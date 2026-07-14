watchOS 27 public beta yayınlandı: İşte Apple Watch'a gelen yenilikler

watchOS 27 public beta nasıl yüklenir?
- Apple Beta Yazılım Programı sitesine gidin ve Apple hesabınızla giriş yapın
- Program sözleşmesini kabul edin, gerekirse hesabınızı kaydettirin
- iPhone'unuzda Watch uygulamasını açın
- Saatim - Genel - Yazılım Güncellemesi'ne dokunun
- Beta Güncellemeleri'ni seçin
- watchOS 27 Genel Beta sürümünü seçin
- Yazılım Güncellemesi sayfasına geri dönün
- İndir ve Yükle'ye dokunun
watchOS 27'yi yükleyebilmeniz için eşleştirilmiş iPhone'unuzun iOS 27 genel beta sürümünü çalıştırıyor olması gerekir. Ayrıca kurulum sırasında Apple Watch'unuzu en az %50 pil seviyesiyle şarj cihazında tutmanız gerekiyor. Eşleştirilmiş iPhone'unuzun yakınınızda ve Wi-Fi'a bağlı kalması da önemli.
watchOS 27 genel beta yenilikleri neler 🆕
- Siri AI
- Dinamik uygulama ızgarası
- Gelişmiş Akıllı Gruplama
- Yeni dokunma hareketi
- Geliştirilmiş Workout Buddy
- Daha iyi koşu bandı takibi
- Döngü Takibi güncellemeleri
- Yeniden tasarlanmış Bul uygulaması
- Cüzdan iyileştirmeleri
- Pil tasarrufu önerileri
- Çocuklarınız için Apple Watch denetimleri
Siri AI, üçüncü geliştirici betasında Apple Watch'a geldi. Bu nedenle, deneyim diğer genel beta deneyimlerine göre biraz daha kötü. Yine de önümüzdeki birkaç hafta ve sürümlerle birlikte iyileşmesi bekleniyor.
Siri, daha geniş soruları yanıtlayabiliyor, kişisel bağlamı anlayabiliyor ve uygulamalarda eylemler gerçekleştirebiliyor. Ayrı Siri uygulaması da konuşma geçmişini iCloud aracılığıyla senkronize ediyor. iPhone'da bir sohbet başlatıp Apple Watch'unuzdan devam ettirebiliyorsunuz. Ayrıca bir konuşmayı sabitleyebiliyorsunuz.
Siri yapay zekası, uyumlu saat ve Apple Intelligence etkinleştirilmiş iPhone gerektiriyor.
Digital Crown’a bastığınızda artık yeni dinamik uygulama ızgarası açılıyor. Siri uygulaması merkezde kalırken, yakın zamanda kullanılan ve popüler uygulamalar çevresinde sıralanıyor.
Akıllı Gruplama da daha proaktif hale geldi. Park halindeki bir aracı ya da devam ettirilecek bir Siri konuşmasını gösterebiliyor. Tatilden önce yarınki alarmı ayarlamanızı da hatırlatabiliyor.
Konum daha fazla bağlam ekliyor. Konserde tiyatro modu çıkarken, havaalanında kimlik gösteriliyor.
Apple'ın yeni tek elle dokunma hareketi, kullanışlı gezinme dizisini tamamlıyor. Çift dokunma, Akıllı Gruplama widget'ları arasında gezinmeyi sağlıyor. İşaret parmağınız ve baş parmağınızla tek dokunuş, vurgulanan araç takımını seçiyor. Bilek hareketiyle saat kadranına geri dönüyorsunuz.
Artık ekrana dokunmadan bir widget’ı seçip, içinden gezinmeniz ve kapatmanız mümkün.
watchOS 27, üç önemli sağlık ve fitness geliştirmesi içeriyor. İlk olarak, Workout Buddy, iPhone'unuz yanınızda olmasa bile yapay zeka koçluğu sunabiliyor. Ayrıca mesafe, hız ve egzersiz süresindeki uzun vadeli ilerlemeyi de algılıyor. Workout Buddy, İngilizce ve İspanyolca dilinde destekleniyor.
İkincisi, yeni makine öğrenimi algoritmaları, koşu bandı mesafe ölçümlerini ilk adımdan itibaren iyileştiriyor. Fitness ve Sağlık uygulamalarındaki adım sayısı da artık senkronize ediliyor.
Son olarak, Döngü Takibi, kaydedilen verilerin perimenopoz dönemini düşündürebileceği durumlarda 40 yaş ve üstü kullanıcılara bildirim gönderiyor. Semptomları takip edebiliyor ve eğitim kaynaklarından yararlanarak destek alabiliyorsunuz.
Harita merkezli Bul uygulaması, üç ayrı uygulamanın yerini alıyor. Hassas Bulma, eşleştirilmiş iPhone'u, ikinci nesil AirTag'i ya da AirPods Pro 3'ü bulabiliyor.
Cüzdan, iPhone'da oluşturulan özel şifreleri gösteriyor ve bunları Akıllı Gruplama'ya sabitleyebiliyorsunuz. Bu arada, Arama Bağlamı, işletmelerle yapılan görüşmeler sırasında yararlı ayrıntıları ortaya çıkarıyor.
Apple, daha güçlü kontrast için Liquid Glass'ı da geliştirdi ve Müzik çalmayı hızlandırdı. Ayrıca, sistem pil ömrünü uzatmak için nadiren kullandığınız özellikleri devre dışı bırakmanızı önerebiliyor. Bu özellikler arasında hareketler, egzersiz başlatma hatırlatıcıları veya konuşmak için kaldırma gibi özellikler yer alıyor. Her özelliği Ayarlar'dan geri açabiliyorsunuz.
Çocuklarınız için Apple Watch’ta da yeniden tasarlanmış Ekran Süresi, uygulama kullanılabilirlik programları ve onaylı kişilerle iletişim kontrolleri gibi yenilikler mevcut.Kaynakça https://beta.apple.com/ https://www.apple.com/tr/os/watchos/?version=no-hero Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: