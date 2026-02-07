Apple Watch'ların bağlantı sorununu çözen güncelleme yayınlandı

watchOS 11.6.2 güncellemesi neler getiriyor?
Apple'a göre watchOS 11.6.2, Avustralya'daki acil servislerle bağlantı kurmaya çalışırken Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Series 10, SE 2, Ultra ve Ultra 2 dahil olmak üzere birden fazla Apple Watch modelini etkileyen bir sorunu düzeltiyor.
Apple ayrıca yeni sürümün önemli hata düzeltmeleri içerdiğini söylüyor ancak hata düzeltmelerinin Avustralya acil servisleri bağlantı sorunları dışında neyi içerdiği belli değil.