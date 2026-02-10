Waymo’dan otonom sürüş itirafı: Gerektiğinde insanlar yönetiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Otonom sürüş teknolojileri hızla yayılırken bu sistemlerin tamamen kendi kendine çalıştığı algısı da giderek güçleniyor. Ancak Alphabet çatısı altındaki Waymo, ABD Senatosu’nda yapılan bir oturumda bu algıyı sarsan önemli bir gerçeği kabul etti. Şirket, robotaksilerinin alışılmadık durumlarla karşılaştığında uzaktan insan sürücüler tarafından kontrol edilebildiğini doğruladı.

Filipinler’den kontrol ediliyor

Waymo’nun güvenlikten sorumlu üst düzey yöneticisi Mauricio Pena, Senato’da verdiği ifadede, sistemin beklenmeyen senaryolarda kontrolü geçici olarak uzaktan operatörlere devrettiğini belirtti. Pena’ya göre bu operatörlerin bir kısmı ABD’de görev yaparken, önemli bir bölümü Filipinler gibi farklı ülkelerden çalışıyor.

Waymo’nun açıklamaları, yapay zeka temelli sistemlerin arkasında çoğu zaman düşük ücretli sözleşmeli insan emeğinin yer aldığı gerçeğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Sektörde bu durum yeni değil. Tesla’nın halen test aşamasındaki robotaksilerinin büyük kısmında araçta insan gözetmenlerin bulunması zorunlu tutuluyor. Amazon’un büyük ses getiren ancak sonradan rafa kaldırılan Just Walk Out teknolojisinin mağazalardaki alışverişleri gerçekte Hindistan’daki çalışanlar üzerinden izlediği anlaşılmıştı.

Waymo’nun Senato’daki oturumunda dikkat çeken nokta, senatörlerin insan müdahalesinin varlığından çok bu müdahalelerin yabancı ülkelerden yapılması üzerine yoğunlaşması oldu. Massachusetts Senatörü Ed Markey, yabancı uzaktan operatörlerin kullanılmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirdi.

Yasa koyucular, binlerce kilometre uzaktan yapılan müdahalelerin gecikme süreleri nedeniyle güvenlik riski oluşturabileceğine dikkat çekti. Bunun yanı sıra Waymo’nun Çin ve diğer ülkelerle olan bağlantıları da sorgulandı.

Tesla yalnızca kendi ürettiği araçları kullanırken, Waymo’nun filosunda farklı ülkelerden, Çin dahil olmak üzere çeşitli menşelere sahip araçlar bulunuyor. Bu durum, bazı senatörler tarafından Alphabet’in Çin menşeli araçlara yönelik ABD’deki ithalat kısıtlamalarını dolaylı yollardan aşmaya çalıştığı yönünde yorumlandı. Bu eleştirilere yanıt veren Pena, otonom sürüş sistemlerinin tamamının ABD’de kurulduğunu ve entegre edildiğini vurgularken sistemlerin kontrol ve güvenlik altyapısının ülke içinde yönetildiğini ifade etti.

