watchOS 27 haftaya geliyor: İşte Apple Watch'lara gelecek tüm yenilikler

watchOS 27 sürüm notları: Gelecek tüm yenilikler
Siri AI
- Siri, Kişisel bağlamı anlama, uygulama eylemleri, ekran içeriğini algılama ve geniş kapsamlı genel bilgilere erişim gibi yetenekler kazandı
- Daha etkileyici ve doğal tonda sesler ve Siri’nin ifade gücünü ve konuşma hızını özelleştirme
- Özel Siri uygulaması (Konuşmalar iCloud aracılığıyla Apple aygıtlarınız arasında eşzamanlanıyor)
Uygulamalar genelinde Apple Intelligence
- Workout Buddy yeni antrenman verilerine ve kişinin fitness geçmişine göre motivasyon sağlıyor ve iPhone yanınızda olmasa da çalışıyor
- Telefon uygulamasındaki Arama Bağlamı özelliği, görüşme sırasında ilgili bilgileri ekrana getiriyor
Döngü izleme
- 40 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için perimenopoza işaret edebilecek döngü sapması bildirimleri sunulacak
Yeni Saat kadranı
- Siri Modüler kadranı, Akıllı Gruplama’nın (Smart Stack) en üstteki araç takımını yansıtan ve en alakalı araç takımını gösterecek şekilde dinamik olarak güncellenen dikdörtgen bir komplikasyon ve Siri'yi hızlı etkinleştirmek için komplikasyon sunuyor.
Akıllı Gruplama
- Tek elle dokunma hareketi, işaret parmağınızla başparmağınızı bir kez birbirine dokundurarak Akıllı Gruplama’daki bir araç takımını seçmenizi sağlıyor.
- Park edilmiş aracın yeri, yakın kişiler için doğum günü hatırlatıcısı, toplu taşıma kartı bakiye değişiklikleri, yüksek ses bildiriminin ardından Gürültü uygulaması ve daha fazlası dahil olmak üzere, tam zamanında çıkan yeni araç takımı önerileri
Sistem iyileştirmeleri
- Dinamik uygulama ızgarası, en popüler ve son kullanılan uygulamalarınızı öne çıkarıyor
- Bul uygulaması, Kişiler, Aygıtlar ve Nesneler'i harita odaklı bir arayüzle göstermek üzere tek bir uygulamada birleştirildi
- Medya oynatma artık daha hızlı başlıyor
- Antrenman uygulaması, koşu bandı antrenmanları sırasındaki mesafe hesaplamalarını her yürüyüş veya koşunun ilk adımından itibaren çok daha hassas hale getiriyor
- Fitness uygulaması, antrenmanlardan sonra daha hassas rota haritaları sunuyor
- Hareketler, Antrenmanı Başlat hatırlatıcıları ve Siri'yi etkinleştirmek için "Konuşmak için Kaldır" yöntemi dahil olmak üzere, pil ömrünü uzatmak amacıyla belirli özellikleri devre dışı bırakmaya yönelik pil tasarrufu bildirimleri proaktif olarak sunuluyor
- Akıllı Gruplama’daki Shazam ve Müzik Tanıma uygulaması, internet bağlantısı olmadan şarkıları buluyor, tekrar bağlandığınızda sonuçları otomatik olarak sunuyor
- Liquid Glass iyileştirmeleri
watchOS 27, iOS 27 ile birlikte 14 Eylül’de gelecek. Siri AI İngilizce olarak kullanıma sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: