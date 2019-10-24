WatchX kodlanabilir akıllı saat Arıkovanı’nda destek bekliyor

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Yerli girişim ArgeX tarafından iki yıl önce geliştirilen ve yerli-yabancı pek çok teknoloji platformunda övgüler alan giyilebilir kodlama platformu WatchX bir kez daha kitle fonlama yöntemi ile kaynak aramaya başladı.

WatchX özellikleri ve fiyatı

WatchX ağırlıklı olarak çocuk ve gençleri hedefleyen giyilebilir bir geliştirici kartı. Ekranı da olduğu için farklı projeler geliştirerek uygulayabiliyorsunuz. Fitness takibi gibi özellikler de kolunuzda boşa durmamasını sağlıyor.

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WatchX içerisinde 16MHz hızında çalışan Arduino kontrolcüsü yer alıyor. 1.3 inçlik OLED ekran, Bluetooth modülü ve 130mAh kapasiteli batarya seti tamamlamış. Barometre, 6 eksenli ivme ölçer, termometre ve dijital pusula sensörleri mevcut. Kutudan parçalar ayrı olarak çıkıyor. Devre kartına yapıştırıcılar ile ekranı ve bataryayı monte ediyorsunuz. Saatin plastik gövdesi ise 3D yazıcılar ile üretilebiliyor.

WatchX kartı Scratch kodlama diline uyumlu. Satır kartlarını birbirinin üzerine ekleyerek çeşitli kod paketleri oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca Arduino gibi farklı dillere de aksesuarlar üzerinden destek sunulabiliyor. Proje patentli ve patenti de ArgeX girişimine ait. Sadece USB takarak modülü programlamaya hazır hale getiriyorsunuz.

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İlk olarak Indiegogo üzerinde destek toplayan WatchX sonrasında sevkiyatlara da başlamıştı. Bununla birlikte geliştirici ekip yeni eklentiler için kaynağa ihtiyaç duyunca yeniden kitle fonlama kararı almış.

Arıkovanı’nda destek arayan WatchX modeli bir oyun kontrolcüsü ve Arduino yuvasına sahip. Oyun kontrolcüsüne taktığınız WatchX ile 8-bitlik oyunlar geliştirilebilir ve oynayabilirsiniz. Arduino yuvası ise bu dile uygun projeler geliştirebiliyorsunuz. Kampanyada en az 589TL bağış yaparak WatchX paketine sahip olabilir. Dağıtım Ocak ayında yapılacak.

https://arikovani.com/projeler/watchx-kodlanabilir-akilli-saat/detay#proje-bilgileri