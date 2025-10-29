Giriş
    Western Union kripto para çıkarıyor

    Western Union gelecek yıldan itibaren 100 milyondan fazla müşterisinin uluslararası para transferlerinde dolara endeksli kripto para kullanmasına olanak tanıyacak. 

    Western Union Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en önemli ödeme ağlarından birisi olan Western Union kripto para piyasasına adım atıyor. Gelecek yılın ilk yarısında firma stablecoin yani dolara endeksli sabit kripto para ile müşterilerine hızlı aktarım imkânı sunacak. 

    Western Union hamlesi

    Özellikle ABD’nin dolar veya diğer birimlere endekslenmiş sabit değerli kripto paralara yönelik düzenlemeler yapması sonrasında teknoloji devleri daha rahat hareket etmeye başladı. Önce PayPal şimdi de Western Union piyasaya dahil oldu. 

    Western Union gelecek yılın ilk yarısında Solana blok zinciri üzerinde U.S. Dollar Payment Token (USDPT) adını verdiği kripto parasını kullanıma sunacak. USDPT parası Anchorage Digital Bank tarafından ihraç edilecek ve kullanıcılar Western Union’ın ortak borsaları aracılığıyla erişebilecek.

    Yeni para birimi, Western Union’ın 100 milyon müşterisine uluslararası para transferlerinde yerel para birimlerinin dalgalanmalarından etkilenmeden işlem yapma imkânı sunacak. Solana, hali hazırda birçok başarılı stablecoin projesine ev sahipliği yaparken, Western Union’ın girişimi bu alandaki en önemli adımlardan biri olarak görülüyor.

    Halihazırda stablecoin piyasasının toplam değeri 300 milyar doların üzerinde. Western Union her yıl yüz milyarlarca dolarlık para transferi gerçekleştiriyor. USDPT’nin başarılı olması durumunda, stablecoin piyasasına büyük bir sermaye akışı sağlaması bekleniyor.
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    HAMZA0 3 gün önce

    alıyorum bir tane

    Yeni Haber
    şimdi
