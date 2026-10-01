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    Wednesday'in 3. sezonu için beklenen haber geldi

    Netflix'in sevilen dizisi Wednesday, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye bir adım daha yaklaştı. Netflix, çekimleri bu hafta tamamlanan 3. sezondan yeni bir görsel paylaştı.  

    Wednesday 3. sezon için beklenen haber geldi Tam Boyutta Gör
    Netflix'in en sevilen dizilerinden olan Wednesday, 3. sezonuyla ekranlara dönmeye bir adım daha yaklaştı. 3. sezon çekimlerinin tamamlandığını duyuran Netflix, bu duyuruyla birlikte 3. sezondan yeni bir görsel de paylaştı. Görselde Jenna Ortega'nın hayat verdiği Wednesday Addams'ı daktilo başında görüyoruz.

    Wednesday 3. Sezon, 2027 Ortalarında Yayınlanacak

    Usta yönetmen Tim Burton'ın yönettiği Wednesday, daha önce hem sinemada hem de TV'ye gördüğümüz Addams Ailesi (The Addams Family serisinden türüyen bir dizi. Bu kez hikâyenin merkezinde Addams Ailesi'nin ergen kızı Wednesday Addams (Jenna Ortega) yer alıyor.

    Jenna Ortega'nın yanı sıra Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Emma Myers, Hunter Doohan, Billie Piper, Fred Armisen gibi isimler de ilk sezondaki rolleriyle geri dönecek.

    Yeni sezonda, Eva Green, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan ve Kennedy Moyer de oyuncu kadrosuna katılacak. Diğer yandan sürpriz bir isim de yeni sezonda konuk oyuncu olarak karşımıza çıkacak. Çünkü Tim Burton filmlerinin tanıdık yüzlerinden olan Winona Ryder'ın da 3. sezonda yer alacağı açıklandı.

    Dizinin başındaki isim olan Alfred Gough, 3. sezonda hikâyenin daha karanlık bir tona bürüneceğini söylüyor. Eva Green'in canlandıracağı Ophelia, bu yeni maceranın önemli bir parçası olacak.

    Wednesday 3. sezon için henüz resmi bir yayın tarihi paylaşılmadı. Ancak daha önce What's On Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre Wednesday'in 3. sezonunun 2027 yazında yayınlanması planlanıyor. 

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