watchOS 27 güncellemesi yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

watchOS 27 özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕
- Siri AI (İngilizce dilde kullanılabiliyor)
- Özel Siri uygulaması
- Workout Buddy yeni antrenman verilerine ve kişinin fitness geçmişine göre motivasyon sağlıyor
- Telefon uygulamasında Arama Bağlamı özelliği
- 40 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için perimenopoza işaret edebilecek döngü sapması bildirimleri
- Siri Modüler kadranı
- Yeni tek elle dokunma hareketi
- Tam zamanında çıkan yeni araç takımı önerileri
- Dinamik uygulama ızgarası
- Kişiler, Aygıtlar ve Nesneler Bul uygulamasında birleştirildi
- Medya oynatma artık daha hızlı başlıyor
- Fitness uygulaması, antrenmanlardan sonra daha hassas rota haritaları sunuyor
- Pil ömrünü uzatmak amacıyla belirli özellikleri devre dışı bırakmaya yönelik pil tasarrufu bildirimleri
- Akıllı Gruplama’daki Shazam ve Müzik Tanıma uygulaması, internet bağlantısı olmadan şarkıları buluyor
- Liquid Glass iyileştirmeleri
Siri AI, watchOS 27'nin bir parçası olarak Apple Watch'a geliyor. Apple'ın asistanı kişisel bağlama erişebiliyor ve daha yetenekli bir sohbet deneyimi sunuyor. Apple, kullanıcıların bileklerinden önceki Siri görüşmelerine tekrar bakmalarını sağlayan özel bir Siri uygulaması da ekledi.
Siri AI’ın ilk beta sürümü İngilizce olarak kullanıma sunuldu. Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca desteğinin ise Ekim ayında gelmesi planlanıyor. Kullanılabilirlik durumu, eşleştirilen iPhone'a ve ülkeye göre de değişiklik gösteriyor.
Apple, uygulama ızgarasını son etkinliklere ve en sık kullanılan uygulamalara dayalı olarak Siri tarafından önerilen beş uygulamayı öne çıkaracak şekilde yeniden tasarladı. Bu değişiklik, sık kullanılan uygulamaları bulmak için gereken kaydırma işlemini azaltıyor ve Digital Crown uygulama görünümüne daha kişiselleştirilmiş bir düzen kazandırıyor.
Apple, Akıllı Gruplama’yı bağlamsal araç takımı önerileriyle genişletti. Örneğin Harita, uygun durumlarda otomatik olarak "Park Edilmiş Araç" widket’ını gösterirken, Mesajlar uygulaması, kişileriniz için doğum günü önerisi sunabiliyor.
Uyumlu Apple Watch modelleri ayrıca yeni tek elle dokunma hareketine kavuşuyor. Kullanıcılar, işaret parmaklarını ve başparmaklarını birbirine dokundurarak Akıllı Gruplama’daki bir araç takımını seçebiliyor. Çift dokunma özelliğiyle bu araç takımları arasında gezinebiliyor.
Workout Buddy artık antrenman sırasında eşleştirilen iPhone'un yakında bulunmasına gerek kalmadan Apple Watch üzerinde çalışabiliyor. Ayrıca yeni antrenman verilerine ve fitness geçmişine göre motivasyon sağlıyor. Bu özellik de Türkçe olarak kullanılamıyor. İngilizce ve İspanyolca dil desteği mevcut. Geliştirilmiş makine öğrenimi modelleri, yürüyüş veya koşunun başından itibaren daha doğru koşu bandı mesafe ölçümleri sağlıyor.
watchOS 27, sağlıkla ilgili çeşitli özellikleri genişletiyor. Bunlar arasında, Döngü Takibi'nde perimenopoz ve menopoz desteği, iyileştirilmiş koşu bandı mesafe hesaplamaları, uyumlu fitness ekipmanlarıyla AirPods Pro 3 kalp atış hızı verileri kullanılırken genişletilmiş GymKit desteği, iOS 27'deki yeniden tasarlanmış Sağlık uygulamasıyla birlikte çalışan ek sağlık bilgileri yer alıyor.
watchOS 27, sistem genelinde öğelerde Apple’ın güncellenmiş Liquid Glass arayüzünü de benimsiyor. Apple, Aygıtları Bul, Eşyaları Bul ve "Kişileri Bul özelliğini tek Bul (Find My) uygulamasında birleştirirken, diğer değişiklikler arasında Arama Bağlamı ve watchOS genelinde yapılan ek arayüz iyileştirmeleri yer alıyor.
watchOS 27 güncellemesi hangi saatlere geldi ⌚️
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE 2 ve ilk Apple Watch Ultra, Apple'ın watchOS 27 uyumluluk listesinde yer almıyor. Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra zaten watchOS 27 yazılımıyla geliyor. Güncelleme ayrıca iOS 27 yüklü iPhone gerektiriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: