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    Waymo, robotaksileri için aylık abonelik hizmetini başlattı

    Waymo, aylık 29,99 dolarlık Premier aboneliğini duyurdu. Öncelikli araç çağırma ve yüzde 10 geri ödeme sunan paket, rakiplere kıyasla yüksek fiyatıyla tartışma yarattı.

    Waymo, robotaksileri için aylık abonelik hizmetini başlattı Tam Boyutta Gör
    Abonelik modelleri her türlü hizmete entegre edilemeye devam ediyor. Bunun son örneği ise Alphabet bünyesinde faaliyet gösteren otonom taksi şirketi Waymo oldu. Şirket, Waymo Premier adı verilen hizmetle öncelikli araç çağırma gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Waymo Premier’in fiyatı ise 30 dolar olarak belirlendi.

    Çeşitli avantajlar sunuyor

    Waymo'nun davetiye usulüyle sunacağı yeni Premier aboneliği, şirketin hizmetini düzenli kullanan müşterileri hedefliyor. Program kapsamında aboneler, yoğun saatlerde öncelikli araç tahsisi imkanından yararlanabilecek. Bunun yanında gerçekleştirilen her yolculuk için ödenen ücretin yüzde 10'u uygulama içi kredi olarak geri kazanılabilecek ve bu kredi sonraki seyahatlerde kullanılabilecek.

    Abonelik kapsamında ayrıca kullanıcılar ayda beş kez ücretsiz iptal hakkı elde edecek. ir diğer dikkat çekici avantaj ise Waymo'nun faaliyet göstermeye başlayacağı yeni şehirlerde, Premier üyelerine erken erişim fırsatı tanınması olacak.

    Waymo, Premier aboneliğinin ilk etapta San Francisco, Los Angeles ve Phoenix şehirlerindeki seçili kullanıcılara sunulacağını açıkladı. Şirket, zamanla programı yeni pazarlara da genişletmeyi planlıyor.

    2026 sonuna kadar 20 şehir hedefi

    Şirketin paylaştığı bilgilere göre Waymo, halihazırda 10 farklı şehirde hizmet veriyor. Waymo Premier üyeleri, abonelik avantajlarını şirketin faaliyet gösterdiği tüm şehirlerde kullanabilecek.

    Öte yandan Waymo, büyüme planlarını da sürdürüyor. Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda, 2026 yılının sonuna kadar 20 şehirde operasyon yürütmeyi hedeflediğini belirtmişti. Yeni abonelik sistemi de bu genişleme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

    Bununla birlikte Waymo Premier'in en fazla eleştirilen yönü ise fiyatlandırması oldu. Çünkü insan sürücülü rakip hizmetlerin abonelik paketleri çok daha düşük ücretlerle sunuluyor. Uber'in abonelik programı Uber One, aylık yaklaşık 10 dolar karşılığında yolculuk kredileri, otel ve araç kiralama indirimleri ile yemek teslimat hizmetlerinde çeşitli avantajlar sağlıyor. Uber kullanıcıları ayrıca araç kiralama ücretlerinin yüzde 10'unu Uber kredisi olarak geri alabiliyor.

    Lyft tarafında sunulan Lyft Pink aboneliği de aylık 10 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu paket kapsamında standart yolculuklarda yüzde 5 indirim ve ücretsiz öncelikli araç çağırma gibi avantajlar sunuluyor.

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