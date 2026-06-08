Apple, watchOS 27’yi tanıttı: Siri AI ve gelişmiş sağlık özellikleri geliyor

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Apple, Apple Watch için hazırladığı yeni işletim sistemi watchOS 27’yi resmi olarak duyurdu. Sonbaharda kullanıma sunulacak güncelleme, yapay zeka destekli yeni Siri deneyiminden sağlık takibine, spor özelliklerinden arayüz iyileştirmelerine kadar birçok yeniliği beraberinde getiriyor. Şirket ayrıca Apple Intelligence altyapısıyla çalışan Siri AI özelliğinin İngilizce dil desteğiyle yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

Apple Watch’a yapay zeka destekli Siri geliyor

watchOS 27’nin en dikkat çekici yeniliği, Apple Intelligence tarafından desteklenen Siri AI oldu. Apple’ın yeni nesil yapay zeka asistanı olarak tanımladığı Siri AI, daha doğal konuşmalar gerçekleştirebiliyor, daha kapsamlı yanıtlar verebiliyor ve kullanıcının kişisel bağlamını anlayarak daha anlamlı sonuçlar sunabiliyor.

Kullanıcılar Apple Watch üzerinden açık uçlu sorular sorabilecek, egzersiz planları için fikir alabilecek veya farklı konularda doğal bir sohbet gerçekleştirebilecek. Siri AI aynı zamanda kişisel verilerden yararlanarak belirli bilgilere hızlı erişim sağlayabilecek. Örneğin sürücü belgesi numarasını bulmak, yaklaşan bir ev kiralamasına ait kapı kodunu görüntülemek veya daha önce kaydedilmiş bir notun içeriğini getirmek mümkün olacak.

Yeni sistem yalnızca bilgi sunmakla kalmayacak, uygulamalar içerisinde işlem de gerçekleştirebilecek. Bir uçuş bilgisini aile üyeleriyle paylaşmak, önerilen bir şarkıyı açmak ya da Aktivite halkaları için yeni hedef belirlemek gibi işlemler doğrudan Siri üzerinden yapılabilecek.

Apple ayrıca Siri AI’ın internet üzerindeki güncel kaynaklardan yararlanarak kullanıcılara daha kapsamlı bilgiler sunabileceğini belirtiyor. Spor tavsiyelerinden sağlık önerilerine veya ulaşım saatlerine kadar birçok konuda çevrim içi bilgilerden yararlanılabilecek.

Siri için ayrı bir uygulama sunulacak

watchOS 27 ile birlikte Apple Watch’a özel yeni bir Siri uygulaması da geliyor. Bu uygulama sayesinde tüm Siri konuşmaları tek bir merkezde toplanacak.

Kullanıcılar iPhone’da başlattıkları bir konuşmaya Apple Watch üzerinden devam edebilecek. Ayrıca önemli sohbetleri sabitlemek veya doğrudan saat üzerinden yeni bir konuşma başlatmak mümkün olacak.

Bununla birlikte Apple, uygulama erişimini hızlandırmak amacıyla yeni bir dinamik uygulama ızgarası tasarladı. Sistem, Siri’nin önerdiği uygulamaları otomatik olarak öne çıkarırken en sık kullanılan ve son açılan uygulamaları da ön plana taşıyacak. Siri uygulaması ise sürekli görünür konumda yer alacak.

Spor ve sağlık takibinde önemli yenilikler

Apple, watchOS 27 ile spor deneyimini geliştirmeye yönelik çeşitli yenilikler hazırladı. Bunların başında gelen Workout Buddy, artık kullanıcının fitness geçmişini daha ayrıntılı analiz ederek motivasyon sağlayacak.

Yeni sürümde tempo, kat edilen mesafe ve egzersiz süresi gibi veriler değerlendirilerek kişiye özel geri bildirimler sunulacak. Ayrıca Workout Buddy artık iPhone’un yakınlarda bulunmasını gerektirmeden çalışabilecek.

Kapalı alan koşu ve yürüyüşlerinde de önemli bir iyileştirme yapılmış durumda. Geliştirilen hareket takip algoritmaları sayesinde koşu bandı veya yürüyüş bandı üzerinde yapılan aktivitelerde mesafe ölçümleri daha hassas hale getirildi.

Apple ayrıca Workout Buddy’nin İspanyolca dil desteği kazandığını da açıkladı.

Menopoz ve perimenopoz takibi desteği

Sağlık uygulamasındaki Döngü Takibi (Cycle Tracking) özelliği de genişletiliyor. watchOS 27 ile birlikte sistem, kayıt altına alınan adet döngüsü verilerini analiz ederek perimenopoz belirtilerine işaret eden düzensizlikleri tespit edebilecek.

Kullanıcılara bildirim gönderilebilecek ve ilgili semptomların kaydı tutulabilecek. Ayrıca eğitim içerikleri ve destekleyici bilgilere erişim de sağlanacak.

Apple Watch kullanıcıları için geliştirilen yeni tek dokunuş hareketi, Smart Stack kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Kullanıcılar işaret parmağı ile başparmağı bir kez birbirine dokundurarak Smart Stack içindeki bir bileşeni seçebilecek. Böylece diğer el meşgul durumdayken bile widget’lara hızlı erişim sağlanabilecek.

Smart Stack daha akıllı hale geliyor

watchOS 27 ile Smart Stack önerileri de geliştiriliyor. Sistem artık daha fazla bağlamsal widget gösterebilecek.

Örneğin bir kişinin doğum günü yaklaştığında kutlama hatırlatması görüntülenebilecek, park edilen aracın konumu gösterilebilecek, belirli tatiller öncesinde uyku alarmı değişikliği önerilebilecek veya toplu taşıma kartları hızlı erişim için sabitlenebilecek.

Wallet entegrasyonu da genişletiliyor. Toplu taşıma kartları ve kimlik kartları Smart Stack içerisinde görüntülenebilecek, kart bakiyeleri daha hızlı kontrol edilebilecek.

Find My uygulaması yeniden düzenlendi

Apple, cihaz, kişi ve eşya bulma özelliklerini tek bir noktada topluyor. Daha önce ayrı bölümlerde bulunan Find Devices, Find People ve Find Items işlevleri artık birleşik Find My uygulaması altında sunulacak.

Yeni yapı sayesinde kullanıcılar harita odaklı tek bir arayüz üzerinden tüm takip işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Tasarım ve performans iyileştirmeleri

watchOS 27, Apple’ın Liquid Glass tasarım anlayışında da bazı güncellemeler içeriyor. Yeni sürümde kırılma efektleri daha tutarlı hale getirilirken kontrast seviyeleri artırılarak okunabilirlik geliştirildi.

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Çağrı sırasında da yeni bir özellik kullanıma sunulacak. Call Context adı verilen sistem, bir işletmeyi ararken uygulamalardaki ilgili bilgileri otomatik olarak ön plana çıkarabilecek. Örneğin bir havayolu şirketi aranırken Mail uygulamasındaki rezervasyon veya doğrulama kodları ekranda görüntülenebilecek. Bu özellik ilk etapta İngilizce dilinde sunulacak.

Bunun yanında müzik oynatmanın daha hızlı başlaması, Fitness uygulamasındaki adım sayılarının Sağlık uygulamasıyla senkronize edilmesi ve pil optimizasyonu önerilerinin sunulması gibi çeşitli geliştirmeler de watchOS 27’nin parçası olacak.

Ek yenilikler de duyuruldu

Apple’ın açıkladığı diğer yenilikler arasında daha verimli pil kullanımı, daha doğru adım sayımı, iyileştirilmiş Wi-Fi bağlantıları, Guest Key desteği, GymKit entegrasyonunun iPhone’a genişletilmesi, uygulama uzantılarının daha hızlı açılması, medya oynatma performansının artırılması, geliştirilmiş su algılama sistemi, yeniden tasarlanan Apple Watch uygulaması ayarları ve yeni Smart Stack önerileri yer alıyor.

watchOS 27 hangi modellerle uyumlu?

Apple’ın açıklamasına göre watchOS 27, iOS 27 yüklü iPhone 11 veya daha yeni modellerle ya da 2. nesil ve sonrası iPhone SE cihazlarla kullanılabilecek.

Güncellemeyi alacak Apple Watch modelleri ise şu şekilde:

Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 10, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Ultra 3.

Apple, watchOS 27’nin son kullanıcı sürümünü sonbahar döneminde yayınlamayı planlıyor. Siri AI ise İngilizce dil desteğiyle yılın ilerleyen aylarında kademeli olarak kullanıma sunulacak.

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