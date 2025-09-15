watchOS 26 güncellemesi yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yeni özellikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 ve SE 3, watchOS 26 sürümüyle geliyor. Apple Watch Series 6 ve daha yeni modeller için watchOS 26 güncellemesi, 15 Eylül’de iOS 26 ile birlikte yayınlandı. Peki, yenilikler neler?

watchOS 26 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri 3 ay önce eklendi

watchOS 26 ile gelen yeni özellikler

watchOS 26, iOS 26 ve macOS 26 gibi, visionOS’ten ilham alan yeni Liquid Glass tasarımını benimsiyor. watchOS, motivasyon için yeni yapay zeka destekli Workout Buddy, daha kişisel bağlamla daha iyi öneriler sunan Smart Stack, Notlar uygulaması, Canlı Çeviri, Uyku skoru ve fazlasını getiriyor.

Yeni yarı saydam cam tasarım (Liquid Glass)

Hipertansiyon bildirimleri (Series 9 ve daha yeni modeller)

Uyku puanı

Workout Buddy (spor için yapay zeka destekli sesli motivasyon)

Akıllı Gruplama ipuçları, ayarlanabilir araç takımları

Mesajlar’da canlı çeviri, akıllı yanıtlar, akıllı eylemler

Yeni saat kadranları

Antrenman uygulaması için yeni arayüz

Antrenman uygulamasında daha entegre ve akıllı medya deneyimi

Notlar uygulaması

Bilek hareketi (Series 9 ve daha yeni modeller)

Ses seviyesini oram gürültüsüne göre ayarlama

Telefon uygulaması için yeni Tutma Yardımı ve Arama Filtreleme

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

watchOS 26 yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: