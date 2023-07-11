Web3 ve yapay zekayı bir araya getiren kripto projesi: Launchpad XYZ

Tam Boyutta Gör Yapay Zeka (AI) dünyamızı hızla dönüştürüyor. Bu, yaşama, çalışma ve etkileşim şeklimizi değiştiren bir devrim olarak nitelendiriliyor. Bu değişim, internetin ortaya çıkışı veya Sanayi Devrimi kadar önem arz ediyor. Bu dinamik ortamda en umut verici gelişmelerden biri de yapay zekanın internetin üçüncü nesli olan Web3 ile entegrasyonu. Yapay zekanın zekasını ve Web3'ün merkezsizliğini bir araya getirerek gelişmiş, otonom ve kişiselleştirilmiş dijital deneyimlerden oluşan yeni bir çağa adım atıyoruz.

Bu teknolojik dönüşümün ortasında bir proje teknoloji dünyasının dikkatini çekti: Launchpad XYZ. Yakında piyasaya sürülecek olan bu Web3 platformu, yapay zeka ve Web3'ü dijital manzarayı yeniden tanımlamayı vadedecek şekilde entegre ederek kripto endüstrisinde yeni bir rota çiziyor. Launchpad XYZ token satın almayı düşünen yatırımcılar da proje hakkında araştırmalar yapıyor. Biz de Launchpad XYZ için tüm bilgileri bu makalede topladık.

Launchpad XYZ, Web3 ve Yapay Zekayı Bir Araya Getiriyor

Launchpad XYZ, son derece "parçalanmış ve korkutucu" web3 alanını daha kolay erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan ve “her şeyi kapsayan” bir web3 platformu. Projenin amacı, blok zinciri alanındaki en iyi projeler için kolaylaştırılmış, kullanıcı dostu bir portal oluşturuyor. Launchpad XYZ, NFT'lerden oyna-kazan (P2E) oyunlarına kadar en yeni web3 deneyimlerine tarafsız bir bakış açısı sunuyor.

Launchpad XYZ, gelecek 10 milyon Web3 kullanıcısını bünyesine katma misyonuyla, Web2 ve Web3 arasındaki boşluğu doldurarak markalara değişmez sözleşmelerin ve doğrulanmış verilerin avantajlarına erişmeleri için araçlar ve kaynaklar sunuyor. Bu hamle, Launchpad XYZ'yi mevcut altyapı trendleriyle uyumlu hale getirerek, kullanıcılara merkeziyetsiz borsası aracılığıyla NFT'leri, yardımcı tokenleri ile web3 ön satışlarını analiz etmek, alım satım yapmak ve bunlara yatırım yapmak için ihtiyaç duydukları araçları sunan kapsamlı bir web3 merkezi olarak konumlandırıyor.

Launchpad XYZ'nin Ekonomik Omurgası LPX Token

Launchpad XYZ'nin ekonomik çerçevesinin merkezinde LPX token yatıyor. Bu yerel token, tokenin uzun vadeli tutulmasını teşvik etmek için tasarlanmış olan staker’lara çok sayıda avantaj sunuyor. Bu avantajlar arasında ücretlerde indirim, iş ortağı indirimlerine erişimler bulunuyor. LPX tokeninin ön satışı, uzmanlar ve kripto meraklıları arasında ilgi uyandırdı. Token fiyatı 0,03512 dolar olan orijinal fiyatından kademeli olarak arttı.

Son gelişmeler, LPX token'ın 2023'ün üçüncü çeyreğinde merkeziyetsiz borsalarda 0,07 dolardan listeleneceğini ve erken aşama yatırımcılar için potansiyel kazançlar vadettiğini gösteriyor. Ayrıca, maksimum 1 milyar token arzı ile LPX token'ın bu yılın sonlarında 70 milyon dolarlık tam seyreltilmiş piyasa değeri ile kripto borsalarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Proje 2025 yılına kadar 10 milyar dolarlık piyasa değeri hedefine ulaşabilirse, bu Launchpad XYZ token satın alan erken yatırımcılar için umut vadeden bir potansiyeli gösteriyor.

Web 3.0 Yatırımları için Merkeziyetsiz Bir Alan

Launchpad XYZ kullanıcılara yaklaşan Web 3.0 yatırımları hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlıyor. Yatırımcılar, yepyeni projeleri ve konseptleri piyasaya çıkmadan önce bulma imkanına sahip oluyor.

Örneğin, Launchpad XYZ, kullanıcılara yalnızca sınırlı sayıda özel yatırımcıya satılacak bir kripto ön satışlarını bildirecek. Launchpad XYZ, kullanıcıları tarafından satın alınabilecek bir satış öncesi token tahsisini güvence altına alacak. Yalnızca 90 gün boyunca en az 10 bin LPX token yatıranlar ön satış tahsisinden pay alma hakkına sahip olacak.

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Aynı şekilde, LPX tokenlerini stake edenler, Launchpad XYZ'nin bir sonraki Bored Ape Yacht Club (BAYC) olabileceğine inandığı yaklaşmakta olan NFT projelerine de erişebilecekler. Sonuçta, BAYC NFT'leri ilk basıldığında, ilk yatırımcılar 200 doların altında ödeme yapmıştı. Bazı BAYC NFT'leri o zamandan beri bir milyon doların üzerinde satıldı. Bunu akılda tutarak, NFT projelerinin beyaz listelerine erişime sahip olmak birçok Launchpad XYZ kullanıcısına hitap edecek.

Launchpad XYZ'nin Gelecek Beklentileri

Launchpad XYZ bir trading ve yatırım platformundan daha fazlası olarak tanımlanıyor. Kullanıcılara metaverse kütüphanesi ve oyun merkezi aracılığıyla metaverse ile web3 oyun dünyalarına erişim sunmayı planlıyor. Ayrıca platformun, daha güvenli bir işlem deneyimi yaratmayı, acemilerden tecrübeli yatırımcılara kadar kullanıcıların karmaşık kripto dünyasında gezinmelerine yardımcı olmayı amaçlayan eğitim segmentleri, haber bültenleri ve satış öncesi analizleri sunacağı söyleniyor.

Projenin 2023 yılının 3. çeyreğinde Launchpad Feed, Token Feed, Token Feed ve Token Feed gibi bazı ana platform özelliklerini kullanıma sunması bekleniyor.

Projenin tanıtım belgesinde belirtildiği üzere Launchpad XYZ, platformda yer alan tüm varlıklara atanan bir puan olan "Launchpad Quotient" adlı bir özelliğe de sahip olacak.

Bu puan, bir varlığın gelecekteki potansiyelini sergilemek için yüzlerce veri noktasını kullanıyor. Yatırımcıların portföylerine hangi varlıkları eklemeyi düşünmeleri gerektiğini (ve hangilerinden kaçınmaları gerektiğini) belirlemelerini kolaylaştırıyor.

Launchpad XYZ'nin ön satışı kısa süre önce 1 milyon dolarlık kilometre taşını aştı ve geliştiriciler bu yılın ilerleyen dönemlerinde CEX listelemelerine hazırlanıyor.

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