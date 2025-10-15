Waymo’nun sürücüsüz taksileri Londra’ya geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Alphabet’in sahibi olduğu Waymo, 2026 yılında Londra’da tamamen sürücüsüz robotaksi hizmeti başlatmayı planlıyor. Bu adım, şirketin uluslararası alanda gerçekleştireceği ilk genişleme girişimi olması açısından ayrı bir öneme sahip. Öte yandan Londra, ikonik siyah taksileriyle ün salmış olsa da Londra taksicilerinin artık yeni bir rakibi var.

Waymo, İngiltere yolunda

Birleşik Krallık’ta şu anda tamamen sürücüsüz araçlar yollarda bulunmuyor. Hükümet, 2026 baharında sürücüsüz çağrı hizmetlerini pilot olarak başlatmayı planlıyor. Ancak tam kapsamlı bir robotaksi uygulaması, 2024 tarihli Automated Vehicles Act yasasının 2027 sonlarında tamamen yürürlüğe girmesiyle mümkün olacak.

Waymo, Londra’da önümüzdeki haftalarda veri toplamak amacıyla, güvenlik sürücüsü bulunan denetimli robotaksileri devreye sokacak. 2026’da başlatılacak ticari hizmette ise tamamen sürücüsüz robotaksiler, Waymo’nun kendi çağrı uygulaması üzerinden erişime açılacak. Araçların bakımı, filo hizmetleri ve mobilite şirketleri için finansal çözümler sunan Moove tarafından yürütülecek. Moove, aynı zamanda Waymo’nun Phoenix, Austin ve yakında Miami’deki filolarını da yönetiyor.

Her ne kadar Londra, şirketin ticari olarak ABD dışına attığı ilk adım olsa da sürücüsüz Jaguar’lar daha önce Japonya’nın başkenti Tokyo’da kullanıma girmişti. Yaklaşık iki düzinelik araç filosuyla Tokyo’daki faaliyetler ticari statüye sahip değil. Londra ise Waymo için kolay bir genişleme olmayacak. Zira Uber, İngiltere merkezli otonom sürüş girişimi Wayve ile iş birliği yaparak gelecek yıl bazı sürücüsüz araçları test etmeyi planlıyor. Wayve, yerel kökenli bir şirket olması sebebiyle avantajlı olabilir.

