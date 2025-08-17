Giriş
    Wednesday 2. sezon da Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı

    İlk sezonuyla büyük başarı yakalayan Wednesday dizisinin 2. sezonu da ilgiyle karşılandı. Wednesday 2. sezon, daha şimdiden Netflix'in en çok izlenen dizi sezonları arasına girmiş durumda.

    Wednesday 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en popüler dizilerinden olan Wednesday, üç yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin merakla beklenen 2. sezonunun ilk kısmı, 6 Ağustos'ta izleyici ile buluştu. İlk sezon gibi 2. sezon da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Netflix'in bu hafta en çok izlenen yapımları arasında ilk sırayı alan Wednesday, daha ilk haftasından 50 milyon izlenmeye ulaştı.

    Wednesday'in 2022'de ekrana gelen ilk sezonu da yaklaşık 50.1 milyon izlenmeyle açılış yapımıştı. O sezon şimdi Nettflix'in en çok izlenen İngilizce dizileri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu yüzden benzer sayılarla açılış yapan 2. sezonun da birkaç hafta içinde ilk beşe girmiş olacağı düşünülüyor.

    Wednesday 2. sezon, önümüzdeki ay 2. kısmı ile geri dönecek. 2. sezonun geri kalan dört bölümü 3 Eylül'de yayınlanacak.

    KPop Demon Hunters, Netflix'in En Çok İzlenen 2. Filmi Hâline Geldi

    Film tarafında ise KPop Demon Hunters başarı hikâyesini sürdürüyor. Beklenenden çok daha iyi performans sergileyen animasyon film, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasında 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

    KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran binlerce kişinin önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 2 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

