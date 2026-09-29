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    watchOS 27.0.1, tüm Apple Watch'lar için yayınlandı

    Apple, geçen hafta yeni Apple Watch'larda yeniden başlatma sorununu çözen watchOS 27.0.1 güncellemesini yayınlamıştı. Şimdi, güncelleme daha fazla Apple Watch modeline sunuldu.

    watchOS 27.0.1 güncellemesi tüm Apple Watchlar için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, watchOS 27.0.1'in dağıtımını resmi olarak genişleterek, şu anda ürün gamında bulunan tüm uyumlu cihazlara ulaştırdı. Geçen hafta tamamen yeni saatlerdeki hataları düzeltmeye odaklanan ilk sürümün ardından, desteklenen Apple Watch'a sahip herkes artık bu yazılım sürümünü indirip kurabiliyor.

    watchOS 27.0.1 güncellemesi neler getiriyor?

    Geçen hafta, Apple watchOS 27.0.1 güncellemesini yalnızca Series 12 ve Ultra 4 için yayınlamıştı. Bu ilk sürüm, yeni piyasaya sürülen bu cihazların aniden kendi kendine yeniden başlatılması sorununu çözmeyi amaçlıyordu, güncellemeyi yükleyenler de sorununun çözüldüğünü paylaştı.

    Şimdi, aynı yazılım ürün ailesinin geri kalanına sunuldu. Resmi sürüm notları değişmedi. Güncellemenin saatler için genel hata düzeltmeleri sağladığı ve aniden yeniden başlatma hatası için kalıcı bir çözüm sunduğu belirtiliyor.

    watchOS 27.0.1 güncellemesi hangi modellere geldi?

    • Apple Watch SE 3
    • Apple Watch Series 9
    • Apple Watch Series 10
    • Apple Watch Series 11
    • Apple Watch Ultra 2
    • Apple Watch Ultra 3

    Apple, watchOS 27.0.1'e ek olarak iOS 27.0.1, iPadOS 27.0.1, visionOS 27.0.1, iOS 26.7.1, macOS 27.0.1 Golden Gate, macOS Tahoe 26.7.1 ve macOS Sequoia 15.8.1 sürümlerini de yayınladı. iOS 27.0.1, bazı iPhone 18 Pro modellerinin Face ID kullanırken yeniden başlatılmasına neden olabilecek bir sorunu düzeltirken, diğer güncellemeler ek hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmeleri içeriyor.

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