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    Waymo robotaksiler 2027’de Almanya’ya geliyor

    Waymo, Almanya'daki ilk robotaksi hizmetini Münih'te başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, otonom araçlarını 2027'nin sonlarına doğru ticari kullanıma sunmayı hedefliyor.

    Waymo robotaksiler 2027’de Almanya’ya geliyor Tam Boyutta Gör

    Waymo, otonom sürüş teknolojisini Avrupa'da daha fazla ülkeye taşımaya hazırlanıyor. Alphabet çatısı altında faaliyet gösteren şirket, bu kapsamda Almanya'nın Münih kentinde robotaksi hizmeti başlatmayı planlıyor. Şirketin Avrupa Birliği sınırları içindeki ilk ticari hizmetinin 2027 sonunda başlaması hedefleniyor.

    Haritalama ve test süreci başlıyor

    Waymo, önümüzdeki haftalarda robotaksilerini Münih sokaklarına çıkarmaya başlayacak. Bu aşamada araçlar manuel olarak kullanılarak şehrin yolları ve çevresi haritalandırılacak. Bunun ardından araçların otonom sürüş sistemi, direksiyon başında güvenlik sürücülerinin bulunduğu testlerle değerlendirilecek.

    Waymo, gerekli izinlerin alınmasının ardından hizmeti önce sınırlı sayıda kullanıcıya açmayı, daha sonra tüm yolcuların kullanımına sunmayı planlıyor. Gerekli düzenleyici kurumlarla yakından çalıştığını söyleyen Waymo, ticari hizmet için 2027’nin sonlarını hedefliyor.

    Avrupa'daki ikinci durağı olacak

    Münih hamlesi, Waymo'nun Avrupa'daki genişleme planlarının bir parçası. Şirketin Londra'da ticari robotaksi hizmetini 2026'da başlatması bekleniyor. Almanya ise bu planın ardından Waymo'nun Avrupa'da hizmete gireceği ikinci ülke olacak.

    Ticari faaliyetlerin genişlemesi ise hız kesmeden devam edecek. Zira bu ülkelerin ardından Fransa, İspanya, Hollanda ve İsviçre'de de faaliyetlerin başlaması bekleniyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

    J
    Jikoxmarley 5 gün önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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