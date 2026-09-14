Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    watchOS 27 güncellemesi yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

    Apple, akıllı saat yazılımının en yeni sürümü olan watchOS 27'yi kullanıma sundu. watchOS 27, Apple Watch Series 9 ve sonraki modeller, Apple Watch Ultra 2-3-4 ve Apple Watch SE 3'e yüklenebiliyor.

    watchOS 27 güncellemesi yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, uyumlu Apple Watch modellerine watchOS 27 güncellemesini gönderdi. Bu güncelleme, yeniden tasarlanmış uygulama ızgarası, yeni Akıllı Gruplama kontrolleri, genişletilmiş sağlık özellikleri, Workout Buddy iyileştirmeleri ve çeşitli sistem genelinde değişikliklerin yanı sıra Siri yapay zekasını bileğe getiriyor.

    watchOS 27 özellikleri ile yeni neler sunuyor 🆕

    watchos 27 yenilikleri Tam Boyutta Gör
    watchOS 27 güncellemesi, kullanıcıların işlerini halletmelerine yardımcı olmak için kişisel bağlamı ve ekran farkındalığını kullanan, Siri'nin daha yetenekli bir sürümü olan Siri AI desteğini beraberinde getiriyor. Güncelleme kapsamında yeni Siri Modüler saat kadranı, Akıllı Gruplama güncellemeleri, Liquid Glass iyileştirmeleri ve birleştirilmiş Bul uygulaması yer alıyor. Tüm watchOS 27 yenilikleri şöyle:
    • Siri AI (İngilizce dilde kullanılabiliyor)
    • Özel Siri uygulaması
    • Workout Buddy yeni antrenman verilerine ve kişinin fitness geçmişine göre motivasyon sağlıyor
    • Telefon uygulamasında Arama Bağlamı özelliği
    • 40 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için perimenopoza işaret edebilecek döngü sapması bildirimleri
    • Siri Modüler kadranı
    • Yeni tek elle dokunma hareketi
    • Tam zamanında çıkan yeni araç takımı önerileri
    • Dinamik uygulama ızgarası
    • Kişiler, Aygıtlar ve Nesneler Bul uygulamasında birleştirildi
    • Medya oynatma artık daha hızlı başlıyor
    • Fitness uygulaması, antrenmanlardan sonra daha hassas rota haritaları sunuyor
    • Pil ömrünü uzatmak amacıyla belirli özellikleri devre dışı bırakmaya yönelik pil tasarrufu bildirimleri
    • Akıllı Gruplama’daki Shazam ve Müzik Tanıma uygulaması, internet bağlantısı olmadan şarkıları buluyor
    • Liquid Glass iyileştirmeleri

    Siri AI, watchOS 27'nin bir parçası olarak Apple Watch'a geliyor. Apple'ın asistanı kişisel bağlama erişebiliyor ve daha yetenekli bir sohbet deneyimi sunuyor. Apple, kullanıcıların bileklerinden önceki Siri görüşmelerine tekrar bakmalarını sağlayan özel bir Siri uygulaması da ekledi.

    Siri AI’ın ilk beta sürümü İngilizce olarak kullanıma sunuldu. Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca desteğinin ise Ekim ayında gelmesi planlanıyor. Kullanılabilirlik durumu, eşleştirilen iPhone'a ve ülkeye göre de değişiklik gösteriyor.

    Apple, uygulama ızgarasını son etkinliklere ve en sık kullanılan uygulamalara dayalı olarak Siri tarafından önerilen beş uygulamayı öne çıkaracak şekilde yeniden tasarladı. Bu değişiklik, sık kullanılan uygulamaları bulmak için gereken kaydırma işlemini azaltıyor ve Digital Crown uygulama görünümüne daha kişiselleştirilmiş bir düzen kazandırıyor.

    Apple, Akıllı Gruplama’yı bağlamsal araç takımı önerileriyle genişletti. Örneğin Harita, uygun durumlarda otomatik olarak "Park Edilmiş Araç" widket’ını gösterirken, Mesajlar uygulaması, kişileriniz için doğum günü önerisi sunabiliyor.

    Uyumlu Apple Watch modelleri ayrıca yeni tek elle dokunma hareketine kavuşuyor. Kullanıcılar, işaret parmaklarını ve başparmaklarını birbirine dokundurarak Akıllı Gruplama’daki bir araç takımını seçebiliyor. Çift dokunma özelliğiyle bu araç takımları arasında gezinebiliyor.

    Workout Buddy artık antrenman sırasında eşleştirilen iPhone'un yakında bulunmasına gerek kalmadan Apple Watch üzerinde çalışabiliyor. Ayrıca yeni antrenman verilerine ve fitness geçmişine göre motivasyon sağlıyor. Bu özellik de Türkçe olarak kullanılamıyor. İngilizce ve İspanyolca dil desteği mevcut. Geliştirilmiş makine öğrenimi modelleri, yürüyüş veya koşunun başından itibaren daha doğru koşu bandı mesafe ölçümleri sağlıyor.

    watchOS 27, sağlıkla ilgili çeşitli özellikleri genişletiyor. Bunlar arasında, Döngü Takibi'nde perimenopoz ve menopoz desteği, iyileştirilmiş koşu bandı mesafe hesaplamaları, uyumlu fitness ekipmanlarıyla AirPods Pro 3 kalp atış hızı verileri kullanılırken genişletilmiş GymKit desteği, iOS 27'deki yeniden tasarlanmış Sağlık uygulamasıyla birlikte çalışan ek sağlık bilgileri yer alıyor.

    watchOS 27, sistem genelinde öğelerde Apple’ın güncellenmiş Liquid Glass arayüzünü de benimsiyor. Apple, Aygıtları Bul, Eşyaları Bul ve "Kişileri Bul özelliğini tek Bul (Find My) uygulamasında birleştirirken, diğer değişiklikler arasında Arama Bağlamı ve watchOS genelinde yapılan ek arayüz iyileştirmeleri yer alıyor.

    watchOS 27 güncellemesi hangi saatlere geldi ⌚️

    watchos 27 desteklenen apple watch modelleri Tam Boyutta Gör

    • Apple Watch SE 3
    • Apple Watch Series 9
    • Apple Watch Series 10
    • Apple Watch Series 11
    • Apple Watch Ultra 2
    • Apple Watch Ultra 3

    Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, Apple Watch SE 2 ve ilk Apple Watch Ultra, Apple'ın watchOS 27 uyumluluk listesinde yer almıyor. Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra zaten watchOS 27 yazılımıyla geliyor. Güncelleme ayrıca iOS 27 yüklü iPhone gerektiriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    adidas orjinallik sorgulama continental allseasoncontact 2 geçmesi kolay tıp fakülteleri arabanın camı kapanmıyor ne yapmalıyım merci çikolata helal mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X8 Pro Max
    POCO X8 Pro Max
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Apple 13 in&#231; MacBook Neo
    Apple 13 inç MacBook Neo
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum