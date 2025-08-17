Wednesday 2. sezon da Netflix'in en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in en popüler dizilerinden olan Wednesday, üç yıllık aranın ardından ekranlara geri döndü. Dizinin merakla beklenen 2. sezonunun ilk kısmı, 6 Ağustos'ta izleyici ile buluştu. İlk sezon gibi 2. sezon da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Netflix'in bu hafta en çok izlenen yapımları arasında ilk sırayı alan Wednesday, daha ilk haftasından 50 milyon izlenmeye ulaştı.

Wednesday'in 2022'de ekrana gelen ilk sezonu da yaklaşık 50.1 milyon izlenmeyle açılış yapımıştı. O sezon şimdi Nettflix'in en çok izlenen İngilizce dizileri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu yüzden benzer sayılarla açılış yapan 2. sezonun da birkaç hafta içinde ilk beşe girmiş olacağı düşünülüyor.

Wednesday 2. sezon, önümüzdeki ay 2. kısmı ile geri dönecek. 2. sezonun geri kalan dört bölümü 3 Eylül'de yayınlanacak.

Deadpool geri dönüyor: Hangi filmde yer alacağı belli oldu 1 gün önce eklendi

KPop Demon Hunters, Netflix'in En Çok İzlenen 2. Filmi Hâline Geldi

Film tarafında ise KPop Demon Hunters başarı hikâyesini sürdürüyor. Beklenenden çok daha iyi performans sergileyen animasyon film, Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmleri arasında 2. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran binlerce kişinin önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Wednesday 2. sezon Netflix'te en çok izlenenler arasına girdi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: