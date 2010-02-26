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WD My Passport Essential ES 1TB 2.5" video inceleme

9 yıl
86,5b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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WD, 2.5" taşınabilir disklerde kapasite sınırlarını zorluyor.

Western Digital My Passport ailesine eklediği My Passport Essential SE 1TB ile kapasite ve tanışabilirlik konusunda üst seviyelere taşıyor.

Bu videomuzda sadece 2,5" boyutlarında olmasında rağmen 1TB depolama alanı sunan Essential SE 1TB'ı ayrıntılı bir şekilde inceliyor, standart 2,5" taşınabilir disklerle karşılaştırıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Taner.r 8 yıl
arkadaşlar bu ürünü samsung 40c6000 serisi led tv^de film izlemek için düşünüyorum. 1080p filmler olacak. sorun yaşarmıyım ?
5400Rpm oluşu sorun çıkartırmı acaba?
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EnderGelişenOsasunaAtağı 8 yıl
Bende 500GB Samsung var memnunum.Bu HDD'lerde adaptör var mı? 1TB ondan sordum.
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@dministrator 9 yıl
2 saattir kesintisiz dosya kopyalanmakta ancak ciddi bir ısınma bulunmuyor ve çok sessiz çalışıyor.
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hrnayn 9 yıl
zaten 1tb usb3 yada esata olsaydı o fiyatada alınmazdı
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@dministrator 9 yıl
Birkaç saat önce bir adet satın aldım.
Seagate Freeagent Pro 1 TB kullanıyordum ve çok memnundum ancak bu taşınabilirliğe karşı koyamadım açıkçası


Şuanda verilerimi bu cihaza aktarıyorum , performansı oldukça iyi.
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hrnayn 9 yıl
birkaç test koyarmısın hocam
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ten_don 9 yıl
ürünün 5oogb'lık modelini aldım gerçekten çok şık ve ufacık bir hdd..
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cemsilver 9 yıl
Selam arkadaşlar,
Mayıs ayında Amerikaya gidecem. WD 1 TB my passport 2.5 " kendime oradan bir tane almayı düşünüyorum.
İsteyen varsa bana mail atsın, gelirken fazladan getirebilirim.
fiyat konusunu maille görüşürüz. ama emin olun piyasa fiyatının çok altına alırsınız.

cemsilver@gmail.com
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lvlono 9 yıl
Western Digital, eskiden okadar sağlam bir marka değildi. Maxtor'la birleştikten sonra HDD lerde güzel sağlam ürünler çıkartmaya başladı.
Kişisel fikrimi sorarsanız, en köklü ve sağlam marka Seagate'dir...
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lvlono 9 yıl
Maxtor Corporation 21 Aralik 2005'te Seagate'e 1,9 Milyar ABD-Dolar'ına satılmıştır.

Western Digital ile ortaklığı vardı 2002-2003 te.

2005te Seagate satın almış demekki Maxtor'u [>:]
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Contrbas 9 yıl
Herşey iyi de bu incelemeyi anlatan kişi kesinlikle çok kötü anlatıyor. O nasıl bir konuşma şekli öyle. İlkokulda liir okuyan çocukların unutmamak için kendilerini kasması gibi...
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4L1 9 yıl
incelemeye bak :D
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SpoyS 9 yıl
Süper ama pahalı
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Network KILLER 9 yıl
bende bu serinin 500GB olanı vardı. mini usb girişi yüzünden cihazı taktığım pc'lerde tanınmama sorunu oluyordu. iade etmek zorunda kaldım. bilginize...
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revenger11 9 yıl

Network KILLER

bende bu serinin 500GB olanı vardı. mini usb girişi yüzünden cihazı taktığım pc'lerde tanınmama sorunu oluyordu. iade etmek zorunda kaldım. bilginize...


Mini usb nasıl oluyor ki?
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asaltek 9 yıl
bence samsung 1tb 2.5" daha şık bir seçim olurdu... 320 gb lığını kullanıyorum, ısınma gibi sorunlar olmadı.
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Rainbow6 9 yıl
video yu seyredemedim daha ama bu seride kullanilan ve firmwarenin icine gomulu halde sunulan software ile geliyosa ( bunun anlami formatlasaniz bile gitmiyo ) ben almayayim kalsin ... her usb yi takip cikardiginda pop up lar falan cikiyo onu yukle bunu yukle windows surucu yukluyo falan gibi seyler cikiyo buda oyle bilemiyorum
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SKIDROW 9 yıl
pahalı
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