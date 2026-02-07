Apple Watch'ların bağlantı sorununu çözen güncelleme yayınlandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Apple Watch Series 6'dan Series 10'a, Apple Watch SE 2'den Apple Watch Ultra 2'ye kadar tüm eski modellere watchOS 11.6.2 güncellemesini gönderdi. Apple, güncellemenin önemli hata düzeltmeleri içerdiğini söyleyerek tüm kullanıcılar için öneriyor.

watchOS 11.6.2 güncellemesi neler getiriyor?

Apple'a göre watchOS 11.6.2, Avustralya'daki acil servislerle bağlantı kurmaya çalışırken Series 6, Series 7, Series 8, Series 9, Series 10, SE 2, Ultra ve Ultra 2 dahil olmak üzere birden fazla Apple Watch modelini etkileyen bir sorunu düzeltiyor.

Apple ayrıca yeni sürümün önemli hata düzeltmeleri içerdiğini söylüyor ancak hata düzeltmelerinin Avustralya acil servisleri bağlantı sorunları dışında neyi içerdiği belli değil.

