Web Tasarım Yaparken ve Firma Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Web Tasarım firması seçerken dikkat etmeniz gereken önemli hususlar hakkında size bilgilendirmeler sağlayacağız. Web sitenizi ziyaret eden ziyaretçiler site tasarımınız ile etkilemek isterseniz öncelikle kaliteli bir web tasarım firması bulmanız gerekmekte. Kullanıcı ve Google dostu tasarım olmak zorunda. Aynı zamanda göze hitap eden bir tasarım olmalıdır.

Web sitenizin ana teması ne olursa olsun; başarılı bir web sitesi, iyi çalışılmış bir seo altyapısı ile ziyaretçi sayınızı her geçen gün daha da yükseltebilir, yeni müşteriler sağlarsınız.

Web Tasarım Şirketleri

Web tasarım firması seçerken nelere dikkat etmemiz gerekmektedir? Sizlere bu soruyu yanıtlamasınızda yardımcı olalım. Ayrıntılar https://www.join.com.tr/web-tasarim-yaparken-ve-firma-secerken-dikkat-edilmesi-gerekenler/ linkinden ulaşabilirsiniz.



Web sitesi yaptırmanızdaki amaç Google Arama Motorunda veya diğer arama motorlarında üst sıralara çıkmak gibi bir hedefiniz varsa unutmayınız ki “Terzi Her daim Kendi Söküğünü Diker.” sözünü aklımızdan çıkarmayalım. Örnek verecek olursak firmamız AWT Ajans Ankara merkezli bir firma. Ankara bölgesinde web tasarımla ilgili hangi kelimeyi yazarsanız yazın genelde ilk 3 sırada firmanın 3 adet sitesini göreceksiniz. Bunu sağlamak Ankara gibi büyük bir şehirde gerçekten emek isteyen ve bilgi gerektiren bir şeydir. Böyle bir firmanın yapacağı SEO çalışması ile Google’da kendi web sitesini bile üst sıralarda reklamsız çıkaramayan bir firmanın yapacağı web sitesi aynı olmayacaktır. Diğer huhuslara deyinecek olursak;

– Ucuz fiyata web tasarlayan firmalardan kesinlikle uzak durun! Web tasarımcı olduğunu iddia eden kişi sayılarında ciddi bir artış görülüyor. Bireysel ve amatör olarak çalışan web tasarımcılar; sizlere kalitesiz, web siteleri sunarak; müşterilerini mağdur ediyoretmektedirler.

Unutmayalım ki bir web sitesi tasarlanırken arama motorları binlerce algoritma ile web sitenizi denetlemektedirler.

– Tasarım Firmasnın firmanın referanslarını mutlaka bakınız.

– Sonraki süreçte Web sitenizle ilgili teknik destek sağlama imkanlarını mutlaka araştırın.

– Sunucu ve mail hizmetlerini nereden sağladıklarına mutlaka bakın aksi halde maillerinizin ulaşmasında ve sitenizin çalışmasında ciddi sıkıntılar yaşarsınız.

– Yazılım geliştirme hususunda bilgili firmalarla çalışınız.

– Web sitenizin geliştirilebilir olmasına mutlaka dikkat ediniz. Daha fazla bilgi için https://www.join.com.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz. Web Tasarım Neden Önemlidir?

Kaynak: https://www.join.com.tr/

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