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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    WatchX kodlanabilir akıllı saat Arıkovanı’nda destek bekliyor

    Kolay bir şekilde kodlama projeleri geliştirebileceğiniz ve eğitim materyali olarak kullanabileceğiniz WatchX yerli geliştirici kartı projesi yeniden destek arayışına çıktı.
    2 gün
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WatchX kodlanabilir akıllı saat Arıkovanı’nda destek bekliyor
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    Yerli girişim ArgeX tarafından iki yıl önce geliştirilen ve yerli-yabancı pek çok teknoloji platformunda övgüler alan giyilebilir kodlama platformu WatchX bir kez daha kitle fonlama yöntemi ile kaynak aramaya başladı.

    WatchX özellikleri ve fiyatı

    WatchX ağırlıklı olarak çocuk ve gençleri hedefleyen giyilebilir bir geliştirici kartı. Ekranı da olduğu için farklı projeler geliştirerek uygulayabiliyorsunuz. Fitness takibi gibi özellikler de kolunuzda boşa durmamasını sağlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Razer’ın ilk oyuncu monitörü satışa çıkıyor"

    WatchX içerisinde 16MHz hızında çalışan Arduino kontrolcüsü yer alıyor. 1.3 inçlik OLED ekran, Bluetooth modülü ve 130mAh kapasiteli batarya seti tamamlamış. Barometre, 6 eksenli ivme ölçer, termometre ve dijital pusula sensörleri mevcut. Kutudan parçalar ayrı olarak çıkıyor. Devre kartına yapıştırıcılar ile ekranı ve bataryayı monte ediyorsunuz. Saatin plastik gövdesi ise 3D yazıcılar ile üretilebiliyor.

    WatchX kartı Scratch kodlama diline uyumlu. Satır kartlarını birbirinin üzerine ekleyerek çeşitli kod paketleri oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca Arduino gibi farklı dillere de aksesuarlar üzerinden destek sunulabiliyor. Proje patentli ve patenti de ArgeX girişimine ait. Sadece USB takarak modülü programlamaya hazır hale getiriyorsunuz.

    WatchX kodlanabilir akıllı saat Arıkovanı’nda destek bekliyor
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    İlk olarak Indiegogo üzerinde destek toplayan WatchX sonrasında sevkiyatlara da başlamıştı. Bununla birlikte geliştirici ekip yeni eklentiler için kaynağa ihtiyaç duyunca yeniden kitle fonlama kararı almış.

    Arıkovanı’nda destek arayan WatchX modeli bir oyun kontrolcüsü ve Arduino yuvasına sahip. Oyun kontrolcüsüne taktığınız WatchX ile 8-bitlik oyunlar geliştirilebilir ve oynayabilirsiniz. Arduino yuvası ise bu dile uygun projeler geliştirebiliyorsunuz. Kampanyada en az 589TL bağış yaparak WatchX paketine sahip olabilir. Dağıtım Ocak ayında yapılacak.



    https://arikovani.com/projeler/watchx-kodlanabilir-akilli-saat/detay#proje-bilgileri Yorum Yaz
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    BekirHan 2 gün
    Çok güzel. Tek eleştilebilecek yanı, terleyen bir kolda o baskı devrenin ve üzerindeki yongaların geleceği hal. Keşke güzel 3B yazıcı ile yazılmış bir kapak ile desteklenseymiş tasarım.
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    smart1978 1 gün BekirHan
    O zaman o halde de temelde isin espirisi ozu de iyicene bos oluyor. Nasil moduler olacak nasil baglanacak o harici aparatlara :)


    Tere dayanikli olmasi icin metal kisimlar kaldirilmaktadir.

    Daha once de demistim vizyonsuz bir urun cabasi... :/

    Tek tek detayli bahsetmeye de gerek yok. Birakalim insanlar kendisi idrak etsin diyorum bu aralar ...
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    onboardx 2 gün
    Tasarım kötü
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    smart1978 1 gün onboardx
    Tubitak'a gitseydi kesin bol odul alirdi birincilik yaninda ...

    Nerde o eski Tubitak :/ ...
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    smart1978 2 gün
    Vizyonsuz bir caba! Bundan bir cacik cikmaz malesef :/ ...
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    metamm 2 gün smart1978
    Vizyonsuz bir caba! Bundan bir cacik cikmaz malesef :/ ... Dedi vizyonsuz adam
    1 Yanıt Yanıtla +1
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