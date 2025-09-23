Giriş
    “Westworld” sanılandan daha yakın: İşte insan gibi yüze sahip robot!

    Çinli AheadForm, insan yüz ifadelerini şaşırtıcı derecede gerçekçi şekilde taklit eden insansı robot başını tanıttı. Gözleri ve mimikleriyle insan-robot etkileşimini yeni boyuta taşıyor.

    “Westworld” dizisine doğru: İşte insan gibi yüze sahip robot! Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli bir teknoloji şirketi, insan yüz ifadelerini inanılmaz derecede gerçekçi bir şekilde taklit edebilen yeni bir insansı robot başı tanıttı. Sosyal medyada hızla yayılan videoda, robotun odada meraklı bir şekilde göz gezdirdiği ve gözlerini insanlar gibi doğal hızda kırptığı görülüyor.

    Kurgudan gerçeğe doğru

    AheadForm, insan-robot etkileşimini geliştirmeyi ve ilerletmeyi hedefliyor. Bu amaçla, canlı yüz ifadelerine sahip, gözleri hareket eden ve sözel iletişimle duyguları aktarabilen insansı robotlar üzerinde çalışıyor. Şirket, bu gerçekçi yüz ifadelerini oluşturmak için kendini denetleyen yapay zeka algoritmaları ile biyonik hareket sistemi teknolojisini birleştirdiğini belirtiyor. Şirket, tanıtım videosu aracılığıyla insansı robotların insan benzeri davranışları ne kadar ustaca taklit edebildiğini gösteriyor ve bu da izleyenleri adeta “uncanny valley” (tekinsiz vadi) denen ürkütücü boşluğa çekiyor.

    Şirketin Origin M1’in Only Head versiyonu araştırma, etkileşim ve yüksek kaliteli sergileme senaryoları için tasarlanmış bir yüz robotu. 25 mikro motorla tam yüz hareket sistemi sunarak gerçekçi ifadeler, göz kırpma ve göz hareketleri sağlıyor. Göz bebeklerinin içine yerleştirilmiş RGB kameralar görsel algı, yerleşik mikrofon ve hoparlörler ise gerçek zamanlı sesli etkileşim imkanı tanıyor.

    “Westworld” dizisine doğru: İşte insan gibi yüze sahip robot! Tam Boyutta Gör
    Gerçekçi yüz hareketlerinin ardındaki en önemli teknoloji özel tasarlanmış fırçasız motorlar. Bu motorlar, sessiz çalışma, yüksek hassasiyet, kompakt ve hafif tasarım ile enerji verimliliği sunuyor. Şirketin ELF ve Lan adında iki farklı robot serisi de bulunuyor.

    AheadForm tarafından paylaşılan videolar bilim-kurguya yakın olanların kafasında HBO’nun popüler bilim kurgu dizisi Westworld ve 1973 yapımı filmdeki android temalı parkı canlandırmış olabilir. Elbette sadece insansı yüz yapmak yeterli değil ancak robotik alanındaki gelişmeler oldukça hızlı. Üstelik yapay zeka ile birleşen insansılar, bu algoritmalar sayesinde insanlarla doğal iletişim kurmaya da bir süredir başlamış durumda.

    Kurucunun idealleri oldukça büyük

    AheadForm’un kurucusu Hu Yuhang, insanların ve robotların birbirinden ayırt edilemez hale geleceğini öngörüyor. Geçen yıl South China Morning Post’a verdiği röportajda Yuhang, “On yıl içinde robotlarla etkileşim kurarken neredeyse insan olduklarını hissedebiliriz; belki yirmi yıl içinde normal şekilde yürüyüp tıpkı bir insan gibi bazı görevleri yerine getirebilirler” dedi.

    Şu anda insansı robot endüstrisi daha çok üretkenliğe odaklanmış durumda. Tesla gibi şirketler, insan emeğini ikame edebilecek robotlar geliştirmek veya ev işleri için “en ideal yardımcı” olarak pazarlamak gibi hedefler peşinde. Kısacası mevcut vizyon robotları “araç” olarak konumlandırıyor. Ama yapay zeka ile son derece paralel ilerleyen bu teknolojinin hızlı bir şekilde “araç” halinden çıkıp yaşamın bir parçasına dönüşmesi oldukça mümkün.

    Kaynakça https://futurism.com/the-byte/video-aheadform-robot-realistic-facial-expressions https://www.aheadform.com/
