Apple Watch Ultra 4 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün önce eklendi

Siri Modular kadranı neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Siri Modüler kadranın her iki sürümü de aynı yerleşim düzenini kullanıyor; Üst orta kısımda bir satır komplikasyonu, (ortalanmış) saat göstergesi, geniş Siri öneri araç takımı ve yan yana üç dairesel komplikasyon. Apple Watch Ultra ayrıca çerçeve seçeneklerini de destekleyerek bu yeni saat kadranını yapılandırmak için ek bir imkan sunuyor.

Üç farklı stil seçeneğiyle saat göstergesinin yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Birinci seçenek, en büyük saat görünümünü ve üç dairesel komplikasyonu içeriyor. İkinci stil, kompakt bir saat, geniş Siri öneri araç takımı ve üç dairesel komplikasyondan oluşuyor. Üçüncü stil ise orta boy saat ve geniş komplikasyon sunuyor. Her üç mod da üst satır komplikasyonunun görüntülenmesini destekliyor. Ancak hiçbir mod, saat göstergesinin bir parçası olarak saniyelerin görüntülenmesine izin vermiyor.

Hem Series hem de Ultra modelleri saat için yazı tipi seçenekleri sunuyor. Bununla birlikte, Ultra'ya özgü yazı tipi seçeneği yalnızca Apple Watch Ultra’da bulunuyor. Series modelleri ise yalnızca Modern, Classic ve Rounded seçeneği sunuyor.

Saat kadranı rengini belirleme seçeneği de mevcut. Bu kapsamda Koyu Bronz (Dark Bronze), Parlak Altın (Radiant Gold) ve diğer pek çok yeni renk seçeneği sunuluyor.

Yeni Siri kadranı watchOS 27 ile geliyor

Siri Modüler kadranı, watchOS 27 RC güncellemesiyle geliyor. watchOS 27, iOS 27 ile birlikte 14 Eylül’de yayınlanacak. Güncelleme, Apple Watch Series 9 ve üzeri, Apple Watch Ultra 2 ve üzeri ve Apple Watch SE 3’e yüklenebilecek.

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watchOS 27, yeni Siri modüler kadran ile geliyor

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