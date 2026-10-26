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    watchOS 27.2 yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

    Apple, uyumlu Apple Watch modelleri için watchOS 27.2'yi yayınladı. Güncelleme, hata düzeltmeleri ve güvenlik iyileştirmelerinin yanı sıra Siri AI geliştirmeleri içermiyor.

    watchOS 27.2 çıktı işte Apple Watch yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Apple'ın sürüm notlarına göre watchOS 27.2 güncellemesi, yeni Siri yapay zeka özellikleri getiriyor ve Siri AI’ı yeni dillere genişletiyor.

    watchOS 27.2 güncellemesi ne yenilikler getiriyor?

    Siri artık önceki konuşmalardaki yararlı bağlamı koruyabiliyor ve kullanıcıların asistanın daha önce sağladığı bilgilere geri dönmelerine olanak tanıyor. Apple, Siri’nin yararlanabileceği kişisel bağlamı da genişletti ve Apple Watch'ta yanıtların daha hızlı olacağını söylüyor.

    Güncelleme, Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca için Siri AI desteği ekleyerek özelliği İngilizce dil desteğinin ötesine taşıyor. Apple Türkiye, yıl sonuna kadar Türkçe Siri AI'ın geleceğini de duyurdu.

    watchOS 27.2 ayrıca Uygulama Değiştirici’yi geri getiriyor. Bu özellik, kullanıcıların yakın zamanda açılan uygulamalar arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor.

    watchOS 27.2, saat üzerindeki Ayarlar uygulaması veya bağlı iPhone'daki Apple Watch uygulaması aracılığıyla indirilebiliyor. Yazılımın yüklenebilmesi için Apple Watch'un şarj kablosuna takılı olması ve pil seviyesinin yüzde 50'nin üzerinde olması gerekiyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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