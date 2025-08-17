Wednesday 2. sezon da Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı

Wednesday'in 2022'de ekrana gelen ilk sezonu da yaklaşık 50.1 milyon izlenmeyle açılış yapımıştı. O sezon şimdi Nettflix'in en çok izlenen İngilizce dizileri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu yüzden benzer sayılarla açılış yapan 2. sezonun da birkaç hafta içinde ilk beşe girmiş olacağı düşünülüyor.
Wednesday 2. sezon, önümüzdeki ay 2. kısmı ile geri dönecek. 2. sezonun geri kalan dört bölümü 3 Eylül'de yayınlanacak.
KPop Demon Hunters, Netflix'in En Çok İzlenen 2. Filmi Hâline Geldi
Film tarafında ise KPop Demon Hunters başarı hikâyesini sürdürüyor. Beklenenden çok daha iyi performans sergileyen animasyon film, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasında 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı.
KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran binlerce kişinin önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.
