donmuş topraklarına geri dönüyoruz. Piyasaya çıkışı ertelenen oyun bu ertelemelerin hakkını vermiş görünüyor zira oyunun inceleme puanları oldukça yüksek. Wasteland 3, yaklaşık 30 siteden aldığı %85’lik skorla oldukça beğenilmiş görünüyor.

Gamepass’e giriş yapan bir diğer oyun ise Tell me Why. Life is Strange serisine aşina olanların yabancılık çekmeyeceği oyunda, Alaska'nın küçük bir kasabasında Tyler ve Alyson Ronan adlı ikiz kardeşlerin yaşadıklarına tanıklık ediyoruz. Üç bölüm halinde yayınlanan oyunda birbirlerinden uzun bir süredir ayrı kalmış kardeşlerin çocukluklarının geçtiği eve dönmek zorunda kalmaları ve yaşananlar konu edilmiş. Tell Me Why’ın da oldukça beğenildiğini belirtmemiz lazım. Oyunun Metacritic ortalaması şuan için %83.

Aşağıda iki oyuna ait oynanış videolarına göz atabilir, henüz Xbox Game Pass üyesi değilseniz buradaki bağlantıdan üye olabilirsiniz.

