watchOS 27 alacak saatler: Güncelleme hangi Apple Watch modellerine gelecek?

Apple, WWDC26 açılış konuşmasında watchOS 27'yi tanıttı. Güncelleme, yeni Siri yapay zeka uygulaması, antrenmanlar için yeni veri analizleri, Workout Buddy için İspanyolca desteği, menopoz takibini de içeren gelişmiş döngü takibi ve daha fazlasını sunuyor. Her büyük sürümde olduğu gibi watchOS 27 güncellemesi de bazı eski Apple Watch modelleri için desteği kesiyor.

iOS 27 alacak cihazlar: iOS 27 destekleyen iPhone modelleri 18 sa. önce eklendi

watchOS 27 alacak Apple Watch modelleri ⌚️

Tam Boyutta Gör watchOS 27, Apple Watch Series 9 ve sonraki modellere gelecek. Güncelleme, iOS 27 çalıştıran iPhone 11 veya daha yeni bir cihaz gerektiriyor. İşte watchOS 27 güncellemesi alacak saatler:

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple, iOS 27 ile birlikte watchOS 27 developer beta güncellemesini de yayınladı. Apple geliştirici sitesine hesabınızla girip yapıp ardından saatte yazılım güncelleme ekranında beta güncellemeleri seçerek watchOS 27 beta 1’i yükleyebilirsiniz.

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watchOS 27 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri

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