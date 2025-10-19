Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    James Webb Teleskobu’nun tespit ettiği küçük kırmızı noktaların gizemi çözüldü

    James Webb Teleskobu’nun tespit ettiği "küçük kırmızı noktalar"ın gizemi çözüldü. Bilim insanları, bu gizemli yapıların kara delik yıldızları olduğunu düşünüyor.         

    Webb teleskobuna yansıyan küçük kırmızı noktaların gizemi çözüldü Tam Boyutta Gör
    Evrenin ilk çağlarında neler yaşandığı, modern astrofiziğin en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu gizemi ana hatlarıyla açıklayan modeller oluşturulmuş olsa da zaman zaman bu modellere uymayan kozmik gizemler de ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de kısa süre önce James Webb Uzay Teleskobu tarafından gözlemlenen “küçük kırmızı noktalar” (Little Red Dots – LRDs) oldu. Evrenin ilk dönemine dair anlayışımızı değiştiren bu küçük kırmızı noktalar, bilim dünyası için bir bulmacaya dönüştü. Ne var ki yapılan son araştırmalarla birlikte bu gizem çözülmüş olabilir.

    "Küçük Kırmızı Noktalar" Aslında Karadelik Yıldızları Olabilir

    Penn State Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, bu cisimlerin yeni bir kozmik fenomen sınıfını temsil ettiğini ve büyük ihtimalle “karadelik yıldızları” olduğunu belirtiyor. Yayınlanan yeni araştırmaya göre bu nesneler, merkezinde süper kütleli bir karadelik barındıran, devasa gaz bulutlarının parlaklığından oluşuyor. Yani bu yapılar, enerjisini nükleer füzyondan alan normal yıldızlardan tamamen farklı. Penn State ekibinin yaptığı analizler, 4.500 uzak galaksiden toplanan yaklaşık 60 saatlik JWST verisine dayanıyor. Ekip, 2024 yazında keşfettikleri “The Cliff” adlı aşırı parlak örneğin bu teoriyi güçlendirdiğini belirtiyor.

    Bu keşif, evrenin erken dönemine dair temel kabulleri sarsıyor. LRD’ler, Büyük Patlama’dan yalnızca 600–700 milyon yıl sonraki dönemde gözlemleniyor ve bulundukları çağa göre “imkânsız derecede büyük ve parlak” görünüyor. Bu da galaksilerin karadeliklerden önce oluştuğu yönündeki standart kozmolojik sıralamayı tersine çeviriyor. Araştırmacılar, bu yapıların yalnızca belirli bir zaman aralığında ortaya çıktığını, bunun da yavaş dönen karanlık madde haleleriyle (halolarıyla) ilişkili olabileceğini düşünüyor.

    Spektroskopik incelemeler, bu nesnelerin yaklaşık yüzde 70’inde binlerce km/s hızla hareket eden gaz akışları tespit etti. Bu, merkezde aktif karadelik olduğunun en güçlü işaretlerinden biri. Ancak şaşırtıcı şekilde çoğu LRD, kuasarlar kadar X-ışını yaymıyor. Bu nedenle bilim insanları, onların süper kütleli karadeliklerin erken “bebeklik evresini” temsil ettiğini düşünüyor.

    Araştırma ekibine göre LRD’ler, evrende süper kütleli karadeliklerin nasıl bu kadar kısa sürede oluşabildiğine dair onlarca yıldır çözülemeyen soruya ışık tutabilir. Çünkü mevcut modellere göre böylesine dev karadeliklerin oluşması milyarlarca yıl sürmeliyken, Webb’in tespit ettiği dönem daha evrenin “çocukluk çağı”na denk geliyor. LRD’ler gerçekten “karadelik yıldızları” ise, bu yapılar dev karadeliklerin doğuşunu hızlandıran bir ara evreyi temsil ediyor olabilir. Bu da evrenin erken dönemine dair anlayışımızı tamamen değiştirebilecek önemde görülüyor. Eğer sonuçlar doğrulanırsa, karadeliklerin doğuşu ve galaksilerin evrimi hakkındaki mevcut teorilerin yeniden yazılması gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 3 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    askerde yazıcı olmak maltepe üniversitesi hangi cemaatin xl lastik dezavantajları kalp atışının vücudu sallaması poppers nerden bulabilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Casper VIA A40
    Casper VIA A40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15IAU7
    Lenovo IdeaPad 3 15IAU7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum