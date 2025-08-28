Google, Wear OS akıllı saatlerin pil ömrünü artıracak güncellemeyi sundu

Tam Boyutta Gör Google, Wear OS saatler için Play Store'a ufak ama kullanışlı bir özellik ekliyor. Google Play Store 47.7 güncellemesiyle kullanıcılar, pil ömrünü olumsuz etkileyebilecek saat kadranı uygulamalarının ayrıntı sayfalarında artık uyarı mesajları görecek.

Pili hızlı tüketen saat kadranları işaretlenecek

Bazı saat kadranları basit ve verimliyken, özellikle karmaşık animasyonlar, canlı veriler veya yoğun telefon etkileşimleri içerenler akıllı saatin pil ömrünü ciddi şekilde tüketebiliyor. Yeni Play Store uyarıları, kullanıcıların daha fazla güç gerektirebilecek saat kadranlarını ayırmalarına yardımcı olarak bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.

Samsung, Galaxy Watch'larını Tizen OS'den Wear OS’e geçirdiğinden beri, kullanıcılar daha fazla saat kadranı ve uygulama arasından seçim yapabiliyor. Ancak çoğu kullanıcı, bazı şık saat kadranlarının saatlerinin şarjının bir günden kısa sürede bitmesine neden olduğunu fark etti. Bu yeni Play Store özelliği sayesinde pili tüketen saat kadranlarından kaçınmak kolay olacak, enerji tasarrufu sağlayan kadranlar öne çıkacak.

Kademeli olarak yayınlanacak güncelleme, saat kadranı pil bilgilerinin yanı sıra saatin diğer cihazlara bağlanma şeklini de iyileştiriyor ve bilgileri güvende tutuyor. Ayrıca Cüzdan uygulamasıyla ilgili bazı hataları da düzeltiyor.

