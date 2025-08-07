Wednesday 2. sezon ilk kısım erişime açıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Netflix platformunun en sevilen dizilerinden birisi haline gelen Wednesday, yıllar sonra yeniden sevenleriyle buluştu. İlk sezonun aksine izleyiciler ikinci sezonu iki kısım halinde farklı tarihlerde seyredebilecekler.

Wednesday 2. sezon kaç bölüm?

Ünlü yönetmen Tim Burton imzasını taşıyan Wednesday dizisi, daha önce hem sinemaya hem de televizyona uyarlanan The Addams Family (Addams Ailesi) odağında geçiyor. İlk sezonda Addams Ailesi’nin ergen kızı Wednesday’in Nevermore Akademisi maceralarını izlemiştik.

İkinci sezonda ise Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor.

Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán gibi isimlerin yanına ikinci sezonda Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga diziye katılıyor. 8 bölüm sürecek dizinin ilk 4 bölümlük kısmı 6 Ağustos itibariyle erişime açıldı. İkinci dört bölümlük kısım ise 3 Eylül itibariyle erişime açılacak.

