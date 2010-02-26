WD My Passport Essential ES 1TB 2.5" video inceleme

WD, 2.5" taşınabilir disklerde kapasite sınırlarını zorluyor.

Western Digital My Passport ailesine eklediği My Passport Essential SE 1TB ile kapasite ve tanışabilirlik konusunda üst seviyelere taşıyor.

Bu videomuzda sadece 2,5" boyutlarında olmasında rağmen 1TB depolama alanı sunan Essential SE 1TB'ı ayrıntılı bir şekilde inceliyor, standart 2,5" taşınabilir disklerle karşılaştırıyoruz.