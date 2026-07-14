watchOS 27 public beta yayınlandı: İşte Apple Watch'a gelen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, Apple Watch kullanıcılarının bu sonbaharda yayınlanacak nihai sürümden önce bir sonraki büyük yazılım güncellemesini test etmelerine olanak tanıyan ilk watchOS 27 genel beta sürümünü yayınladı. Güncelleme, Siri yapay zekasını, dinamik uygulama ızgarasını, daha akıllı önerileri, yeni hareketleri ve çeşitli sağlık ve fitness iyileştirmelerini içeriyor.

iOS 27 public beta nasıl yüklenir: iOS 27 beta indirme & yükleme 18 sa. önce eklendi

watchOS 27 public beta nasıl yüklenir?

Tam Boyutta Gör watchOS 27 public beta sürümü henüz tamamlanmamış bir yazılım olduğundan, daha kısa pil ömrü, uygulama çökmeleri, bağlantı sorunları ya da daha yavaş performans gibi sorunlarla karşılaşmak olası. Apple Watch yazılımı ayrıca önceki genel sürüme kolayca geri yüklenemiyor. Yine de watchOS 27 beta sürümü denemek istiyorsanız, şu adımları izleyebilirsiniz:

Apple Beta Yazılım Programı sitesine gidin ve Apple hesabınızla giriş yapın Program sözleşmesini kabul edin, gerekirse hesabınızı kaydettirin iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın Saatim - Genel - Yazılım Güncellemesi'ne dokunun Beta Güncellemeleri'ni seçin watchOS 27 Genel Beta sürümünü seçin Yazılım Güncellemesi sayfasına geri dönün İndir ve Yükle'ye dokunun

watchOS 27'yi yükleyebilmeniz için eşleştirilmiş iPhone'unuzun iOS 27 genel beta sürümünü çalıştırıyor olması gerekir. Ayrıca kurulum sırasında Apple Watch'unuzu en az %50 pil seviyesiyle şarj cihazında tutmanız gerekiyor. Eşleştirilmiş iPhone'unuzun yakınınızda ve Wi-Fi'a bağlı kalması da önemli.

watchOS 27 genel beta yenilikleri neler 🆕

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Siri AI

Dinamik uygulama ızgarası

Gelişmiş Akıllı Gruplama

Yeni dokunma hareketi

Geliştirilmiş Workout Buddy

Daha iyi koşu bandı takibi

Döngü Takibi güncellemeleri

Yeniden tasarlanmış Bul uygulaması

Cüzdan iyileştirmeleri

Pil tasarrufu önerileri

Çocuklarınız için Apple Watch denetimleri

Siri AI, üçüncü geliştirici betasında Apple Watch'a geldi. Bu nedenle, deneyim diğer genel beta deneyimlerine göre biraz daha kötü. Yine de önümüzdeki birkaç hafta ve sürümlerle birlikte iyileşmesi bekleniyor.

Siri, daha geniş soruları yanıtlayabiliyor, kişisel bağlamı anlayabiliyor ve uygulamalarda eylemler gerçekleştirebiliyor. Ayrı Siri uygulaması da konuşma geçmişini iCloud aracılığıyla senkronize ediyor. iPhone'da bir sohbet başlatıp Apple Watch'unuzdan devam ettirebiliyorsunuz. Ayrıca bir konuşmayı sabitleyebiliyorsunuz.

Siri yapay zekası, uyumlu saat ve Apple Intelligence etkinleştirilmiş iPhone gerektiriyor.

Digital Crown’a bastığınızda artık yeni dinamik uygulama ızgarası açılıyor. Siri uygulaması merkezde kalırken, yakın zamanda kullanılan ve popüler uygulamalar çevresinde sıralanıyor.

Akıllı Gruplama da daha proaktif hale geldi. Park halindeki bir aracı ya da devam ettirilecek bir Siri konuşmasını gösterebiliyor. Tatilden önce yarınki alarmı ayarlamanızı da hatırlatabiliyor.

Konum daha fazla bağlam ekliyor. Konserde tiyatro modu çıkarken, havaalanında kimlik gösteriliyor.

Apple'ın yeni tek elle dokunma hareketi, kullanışlı gezinme dizisini tamamlıyor. Çift dokunma, Akıllı Gruplama widget'ları arasında gezinmeyi sağlıyor. İşaret parmağınız ve baş parmağınızla tek dokunuş, vurgulanan araç takımını seçiyor. Bilek hareketiyle saat kadranına geri dönüyorsunuz.

Artık ekrana dokunmadan bir widget’ı seçip, içinden gezinmeniz ve kapatmanız mümkün.

watchOS 27, üç önemli sağlık ve fitness geliştirmesi içeriyor. İlk olarak, Workout Buddy, iPhone'unuz yanınızda olmasa bile yapay zeka koçluğu sunabiliyor. Ayrıca mesafe, hız ve egzersiz süresindeki uzun vadeli ilerlemeyi de algılıyor. Workout Buddy, İngilizce ve İspanyolca dilinde destekleniyor.

İkincisi, yeni makine öğrenimi algoritmaları, koşu bandı mesafe ölçümlerini ilk adımdan itibaren iyileştiriyor. Fitness ve Sağlık uygulamalarındaki adım sayısı da artık senkronize ediliyor.

Son olarak, Döngü Takibi, kaydedilen verilerin perimenopoz dönemini düşündürebileceği durumlarda 40 yaş ve üstü kullanıcılara bildirim gönderiyor. Semptomları takip edebiliyor ve eğitim kaynaklarından yararlanarak destek alabiliyorsunuz.

Harita merkezli Bul uygulaması, üç ayrı uygulamanın yerini alıyor. Hassas Bulma, eşleştirilmiş iPhone'u, ikinci nesil AirTag'i ya da AirPods Pro 3'ü bulabiliyor.

Cüzdan, iPhone'da oluşturulan özel şifreleri gösteriyor ve bunları Akıllı Gruplama'ya sabitleyebiliyorsunuz. Bu arada, Arama Bağlamı, işletmelerle yapılan görüşmeler sırasında yararlı ayrıntıları ortaya çıkarıyor.

Apple, daha güçlü kontrast için Liquid Glass'ı da geliştirdi ve Müzik çalmayı hızlandırdı. Ayrıca, sistem pil ömrünü uzatmak için nadiren kullandığınız özellikleri devre dışı bırakmanızı önerebiliyor. Bu özellikler arasında hareketler, egzersiz başlatma hatırlatıcıları veya konuşmak için kaldırma gibi özellikler yer alıyor. Her özelliği Ayarlar'dan geri açabiliyorsunuz.

Çocuklarınız için Apple Watch’ta da yeniden tasarlanmış Ekran Süresi, uygulama kullanılabilirlik programları ve onaylı kişilerle iletişim kontrolleri gibi yenilikler mevcut.

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watchOS 27 public beta yayınlandı: İşte yenilikler

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