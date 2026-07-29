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    Waymo’nun robotaksileri insanlardan daha iyi araba sürüyor

    Robotaksiler güvenlik konusunda tartışılmaya devam ediyor. Ancak  Waymo'nun robotaksileri, bağımsız bir araştırmaya göre insan sürücülere kıyasla yüzde 68 daha düşük kaza oranı sergiledi.

    Waymo’nun robotaksileri insanlardan daha iyi araba sürüyor Tam Boyutta Gör

    Waymo'nun robotaksi filosuna ilişkin gerçekleştirilen bağımsız araştırmaya göre şirketin araçları, insan sürücülere kıyasla yüzde 68 daha az kaza yapıyor. Ancak araştırmacılar, bu sonucun değerlendirilirken bazı önemli sınırlamaların göz önünde bulundurulması gerektiğine de vurgu yapıyor.

    Yaklaşık 80 milyon kilometrelik veri incelendi

    IIHS tarafından yapılan araştırma 2021-2024 yılları arasında ABD’deki verilerini kapsıyor. Waymo'nun yaklaşık 80 milyon kilometrelik otonom sürüş verisini kapsayan çalışmada şirket araçları, yaklaşık 1,60 milyon kilometrede 1,28 kazaya karıştı. İnsan sürücülerde bu sayı 4,06 olarak hesaplandı.

    Araştırma, yalnızca belirli bölgelerde sürücüsüz çalışabilen Seviye 4 otonom sistemleri kapsıyor. ABD'de 11 şehirde hizmet veren Waymo, gerçekleştirdiği on milyonlarca yolculuk sayesinde bu alandaki en geniş veri setini sunuyor.

    Otonom araç işletmecileri küçük kazaları da bildirmek zorunda olduğu için IIHS, insan sürücülerle adil karşılaştırma yapabilmek adına düşük şiddetteki olayları analiz dışında bıraktı. Düzenleme sonrasında da Waymo'nun hem daha az hem de daha hafif kazalara karıştığı görüldü.

    Karanlıkta beklenmedik sonuç

    Waymo araçları çevresini LiDAR, radar ve kameralarla algılıyor. Sistem yorgunluk veya dikkat dağınıklığından etkilenmeden sürekli aynı performansı sunabiliyor. Buna rağmen araştırma, Waymo araçlarının karanlık koşullardaki kaza payının insan sürücülere göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

    Sonuçlar şehir bazında da farklılık gösterdi. Phoenix, San Francisco ve Los Angeles'ta Waymo daha düşük kaza oranına ulaşırken Austin'de insan sürücülerden biraz daha yüksek oran görüldü.

    Bu arada sonuçları yorumlarken araştırma metodolojisini de göz önüne almak gerekiyor. Çünkü IHHS, Waymo'nun ortalama insan sürücüsüyle karşılaştırıldığını söylüyor. Bu gruba dikkat dağınıklığı yaşayan, yorgun veya alkollü sürücüler de dahil olduğu için sonuçlar, otonom sistemlerin tamamen dikkatli bir sürücüye karşı performansını doğrudan göstermiyor.

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