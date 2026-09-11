watchOS 27 haftaya geliyor: İşte Apple Watch'lara gelecek tüm yenilikler

iOS 27 RC yayınlandı: İşte iPhone'lara gelecek tüm yenilikler 1 gün önce eklendi

watchOS 27, iOS 27 ile birlikte 14 Eylül’de gelecek. Siri AI İngilizce olarak kullanıma sunulacak.

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watchOS 27 geliyor: İşte Apple Watch'lara gelecek tüm yenilikler

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