Waymo’dan Tesla’nın ilginç şekilli “harita” paylaşımına cevap

Rekabet kızışıyor
Waymo’nun yeni kapsama alanı bölgenin popüler lokasyonlarını da içeriyor. Şirket tarafından paylaşılan haritada eski servis bölgesi koyu mavi, yeni genişletilen alan ise açık mavi ile gösterildi.
Waymo, duyurusunda “Austin'de herkes için 7/24 hizmet veren tek tam otonom deneyim” olduğunu vurgulayarak Tesla'nın sınırlamalarına da açıkça atıfta bulundu. Tesla’nın robotaksileri halen güvenlik görevlisiyle çalışıyor, sadece sabah 6 ile gece yarısı arasında hizmet veriyor ve yalnızca davet edilen kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.
Waymo, bu hafta bir başka önemli kilometre taşına daha ulaştı: 160 milyon kilometre tamamen otonom sürüş. Tesla ise yıl başında, sürücünün gözetimi altında çalışan Full Self-Driving (FSD) sistemiyle toplamda 5,6 milyar kilometre kat edildiğini duyurmuştu.
Waymo’nun filosunda şu anda beş büyük şehirde toplam 1.500’den fazla araç bulunuyor. Bu şehirler arasında Los Angeles, San Francisco, Phoenix ve Atlanta yer alıyor. Tesla ise henüz Arizona ve Kaliforniya’da hizmet vermek istese de, Kaliforniya için gerekli ruhsat başvurularını yapmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: