Waymo’dan Tesla’nın ilginç şekilli “harita” paylaşımına cevap

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD’nin teknoloji başkentlerinden Austin, Teksas’ta otonom taksi rekabeti yeni bir boyut kazandı. Tesla CEO’su Elon Musk’ın bu hafta paylaştığı, Tesla'nın robotaksi hizmet bölgesinin şekliyle dikkat çeken haritasına Waymo'dan yanıt gecikmedi. Alphabet çatısı altındaki Waymo, hizmet alanını 96 kilometrekareden 233 kilometrekareye çıkardığını duyurdu. Böylece Tesla’nın mizahi harita hamlesine, doğrudan stratejik bir büyümeyle karşılık verdi.

Rekabet kızışıyor

Waymo’nun yeni kapsama alanı bölgenin popüler lokasyonlarını da içeriyor. Şirket tarafından paylaşılan haritada eski servis bölgesi koyu mavi, yeni genişletilen alan ise açık mavi ile gösterildi.

Waymo, duyurusunda “Austin'de herkes için 7/24 hizmet veren tek tam otonom deneyim” olduğunu vurgulayarak Tesla'nın sınırlamalarına da açıkça atıfta bulundu. Tesla’nın robotaksileri halen güvenlik görevlisiyle çalışıyor, sadece sabah 6 ile gece yarısı arasında hizmet veriyor ve yalnızca davet edilen kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Buna karşın Waymo’nun sisteminde araçlar tamamen sürücüsüz, günün her saati aktif ve Uber uygulaması üzerinden herkese açık olarak çağrılabiliyor. Şirket ayrıca, hizmette bekleme listesi ya da özel şartlar bulunmadığını özellikle belirtiyor.

MG'den Tesla Model S ve Model Y'ye rakip: IM5 sedan ve IM6 SUV 1 gün önce eklendi

Waymo, bu hafta bir başka önemli kilometre taşına daha ulaştı: 160 milyon kilometre tamamen otonom sürüş. Tesla ise yıl başında, sürücünün gözetimi altında çalışan Full Self-Driving (FSD) sistemiyle toplamda 5,6 milyar kilometre kat edildiğini duyurmuştu.

Waymo’nun filosunda şu anda beş büyük şehirde toplam 1.500’den fazla araç bulunuyor. Bu şehirler arasında Los Angeles, San Francisco, Phoenix ve Atlanta yer alıyor. Tesla ise henüz Arizona ve Kaliforniya’da hizmet vermek istese de, Kaliforniya için gerekli ruhsat başvurularını yapmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: