    Apple Watch'ların bağlantı sorununu çözen güncelleme yayınlandı

    Apple, watchOS 26'ya güncellenmemiş, bağlantı sorunu yaşatabilen Apple Watch'lar için bir sistem güncellemesi yayınladı. İşte ayrıntılar:                        

    watchOS 11.6.2 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Watch Series 6'dan Series 10'a, Apple Watch SE 2'den Apple Watch Ultra 2'ye kadar tüm eski modellere watchOS 11.6.2 güncellemesini gönderdi. Apple, güncellemenin önemli hata düzeltmeleri içerdiğini söyleyerek tüm kullanıcılar için öneriyor.

    watchOS 11.6.2 güncellemesi neler getiriyor?

    Apple'a göre watchOS 11.6.2, Avustralya'daki acil servislerle bağlantı kurmaya çalışırken Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Series 10, SE 2, Ultra ve Ultra 2 dahil olmak üzere birden fazla Apple Watch modelini etkileyen bir sorunu düzeltiyor.

    Apple ayrıca yeni sürümün önemli hata düzeltmeleri içerdiğini söylüyor ancak hata düzeltmelerinin Avustralya acil servisleri bağlantı sorunları dışında neyi içerdiği belli değil.

