Waymo, otonom araçlarını beş yeni şehre taşıyor

Waymo, ABD’de genişliyor
Şirketin açıklamasına göre, Miami’de araçlar, yolcu almadan şehirde sürüşe başlamak üzere 19 Kasım günü devreye girecek. Diğer şehirlerdeki operasyonlar ise önümüzdeki haftalarda başlayacak. Bu süreç, araçların şehirdeki trafik alışkanlıklarını, yol ve hava koşullarını öğrenmesine olanak tanıyor. Böylece sürüş algoritmaları, her şehirdeki özel durumlara uygun şekilde optimize edilebiliyor.
Waymo, her yeni şehirde araçları devreye alırken gerekli ayarlamaların giderek azalacağını ifade ediyor. Şirket, şehirlerden toplanan verilerin sürekli bir iyileştirme sürecine dahil edildiğini, bu verilerin gerçek sürüş deneyimleri ve gelişmiş simülasyonlarla test edildikten sonra yazılım güncellemeleriyle uygulamaya geçirildiğini aktarıyor. Ayrıca robotaksilerinin, ciddi yaralanmayla sonuçlanan kazalarda insan sürücülere göre 11 kat daha az risk taşıdığı belirtiliyor.
Şu anda Waymo'nun otonom araçları, San Francisco Körfez Bölgesi, Los Angeles, Phoenix, Atlanta ve Austin'de yolcu taşımakta. Önümüzdeki dönemde ise San Diego, Detroit ve Las Vegas gibi şehirlerde de hizmete genişlemesi planlanıyor. Bu adım, Waymo'nun ABD genelindeki otonom ulaşım ağını önemli ölçüde büyüteceğinin sinyalini veriyor.