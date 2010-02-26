WD My Passport Essential ES 1TB 2.5" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
WD, 2.5" taşınabilir disklerde kapasite sınırlarını zorluyor.
Western Digital My Passport ailesine eklediği My Passport Essential SE 1TB ile kapasite ve tanışabilirlik konusunda üst seviyelere taşıyor.
Bu videomuzda sadece 2,5" boyutlarında olmasında rağmen 1TB depolama alanı sunan Essential SE 1TB'ı ayrıntılı bir şekilde inceliyor, standart 2,5" taşınabilir disklerle karşılaştırıyoruz.
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5400Rpm oluşu sorun çıkartırmı acaba?
Seagate Freeagent Pro 1 TB kullanıyordum ve çok memnundum ancak bu taşınabilirliğe karşı koyamadım açıkçası
Şuanda verilerimi bu cihaza aktarıyorum , performansı oldukça iyi.
Mayıs ayında Amerikaya gidecem. WD 1 TB my passport 2.5 " kendime oradan bir tane almayı düşünüyorum.
İsteyen varsa bana mail atsın, gelirken fazladan getirebilirim.
fiyat konusunu maille görüşürüz. ama emin olun piyasa fiyatının çok altına alırsınız.
cemsilver@gmail.com
Kişisel fikrimi sorarsanız, en köklü ve sağlam marka Seagate'dir...
Western Digital ile ortaklığı vardı 2002-2003 te.
2005te Seagate satın almış demekki Maxtor'u [>:]
Mini usb nasıl oluyor ki?