Waymo robotaksileri otoyollara çıkıyor: Sürücüsüz taksi hizmetinde yeni dönem

Tam Boyutta Gör "Robotaksi" olarak adlandırılan otonom taksi hizmetinde Waymo ve Tesla arasında trilyon dolarlık bir rekabet söz konusu. Kıyasıya rekabet sürerken, Waymo, işi bir adım ileriye taşıdı çünkü şirket artık şehir içi sokaklarla yetinmiyor.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’e bağlı olan marka, San Francisco, Los Angeles ve Phoenix’teki yolcularına artık otoyollarda da hizmet vereceğini duyurdu. Bu sadece Waymo için değil, tamamen sürücüsüz ulaşımın geleceği için de bir dönüm noktası.

Şirketin bugüne dek sunduğu robotaksi hizmetleri genellikle şehir merkezleriyle sınırlıydı. Ancak yüksek hız limitleri ve karmaşık trafiğiyle otoyollar, otonom sistemlerin en zorlu sınavlarından biri olarak kabul ediliyor. Waymo’nun bu adımı, teknolojinin olgunlaşma seviyesini gözler önüne seriyor. Artık sistem yalnızca kavşaklarda şerit değiştirmiyor, 100 km/s'in üzerinde hızla otoyola çıkıp diğer araçların arasında akıcı biçimde ilerleyebiliyor.

Waymo’nun CEO’su Dmitri Dolgov, otoyol sürüşünü “öğrenmesi kolay ama mükemmelleştirmesi zor bir beceri” olarak tanımlıyor. Dolgov, konuyla ilgili açıklamasında “Tamamen sürücüsüz bir sistemle bunu güvenli ve ölçeklenebilir hale getirmek zaman aldı ama artık hazırız” ifadelerine yer verdi.

Yeni dönemde Waymo’nun robotaksileri otoyolun maksimum hız sınırına kadar ulaşabilecek. Şirket, güvenlik gerektiren özel durumlarda aracın sınırı biraz aşabileceğini de belirtiyor. Bu geçiş süreci, Kaliforniya Otoyol Devriyesi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı gibi kurumlarla yürütülen özel güvenlik protokolleri eşliğinde gerçekleşti.

Tam Boyutta Gör Aslında Waymo, bu seviyeye gelmeden önce yıllar süren bir hazırlık yaptı. Şirketin mühendisleri, on yılı aşkın süredir hem simülasyonlarda hem de kapalı pistlerde otoyol senaryolarını test ediyordu. Özellikle şerit birleştirme, ani fren yapan sürücüler, motosikletlerin aradan geçmesi gibi binlerce olası senaryo üzerinde sistem sürekli eğitildi. Son bir yıldır ise Alphabet çalışanları San Francisco, Los Angeles ve Phoenix çevresinde otoyol test sürüşlerine katılıyordu.

Waymo, sadece bu üç şehirle sınırlı kalmayacak. 2026 itibarıyla Miami, San Diego ve Washington D.C. rotasına yayılmayı planlıyor. Ayrıca Londra’da da kamuya açık test sürüşlerinin başlayacağı doğrulandı. San Francisco Körfez Bölgesi’nde ise hizmet alanı artık San Jose’ye kadar uzandı; hatta Mineta Uluslararası Havalimanı’na gidiş gelişler bile mümkün hale geldi.

Waymo’nun otoyollara çıkışı sadece bir rota genişlemesi değil, şehir içi taşımacılıktan uzun mesafeli mobiliteye geçişin başlangıcı. Artık sürücüsüz araçlar, karmaşık kavşaklardan değil, kilometrelerce uzunluktaki otoyollardan da sorumlular. Bu da otonom ulaşımın artık bir teknoloji deneyi olmaktan çıkıp, günlük yaşamın sıradan bir parçası haline gelmek üzere olduğunu gösteriyor.

