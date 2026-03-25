Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    watchOS 26.4 yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

    Apple, watchOS 26 işletim sisteminin dördüncü büyük güncellemesi olan watchOS 26.4'ü yayınladı. Yeni yazılım, özellikle yoğun antrenman yapanlar için kolaylık sağlayacak değişiklik getiriyor.

    Apple, Apple Watch kullanıcıları için watchOS 26.4'ü yayınladı. Güncelleme, antrenmanlara daha hızlı başlama yöntemi ekliyor, sekiz yeni emoji sunuyor ve AirPods Max 2 desteğinin yanı sıra hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri içeriyor.

    watchOS 26.4 güncellemesi neler getiriyor?

    • Daha hızlı antrenman başlatma
    • Sekiz yeni emoji
    • AirPods Max 2 desteği
    • Hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri

    Apple, watchOS 26'da Apple Watch kullanıcıları için Antrenman uygulamasını yeniden tasarladı. Yeni tasarım, bazı kullanıcılar tarafından beğenilmedi. watchOS 26.4 eski tasarıma geri dönmese de, bazı olumsuz geri bildirimleri gidermeye yardımcı olabilecek bir değişiklik getiriyor. Artık egzersize başlamaya hazır olduğunuzda, antrenman türünün simgesine dokunarak spora başlayabiliyorsunuz. Egzersiz simgesi büyük olduğu ve ekranda göründüğünde ekranın büyük bir bölümünü kapladığı için, bu, egzersize başlamayı biraz daha kolaylaştırıyor.

    watchOS 26.4 ayrıca emoji klavyesine sekiz yeni emoji ekliyor. Bunlar arasında bale dansçısı, bozulmuş yüz, heyelan, trombon ve fazlası yer alıyor.

    watchOS 26.4, Apple'ın en yeni kulak üstü kulaklığı olan AirPods Max 2’ye destek getiriyor. Bu, müzik, podcast veya aramaları Apple’ın yeni kulaklığıyla dinleyecek kullanıcılar için faydalı.

    Apple, bu sürümün hata düzeltmeleri ve önemli güvenlik iyileştirmeleri içerdiğini, bu nedenle çoğu kullanıcı için önerilen bir güncelleme olduğunu belirtiyor. Güncellemeyi yüklemek için iPhone'unuzun iOS 26.4 sürümünü çalıştırıyor olması gerekiyor. Ayrıca Apple Watch'unuzun pilinin en az %50 dolu olması ve kurulum sırasında şarj cihazına bağlı olması gerekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Casio'dan dizüstü bilgisayar fiyatına hesap makinesi

    Profil resmi
    R-10 2 gün önce

    Skyrim oynatıyor mu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    digitürk kumanda uber 400 tl indirim suzuki vitara 2025 michelin primacy 5 bedava hesap

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Spark 20 Pro Plus
    Spark 20 Pro Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Vivobook Go
    Asus Vivobook Go
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum