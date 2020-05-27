Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Web Sitenizden Ödeme Alın: weepay

    İnternet üzerinden satış yapmak isteyen bireysel ya da kurumsal satıcıların tedirginlik yaşadığı en önemli konu güvenliktir. Ödemeyi alma konusunda endişe yaşayan satıcılar için artık bu korkulara son
    1 sa.
    54
    4
    Diğer
    Advertorial
    Advertorial
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Web Sitenizden Ödeme Alın: weepay
    Tam Boyutta Gör

     

    İnternet üzerinden satış yapmak isteyen bireysel ya da kurumsal satıcıların tedirginlik yaşadığı en önemli konu güvenliktir. Ödemeyi alma konusunda endişe yaşayan satıcılar için artık bu korkulara son verildi. Sanal pos ile e-ticarete korkmadan atılmak mümkün. Bu sistemi kullanan satıcılar dünyanın her yerinden ödeme alabilirler banka kartları ve kredi kartları ile ödeme alan satıcılar dolandırıcılığa karşı da korunurlar.


    Web Sitesi Sadece Bir Ürün Kataloğu Olmamalı


    Girişimcileri korkutan bir başka konuda çevrim içi ödeme ancak web sitesinden ödeme almak artık çok daha kolay. Bilinmesi gereken web sitesi bir ürün kataloğu dışında olmalıdır ve müşteri portföyünüzdeki insanlar beğendikleri ürünleri web siteniz üzerinden satın alabilmeli. Bunu başarmak için de öncelikle web sitenizin sanal pos ile birlikte diğer ödeme kanallarına da sahip olması gerekli ve müşterileriniz bu seçenekleri kullanarak web sitenizde görüp almak istediği ürünleri satın alabilmeli.


    Web Sitenizde Tüm Ödeme Yöntemleri Olmalı


    Tek bir ödeme seçeneğinin yer aldığı web sitelerinde alışveriş yapanlar iş ödemeye geldiğinde alternatif ödeme yöntemi ya da taksitli veya tek çekim gibi detaylar olmadığından dolayı alışveriş yapmaktan son anda vazgeçiyorlar. Bu yüzden web sitenizde tüm yöntemlerin bulunmasına dikkat etmelisiniz. Online ödeme sizin hem işinizi yapıp hem de satış ile uğraşmanızı ortadan kaldırır. Tüketici sepetine eklediği ürünleri hızlı ve güvenli bir şekilde alırken siz de ertesi gün paranızın hesabınıza aktarılması sayesinde hızlı nakit akışını sağlamış olursunuz.


    Entegrasyonda Size Yardımcı Olarak Süreci Yönetiyoruz


    weepay ailesi olarak hızlı başvuru ve entegrasyon ile vakit kaybı yaşamadan web sitenizden ödeme almaya başlamanızı sağlıyoruz ve entegrasyonda size yardımcı olarak süreci yönetiyoruz. Amerikan Doları, İngiliz Sterlini ve Avrupa Birliği Para Birimi ile ödeme alma imkanını da sağlayarak dünyanın tüm coğrafyalarına ürün satışı yapılmasına destek oluyoruz. Müşterilerimize özel oluşturduğumuz kazanç çemberi ile ayrıcalıklı olduklarını hissettiriyoruz ve binin üzerinde müşterimizin sürpriz ödeme ve kesinti yaşamadan süreçlerini yönetmelerine imkan sağlıyoruz.


    Elektronik Para Kuruluşları İle İş Ortağıyız


    weepay olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından lisanslı ödeme ve elektronik para kuruluşları ile iş ortaklığı yapmaktayız, pos ile ödeme dışında weeLink ile entegrasyonsuz   link ile ödeme   almanıza da olanak sağlıyoruz. Ayrıca weeClick butonunu web sitesinin herhangi bir yerine yerleştirip kolay ödeme alabilirsiniz, weeMarket ile hakediş ve komisyon oranları hesaplansın siz de zamandan kazanın.

    Sektörde Yaşanan Sorunları Çok İyi Biliyoruz


    weepay olarak amacımız hızlı ve kolay ödeme ile müşterilerimizin memnuniyetini arttırmak ve sağladığımız yenilikçi kolaylıklar ile fark yaratmak. Yeni girişimcilerin ya da e-ticarete atılmak isteyip de ödeme konusunda korku yaşayanların endişe ve korkularını gidermek için karışık anlaşılmaz sistemler yerine hem kullanımı hem de yönetimi kolay ödeme yöntemlerini sunuyoruz. Sektörde yaşanan sorunları çok iyi biliyoruz ve gelecek hedeflerimizi de bu yönde belirliyoruz, sürekli kendini yenileyen, geliştiren, ekip ruhuna sahip genç ve çözüm odaklı çalışan bir kadroya sahibiz.


    Mutlu Müşteriler Biriktiriyoruz


    Hedefimiz müşterilerimiz ile birlikte büyümek, her biri ile özen içerisinde ilgilendiğimiz müşterilerimizin isteklerini hemen yerine getiriyoruz ve bu sayede mutlu müşteriler biriktiriyoruz. Sizde bize güvenen müşterilerimiz arasında yerinizi alın ve size özel hazırladığımız avantajlarımızı değerlendirin, gelin hep birlikte büyüyelim, bize 0 212 909 93 37 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz, merak ettiğiniz sorularınızı destek@weepay.co adresinden bize iletebilirsiniz ya da İstanbul Merter Platform B Blok/147 adresimize gelerek bizimle tanışabilirsiniz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir     Yoruma Kapalı: Bu içeriğe yorum eklenemiyor.
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Bayram Kampanyası
    8 sa.
    TP-Link’ten Yüksek Hızlı USB Adaptör
    9 sa.
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi