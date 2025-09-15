watchOS 26 güncellemesi yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yeni özellikler

watchOS 26 ile gelen yeni özellikler
watchOS 26, iOS 26 ve macOS 26 gibi, visionOS’ten ilham alan yeni Liquid Glass tasarımını benimsiyor. watchOS, motivasyon için yeni yapay zeka destekli Workout Buddy, daha kişisel bağlamla daha iyi öneriler sunan Smart Stack, Notlar uygulaması, Canlı Çeviri, Uyku skoru ve fazlasını getiriyor.
- Yeni yarı saydam cam tasarım (Liquid Glass)
- Hipertansiyon bildirimleri (Series 9 ve daha yeni modeller)
- Uyku puanı
- Workout Buddy (spor için yapay zeka destekli sesli motivasyon)
- Akıllı Gruplama ipuçları, ayarlanabilir araç takımları
- Mesajlar’da canlı çeviri, akıllı yanıtlar, akıllı eylemler
- Yeni saat kadranları
- Antrenman uygulaması için yeni arayüz
- Antrenman uygulamasında daha entegre ve akıllı medya deneyimi
- Notlar uygulaması
- Bilek hareketi (Series 9 ve daha yeni modeller)
- Ses seviyesini oram gürültüsüne göre ayarlama
- Telefon uygulaması için yeni Tutma Yardımı ve Arama Filtreleme
