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    Anlık Bildirim

    WhatsApp, kişilerinizin doğum günlerini hatırlatacak

    WhatsApp artık kişilerinizin doğum günü yaklaştığında bildirim gönderecek. Doğum günü hatırlatıcı özelliği, şu anda Android platformu için geliştirilme aşamasında.

    whatsapp doğum günü hatırlatma özelliği Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kişilerin doğum günü bildirimlerini gösterecek yeni bir özelliği test ediyor. Bu, kullanıcıların ayrı bir takvim uygulamasına ihtiyaç duymadan önemli günleri hatırlamalarını ve kutlamalarını kolaylaştıracak. Özellik, Android için en son WhatsApp beta sürümünde görüldü; bu da özelliğin gelecekteki bir güncellemede gelebileceğini gösteriyor.

    Doğum günü bildirimleri 

    WhatsApp, kullanıcıların doğum tarihlerini profillerine eklemelerine olanak tanıyacak. Kişilerinizden biri doğum gününü kutladığında, WhatsApp uygulamada özel bir bildirim gösterecek ve size dileklerinizi göndermenizi hatırlatacak.

    WhatsApp'taki birçok profil özelliğinde olduğu gibi, doğum günü görünürlüğünün de gizlilik ayarları aracılığıyla kontrol edilmesi bekleniyor. Kullanıcılar, doğum tarihlerini kişi listelerindeki herkesle paylaşmak zorunda kalmayacak, kimlerin görüp kimlerin göremeyeceğini seçebilecek.

    Doğum günü hatırlatıcısı, WhatsApp'ı bir mesajlaşma uygulamasından daha fazlası haline getirmeyi amaçlayan bir dizi özelliğin en yenisi. Geçtiğimiz yıl boyunca platform, kullanıcı adları, yapay zeka destekli özellikler, geliştirilmiş arama özellikleri ve yeni profil seçenekleri üzerinde çalışarak WhatsApp'ı kademeli olarak daha kapsamlı bir iletişim platformuna dönüştürdü.

    Doğum günü bildirimi özelliği şu anda geliştirme aşamasında ve yalnızca sınırlı sayıda Android beta test kullanıcısına sunulacak. Tüm kullanıcılara ne zaman geleceği belirsiz.

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