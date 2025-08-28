Giriş
    Google, Wear OS akıllı saatlerin pil ömrünü artıracak güncellemeyi sundu

    Google Play Store'a Wear OS akıllı saat kullanıcıları için faydalı güncelleme: Pilin daha hızlı bitmesine neden olan saat kadranlarına karşı kullanıcılar uyarılacak.

    google play store wear os pil tüketimi Tam Boyutta Gör
    Google, Wear OS saatler için Play Store'a ufak ama kullanışlı bir özellik ekliyor. Google Play Store 47.7 güncellemesiyle kullanıcılar, pil ömrünü olumsuz etkileyebilecek saat kadranı uygulamalarının ayrıntı sayfalarında artık uyarı mesajları görecek.

    Pili hızlı tüketen saat kadranları işaretlenecek

    Bazı saat kadranları basit ve verimliyken, özellikle karmaşık animasyonlar, canlı veriler veya yoğun telefon etkileşimleri içerenler akıllı saatin pil ömrünü ciddi şekilde tüketebiliyor. Yeni Play Store uyarıları, kullanıcıların daha fazla güç gerektirebilecek saat kadranlarını ayırmalarına yardımcı olarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

    Samsung, Galaxy Watch'larını Tizen OS'den Wear OS’e geçirdiğinden beri, kullanıcılar daha fazla saat kadranı ve uygulama arasından seçim yapabiliyor. Ancak çoğu kullanıcı, bazı şık saat kadranlarının saatlerinin şarjının bir günden kısa sürede bitmesine neden olduğunu fark etti. Bu yeni Play Store özelliği sayesinde pili tüketen saat kadranlarından kaçınmak kolay olacak, enerji tasarrufu sağlayan kadranlar öne çıkacak.

    Kademeli olarak yayınlanacak güncelleme, saat kadranı pil bilgilerinin yanı sıra saatin diğer cihazlara bağlanma şeklini de iyileştiriyor ve bilgileri güvende tutuyor. Ayrıca Cüzdan uygulamasıyla ilgili bazı hataları da düzeltiyor.

    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

