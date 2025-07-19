Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Waymo’dan Tesla’nın ilginç şekilli “harita” paylaşımına cevap

    Waymo, Tesla’nın mizahi robotaksi haritasına Austin’deki hizmet alanını 2,5 kat genişleterek yanıt verdi. Sürücüsüz ve 7/24 aktif çalışan Waymo araçları artık daha geniş bölgede hizmet veriyor.

    Waymo’dan Tesla’nın ilginç şekilli “harita” paylaşımına cevap Tam Boyutta Gör
    ABD’nin teknoloji başkentlerinden Austin, Teksas’ta otonom taksi rekabeti yeni bir boyut kazandı. Tesla CEO’su Elon Musk’ın bu hafta paylaştığı, Tesla'nın robotaksi hizmet bölgesinin şekliyle dikkat çeken haritasına Waymo'dan yanıt gecikmedi. Alphabet çatısı altındaki Waymo, hizmet alanını 96 kilometrekareden 233 kilometrekareye çıkardığını duyurdu. Böylece Tesla’nın mizahi harita hamlesine, doğrudan stratejik bir büyümeyle karşılık verdi.

    Rekabet kızışıyor

    Waymo’nun yeni kapsama alanı bölgenin popüler lokasyonlarını da içeriyor. Şirket tarafından paylaşılan haritada eski servis bölgesi koyu mavi, yeni genişletilen alan ise açık mavi ile gösterildi.

    Waymo, duyurusunda “Austin'de herkes için 7/24 hizmet veren tek tam otonom deneyim” olduğunu vurgulayarak Tesla'nın sınırlamalarına da açıkça atıfta bulundu. Tesla’nın robotaksileri halen güvenlik görevlisiyle çalışıyor, sadece sabah 6 ile gece yarısı arasında hizmet veriyor ve yalnızca davet edilen kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor.

    Waymo’dan Tesla’nın ilginç şekilli “harita” paylaşımına cevap Tam Boyutta Gör
    Buna karşın Waymo’nun sisteminde araçlar tamamen sürücüsüz, günün her saati aktif ve Uber uygulaması üzerinden herkese açık olarak çağrılabiliyor. Şirket ayrıca, hizmette bekleme listesi ya da özel şartlar bulunmadığını özellikle belirtiyor.

    Waymo, bu hafta bir başka önemli kilometre taşına daha ulaştı: 160 milyon kilometre tamamen otonom sürüş. Tesla ise yıl başında, sürücünün gözetimi altında çalışan Full Self-Driving (FSD) sistemiyle toplamda 5,6 milyar kilometre kat edildiğini duyurmuştu.

    Waymo’nun filosunda şu anda beş büyük şehirde toplam 1.500’den fazla araç bulunuyor. Bu şehirler arasında Los Angeles, San Francisco, Phoenix ve Atlanta yer alıyor. Tesla ise henüz Arizona ve Kaliforniya’da hizmet vermek istese de, Kaliforniya için gerekli ruhsat başvurularını yapmış değil.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ankastre ocak için tezgah kesimi kaç cm otomatik viteste araba geri giderken ses gelmesi eca klima yorum hava harp okulu nasıl kazanılır cupra formentor kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro
    Apple iPhone 16 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OmniBook Ultra Flip X360
    HP OmniBook Ultra Flip X360
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum