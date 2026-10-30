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    Waymo'nun yeni robotaksi ortağı Toyota oldu: İlk durak Japonya

    Waymo ve Toyota, robotaksi operasyonları için güçlerini birleştirdi. 2027 model bZ4X araçlarıyla başlayacak iş birliğinin ilk adresi Japonya, sonraki hedefi ise İngiltere olacak.

    Waymo'nun yeni robotaksi ortağı Toyota oldu: İlk durak Japonya Tam Boyutta Gör

    Otonom sürüş teknolojileri geliştiren Waymo, robotaksi hizmetlerini uluslararası pazarlara taşımak amacıyla Toyota ile iş birliğine gitti. Anlaşma kapsamında Toyota, 2027 model bZ4X elektrikli araçlarını Waymo’nun sürücüsüz sürüş sistemiyle donatacak. İlk testlerin gelecek yıl Japonya’da başlaması planlanırken, iş birliğinin İngiltere gibi sağdan direksiyonlu araçların kullanıldığı diğer pazarlara da genişletilmesi hedefleniyor.

    Ortaklık çerçevesinde Toyota, 2027 model bZ4X araçlarının üretimini üstlenecek. Araçlara Waymo’nun otonom sürüş teknolojisinin entegre edilmesi işlemi ise şirketin Japonya’daki Takaoka fabrikasında gerçekleştirilecek. Kuzey Amerika pazarında BZ adıyla satışa sunulan elektrikli modelin, Waymo’nun robotaksi filosuna yeni bir araç seçeneği kazandırması bekleniyor.

    İlk durak Japonya, sonraki hedef İngiltere

    İş birliği kapsamında geliştirilecek otonom bZ4X araçları ilk aşamada Japonya’da test edilecek. Waymo, test sürecinin ardından ülkede robotaksi hizmeti başlatmayı planlıyor. Ancak ortaklığın kapsamı Japonya ile sınırlı kalmayacak. Şirket, yeni araçları İngiltere başta olmak üzere sağdan direksiyonlu araçların kullanıldığı diğer uluslararası pazarlarda da değerlendirmeyi hedefliyor.

    Waymo, İngiltere pazarına yönelik çalışmalarını da bir süredir sürdürüyor. Şirket, Londra’da Jaguar I-Pace modelinden oluşan otonom araçlarını aylardır test ediyor. Londra’da robotaksi hizmetinin devreye alınması için gerekli izinlerin alınması bekleniyor. Toyota ile yapılan yeni anlaşma, Waymo’nun İngiltere operasyonlarında kullanabileceği araç seçeneklerini de genişletebilir.

    İki şirket, Waymo'nun gerçek trafik koşullarında elde ettiği verilerden yararlanarak yol güvenliğini artıracak projeler üzerinde de çalışmayı planlıyor. Toyota Başkan Yardımcısı Hiroki Nakajima, Waymo'nun robotaksi hizmetleriyle otonom sürüş teknolojisini daha geniş kitlelere ulaştırmayı, Toyota'nın ise araçlar ile trafik altyapısı arasındaki entegrasyonu geliştirerek yolları daha güvenli hâle getirmeyi hedeflediğini belirtti. Bu çalışmaların teknik kapsamı ve uygulama takvimi ise henüz netleşmedi.

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