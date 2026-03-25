watchOS 26.4 yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, Apple Watch kullanıcıları için watchOS 26.4'ü yayınladı. Güncelleme, antrenmanlara daha hızlı başlama yöntemi ekliyor, sekiz yeni emoji sunuyor ve AirPods Max 2 desteğinin yanı sıra hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.

watchOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?

Daha hızlı antrenman başlatma

Sekiz yeni emoji

AirPods Max 2 desteği

Hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri

Apple, watchOS 26'da Apple Watch kullanıcıları için Antrenman uygulamasını yeniden tasarladı. Yeni tasarım, bazı kullanıcılar tarafından beğenilmedi. watchOS 26.4 eski tasarıma geri dönmese de, bazı olumsuz geri bildirimleri gidermeye yardımcı olabilecek bir değişiklik getiriyor. Artık egzersize başlamaya hazır olduğunuzda, antrenman türünün simgesine dokunarak spora başlayabiliyorsunuz. Egzersiz simgesi büyük olduğu ve ekranda göründüğünde ekranın büyük bir bölümünü kapladığı için, bu, egzersize başlamayı biraz daha kolaylaştırıyor.

watchOS 26.4 ayrıca emoji klavyesine sekiz yeni emoji ekliyor. Bunlar arasında bale dansçısı, bozulmuş yüz, heyelan, trombon ve fazlası yer alıyor.

watchOS 26.4, Apple'ın en yeni kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max 2’ye destek getiriyor. Bu, müzik, podcast veya aramaları Apple’ın yeni kulaklığıyla dinleyecek kullanıcılar için faydalı.

Apple, bu sürümün hata düzeltmeleri ve önemli güvenlik iyileştirmeleri içerdiğini, bu nedenle çoğu kullanıcı için önerilen bir güncelleme olduğunu belirtiyor. Güncellemeyi yüklemek için iPhone'unuzun iOS 26.4 sürümünü çalıştırıyor olması gerekiyor. Ayrıca Apple Watch'unuzun pilinin en az %50 dolu olması ve kurulum sırasında şarj cihazına bağlı olması gerekiyor.

