watchOS 27 güncellemesi yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

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Tam Boyutta Gör Apple, uyumlu Apple Watch modellerine watchOS 27 güncellemesini gönderdi. Bu güncelleme, yeniden tasarlanmış uygulama ızgarası, yeni Akıllı Gruplama kontrolleri, genişletilmiş sağlık özellikleri, Workout Buddy iyileştirmeleri ve çeşitli sistem genelinde değişikliklerin yanı sıra Siri yapay zekasını bileğe getiriyor.

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watchOS 27 özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕

Tam Boyutta Gör watchOS 27 güncellemesi, kullanıcıların işlerini halletmelerine yardımcı olmak için kişisel bağlamı ve ekran farkındalığını kullanan, Siri'nin daha yetenekli bir sürümü olan Siri AI desteğini beraberinde getiriyor. Güncelleme kapsamında yeni Siri Modüler saat kadranı, Akıllı Gruplama güncellemeleri, Liquid Glass iyileştirmeleri ve birleştirilmiş Bul uygulaması yer alıyor. Tüm watchOS 27 yenilikleri şöyle:

Siri AI (İngilizce dilde kullanılabiliyor)

Özel Siri uygulaması

Workout Buddy yeni antrenman verilerine ve kişinin fitness geçmişine göre motivasyon sağlıyor

Telefon uygulamasında Arama Bağlamı özelliği

40 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için perimenopoza işaret edebilecek döngü sapması bildirimleri

Siri Modüler kadranı

Yeni tek elle dokunma hareketi

Tam zamanında çıkan yeni araç takımı önerileri

Dinamik uygulama ızgarası

Kişiler, Aygıtlar ve Nesneler Bul uygulamasında birleştirildi

Medya oynatma artık daha hızlı başlıyor

Fitness uygulaması, antrenmanlardan sonra daha hassas rota haritaları sunuyor

Pil ömrünü uzatmak amacıyla belirli özellikleri devre dışı bırakmaya yönelik pil tasarrufu bildirimleri

Akıllı Gruplama’daki Shazam ve Müzik Tanıma uygulaması, internet bağlantısı olmadan şarkıları buluyor

Liquid Glass iyileştirmeleri

Siri AI, watchOS 27'nin bir parçası olarak Apple Watch'a geliyor. Apple'ın asistanı kişisel bağlama erişebiliyor ve daha yetenekli bir sohbet deneyimi sunuyor. Apple, kullanıcıların bileklerinden önceki Siri görüşmelerine tekrar bakmalarını sağlayan özel bir Siri uygulaması da ekledi.

Siri AI’ın ilk beta sürümü İngilizce olarak kullanıma sunuldu. Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca desteğinin ise Ekim ayında gelmesi planlanıyor. Kullanılabilirlik durumu, eşleştirilen iPhone'a ve ülkeye göre de değişiklik gösteriyor.

Apple, uygulama ızgarasını son etkinliklere ve en sık kullanılan uygulamalara dayalı olarak Siri tarafından önerilen beş uygulamayı öne çıkaracak şekilde yeniden tasarladı. Bu değişiklik, sık kullanılan uygulamaları bulmak için gereken kaydırma işlemini azaltıyor ve Digital Crown uygulama görünümüne daha kişiselleştirilmiş bir düzen kazandırıyor.

Apple, Akıllı Gruplama’yı bağlamsal araç takımı önerileriyle genişletti. Örneğin Harita, uygun durumlarda otomatik olarak "Park Edilmiş Araç" widket’ını gösterirken, Mesajlar uygulaması, kişileriniz için doğum günü önerisi sunabiliyor.

Uyumlu Apple Watch modelleri ayrıca yeni tek elle dokunma hareketine kavuşuyor. Kullanıcılar, işaret parmaklarını ve başparmaklarını birbirine dokundurarak Akıllı Gruplama’daki bir araç takımını seçebiliyor. Çift dokunma özelliğiyle bu araç takımları arasında gezinebiliyor.

Workout Buddy artık antrenman sırasında eşleştirilen iPhone'un yakında bulunmasına gerek kalmadan Apple Watch üzerinde çalışabiliyor. Ayrıca yeni antrenman verilerine ve fitness geçmişine göre motivasyon sağlıyor. Bu özellik de Türkçe olarak kullanılamıyor. İngilizce ve İspanyolca dil desteği mevcut. Geliştirilmiş makine öğrenimi modelleri, yürüyüş veya koşunun başından itibaren daha doğru koşu bandı mesafe ölçümleri sağlıyor.

watchOS 27, sağlıkla ilgili çeşitli özellikleri genişletiyor. Bunlar arasında, Döngü Takibi'nde perimenopoz ve menopoz desteği, iyileştirilmiş koşu bandı mesafe hesaplamaları, uyumlu fitness ekipmanlarıyla AirPods Pro 3 kalp atış hızı verileri kullanılırken genişletilmiş GymKit desteği, iOS 27'deki yeniden tasarlanmış Sağlık uygulamasıyla birlikte çalışan ek sağlık bilgileri yer alıyor.

watchOS 27, sistem genelinde öğelerde Apple’ın güncellenmiş Liquid Glass arayüzünü de benimsiyor. Apple, Aygıtları Bul, Eşyaları Bul ve "Kişileri Bul özelliğini tek Bul (Find My) uygulamasında birleştirirken, diğer değişiklikler arasında Arama Bağlamı ve watchOS genelinde yapılan ek arayüz iyileştirmeleri yer alıyor.

watchOS 27 güncellemesi hangi saatlere geldi ⌚️

Tam Boyutta Gör

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE 2 ve ilk Apple Watch Ultra, Apple'ın watchOS 27 uyumluluk listesinde yer almıyor. Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra zaten watchOS 27 yazılımıyla geliyor. Güncelleme ayrıca iOS 27 yüklü iPhone gerektiriyor.

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watchOS 27 yayınlandı: Yenilikler ve destekleyen saatler

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