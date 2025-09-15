Giriş
    watchOS 26 güncellemesi yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yeni özellikler

    Apple, iPhone'lar için iOS 26 ile birlikte Apple Watch kullanıcıları için watchOS 26'yı yayınladı. watchOS 26 güncellemesi, özellikle Series 9 ve üzeri modellere dikkat çekici yenilikler getiriyor.

    apple watch watchOS 26 güncelleme indir yükle
    Apple’ın yeni akıllı saatleri Apple Watch Series 11, Watch Ultra 3 ve SE 3, watchOS 26 sürümüyle geliyor. Apple Watch Series 6 ve daha yeni modeller için watchOS 26 güncellemesi, 15 Eylül’de iOS 26 ile birlikte yayınlandı. Peki, yenilikler neler?

    watchOS 26 ile gelen yeni özellikler

    watchOS 26, iOS 26 ve macOS 26 gibi, visionOS’ten ilham alan yeni Liquid Glass tasarımını benimsiyor. watchOS, motivasyon için yeni yapay zeka destekli Workout Buddy, daha kişisel bağlamla daha iyi öneriler sunan Smart Stack, Notlar uygulaması, Canlı Çeviri, Uyku skoru ve fazlasını getiriyor.

    • Yeni yarı saydam cam tasarım (Liquid Glass)
    • Hipertansiyon bildirimleri (Series 9 ve daha yeni modeller)
    • Uyku puanı
    • Workout Buddy (spor için yapay zeka destekli sesli motivasyon)
    • Akıllı Gruplama ipuçları, ayarlanabilir araç takımları
    • Mesajlar’da canlı çeviri, akıllı yanıtlar, akıllı eylemler
    • Yeni saat kadranları
    • Antrenman uygulaması için yeni arayüz
    • Antrenman uygulamasında daha entegre ve akıllı medya deneyimi
    • Notlar uygulaması
    • Bilek hareketi (Series 9 ve daha yeni modeller)
    • Ses seviyesini oram gürültüsüne göre ayarlama
    • Telefon uygulaması için yeni Tutma Yardımı ve Arama Filtreleme

