Tam Boyutta Gör Apple, bu sonbaharda watchOS 27'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güncelleme, Apple Watch’un pil ömrünü iyileştirecek “proaktif pil uzatma bildirimleri” olarak adlandırılan yeni bir özellik getiriyor.

watchOS 27 public beta yayınlandı: İşte yenilikler 1 hf. önce eklendi

Proaktif pil uzatma bildirimleri

watchOS 27 ile sistem sürekli arka plan işlemi gerektiren belirli işlevlerin kullanım kalıplarını takip edecek. Apple Watch, uzun süre kullanılmadığını tespit ettiği özelliği otomatik olarak kapatacak ve değişikliği açıklayan bir bildirim gönderecek. Kullanıcı isterlerse kararı geçersiz kılma ve özelliği açık tutma seçeneğine sahip olacak.

Kullanılmayan özellikler otomatik kapatılacak

Bu otomatik çatı yönetim sistemi altındaki özellikler arasında, saati kontrol etmek için el hareketleri, "Hey Siri" demeden bileği kaldırarak Siri'yi çağırmayı sağlayan "Konuşmak için Kaldır" işlevi ve otomatik "Antrenmana Başla" hatırlatıcıları yer alıyor. Bu özellikler bazı kullanıcılar için kullanışlı olsa da, bu işlevlerin her biri saatin işlemcisinin kısmen aktif kalmasını gerektiriyor ve kullanıcı bunlardan hiçbir zaman gerçekten faydalanmasa bile pil tüketimine katkıda bulunuyor.

Özellik, hedeflenen işlevleri düzenli olarak kullananlar için görünmez olacak şekilde tasarlanmış; uyarılar yalnızca pasif özellikler için görünecek. Apple, bu özellikleri devre dışı bırakarak kullanıcıların ne kadarlık ek pil ömrü elde edeceğini tam olarak belirtmiyor.

watchOS 27, Apple Watch Series 9 ve üzeri, SE 3 ve Watch Ultra 2 ve daha yeni modele yüklenebiliyor. Şu anda iOS 27 ile birlikte beta sürümde, sonbaharda da uyumlu tüm cihazlara gelecek.

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watchOS 27 ile geliyor: Apple Watch pili daha uzun dayanacak

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