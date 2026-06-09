watchOS 27 alacak saatler: Güncelleme hangi Apple Watch modellerine gelecek?

Apple, WWDC26 açılış konuşmasında watchOS 27'yi tanıttı. Güncelleme, yeni Siri yapay zeka uygulaması, antrenmanlar için yeni veri analizleri, Workout Buddy için İspanyolca desteği, menopoz takibini de içeren gelişmiş döngü takibi ve daha fazlasını sunuyor. Her büyük sürümde olduğu gibi watchOS 27 güncellemesi de bazı eski Apple Watch modelleri için desteği kesiyor.
watchOS 27 alacak Apple Watch modelleri ⌚️
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
Apple, iOS 27 ile birlikte watchOS 27 developer beta güncellemesini de yayınladı. Apple geliştirici sitesine hesabınızla girip yapıp ardından saatte yazılım güncelleme ekranında beta güncellemeleri seçerek watchOS 27 beta 1’i yükleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.