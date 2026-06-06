Waymo emekliye ayrılan robotaksi bataryalarını enerji depolamada kullanacak

Elektrikli araç sektöründe milyonlarca batarya paketi, araçlarda kullanım ömrünü tamamladıktan sonra bile önemli miktarda enerji depolama kapasitesine sahip olmaya devam ediyor. Waymo’nun yeni yaklaşımı da bu potansiyelden yararlanmayı hedefliyor.
Bataryalar şebekeye hizmet verecek
Waymo, B2U ile yürütülecek proje kapsamında yüzlerce megavatlık enerji depolama kapasitesi oluşturulacağını açıkladı. Ancak şirket, depolama kapasitesinin tam büyüklüğüne veya uygulamanın zaman çizelgesine ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.
Şirketin filosunun büyük bölümünü şu anda Jaguar I-Pace elektrikli araçlar oluştururken on dönemde Çinli otomobil üreticisi Zeekr tarafından geliştirilen sınırlı sayıdaki araçlar da filoya dahil edilmeye başlandı.
Proje kapsamında B2U, Waymo’dan aldığı kullanılmış batarya paketlerini araçlardan çıkaracak ve kapsamlı performans testlerinden geçirecek. Teknik incelemeler sonucunda uygun bulunan bataryalar enerji depolama kabinlerine entegre edilecek.
Bu sistemler, güneş ve rüzgar enerjisinin bol olduğu ve elektrik fiyatlarının düşük seyrettiği dönemlerde enerji depolayacak. Daha sonra talebin yükseldiği saatlerde, özellikle güneş enerjisi üretiminin azaldığı akşam saatlerinde depolanan enerji tekrar şebekeye aktarılacak. Şirketin hesaplamalarına göre tek bir enerji depolama kabini, ortalama bir evin elektrik ihtiyacını üç aya kadar karşılayabilecek kapasite sunabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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