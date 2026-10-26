watchOS 27.2 yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın sürüm notlarına göre watchOS 27.2 güncellemesi, yeni Siri yapay zeka özellikleri getiriyor ve Siri AI’ı yeni dillere genişletiyor.

Apple duyurdu: Siri AI Türkçe yıl sonuna kadar geliyor 4 sa. önce eklendi

watchOS 27.2 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?

Siri artık önceki konuşmalardaki yararlı bağlamı koruyabiliyor ve kullanıcıların asistanın daha önce sağladığı bilgilere geri dönmelerine olanak tanıyor. Apple, Siri’nin yararlanabileceği kişisel bağlamı da genişletti ve Apple Watch'ta yanıtların daha hızlı olacağını söylüyor.

Güncelleme, Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca için Siri AI desteği ekleyerek özelliği İngilizce dil desteğinin ötesine taşıyor. Apple Türkiye, yıl sonuna kadar Türkçe Siri AI'ın geleceğini de duyurdu.

watchOS 27.2 ayrıca Uygulama Değiştirici’yi geri getiriyor. Bu özellik, kullanıcıların yakın zamanda açılan uygulamalar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor.

watchOS 27.2, saat üzerindeki Ayarlar uygulaması veya bağlı iPhone'daki Apple Watch uygulaması aracılığıyla indirilebiliyor. Yazılımın yüklenebilmesi için Apple Watch'un şarj kablosuna takılı olması ve pil seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olması gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

watchOS 27.2 çıktı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: