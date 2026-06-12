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    watchOS 27, Apple Watch performansına odaklanıyor

    Apple Watch kullanıcıları, watchOS 27 yeniliklerine odaklanmış olsa da, Apple daha uzun pil ömrü dahil arka planda günlük deneyimi etkileyecek performans iyileştirmeleri de yaptı.

    watchOS 27 Apple Watch performans Tam Boyutta Gör
    watchOS 27, iOS 27 ve diğer yeni yazılımlar gibi Apple’ın WWDC 2026’da fazla öne çıkarmadığı performans iyileştirmelerine odaklanıyor.

    Performansla ilişkili olmasa da en belirgin kullanıcı odaklı değişikliklerden biri olduğundan belirtmek gerekiyor. watchOS 27, Siri'nin merkezde olduğu, mevcut bağlama ve genel kullanıma göre beş uygulamayı gösteren yeni dinamik uygulama ızgarasını getiriyor. Siri AI etkinleştirilmişse, Siri uygulaması orta konumda yer alıyor. Tam uygulama ızgarasını veya uygulama listesini başlatmak için bir simge de çıkıyor. Apple'a göre, seçilen diğer uygulamalar güncelliğe ve popülerliğe bağlı. Digital Crown’a bir kez basarak dinamik uygulama ızgarasına erişilebiliyor. Tekrar basıldığında saat kadranına dönülüyor.

    Pil optimizasyonları ve diğer iyileştirmeler

    watchOS 27’deki en dikkat çekici değişiklik favori uygulamalara erişmeyi kolaylaştıran bu yeni uygulama ızgarası. Ancak, gözden kaçan birkaç değişiklik daha var. Müziğin daha hızlı başlaması, Fitness ile Sağlık uygulaması arasında adım senkronizasyonu, daha iyi pil verimliliği gibi Apple’ın açıkça belirttiği iyileştirmelere ek olarak;

    • Geliştirilmiş Wi-Fi bağlantısı
    • Daha verimli su algılama
    • Daha doğru adım takibi
    • Daha hızlı medya oynatma
    • Daha hızlı uygulama uzantısı başlatma

    watchOS 27 hangi modellere gelecek?

    Ancak, iOS 27, macOS 27 ve diğer yeni yazılımlar gibi bu geliştirmeler yeni cihazlarda hissedilecek. watchOS 27, iOS 27 yüklü iPhone 11 veya daha yeni bir model gerektiriyor. Ayrıca Apple Watch Series 9 ve daha yeni saatlere yüklenebiliyor. Başka bir deyişle, Apple Watch Ultra, SE 2, Series 6, Series 7 ve Series 8, watchOS 27 güncellemesini almayacak. Apple, yeni yazılımı sonbaharda yayınlayacak.

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