watchOS 26, Apple Watch yavaş şarj olduğunda uyaracak

"Yavaş Şarj Aleti" uyarısı
Apple Watch, daha hızlı şarj olabileceğini tespit ettiği durumda, Ayarlar uygulamasında Pil bölümünde “Yavaş Şarj Aleti” mesajı gösterecek. Apple Watch’ta da yavaş şarj turuncu renkte, hızlı şarj yeşil renkte görünüyor. Apple, bu uyarının şarj aletinde bir sorun olduğu anlamına gelmediğini belirtiyor.
Apple, en hızlı şarj için USB-C Power Delivery şarj aletinin ve saatle birlikte gelen USB-C Apple Watch Manyetik Şarj Aygıtı'nın kullanılmasını tavsiye ediyor.
