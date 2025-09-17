Giriş
    watchOS 26, Apple Watch yavaş şarj olduğunda uyaracak

    iOS 18 sürümüyle birlikte iPhone yavaş şarj aletiyle şarj edildiğinde sistem, uyarıda bulunuyor. Şimdi, watchOS 26 güncellemesiyle bu özellik Apple Watch'lara geldi.

    watchos 26 apple watch yavaş şarj aleti uyarısı Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18 ile Pil menüsüne iPhone’un yavaş şarj aletiyle şarj edildiğini belirten bir uyarı ekledi. Yavaş şarj süreleri, son 24 saat veya son 10 gün içindeki pil kullanımını ve şarjı gösteren bölümde turuncu çubukla gösteriliyor. Yeni yayınlanan watchOS 26 güncellemesi, yüksek hızda şarj için optimize edilmemiş bir Apple Watch şarj aleti kullanılıp kullanılmadığını bildiren bir özellik içeriyor.

    "Yavaş Şarj Aleti" uyarısı

    Apple Watch, daha hızlı şarj olabileceğini tespit ettiği durumda, Ayarlar uygulamasında Pil bölümünde “Yavaş Şarj Aleti” mesajı gösterecek. Apple Watch’ta da yavaş şarj turuncu renkte, hızlı şarj yeşil renkte görünüyor. Apple, bu uyarının şarj aletinde bir sorun olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor.

    Apple, en hızlı şarj için USB-C Power Delivery şarj aletinin ve saatle birlikte gelen USB-C Apple Watch Manyetik Şarj Aygıtı'nın kullanılmasını tavsiye ediyor.

