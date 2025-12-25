Giriş
    WhatsApp'a gelecek iki yeni özellik belli oldu

    Meta, WhatsApp kullanıcılarının hesaplarına bağlı aksesuarı görmelerini sağlayacak yeni bir seçenek getiriyor. Şirket ayrıca depolama yönetimini iyileştiriyor. İşte detaylar:

    whatsapp bağlı cihazlar akıllı saat & yeni sohbet temizleme Tam Boyutta Gör
    WhatsApp'ın Apple Watch uygulamasının kullanıma sunulmasının ardından, Meta, kullanıcıların hesaplarının hangi aksesuarla eşleştirildiğini gösterecek bir seçenek getiriyor. Şirket ayrıca daha iyi sohbet, ek ve depolama yönetimi arayüzü üzerinde de çalışıyor.

    Bağlı cihazlarda aksesuarlar gösterilecek

    whatsapp hesabına bağlı akıllı saat Tam Boyutta Gör
    WhatsApp Bağlı Cihazlar menüsüne “Aksesuarlar” bölümü eklenecek. Diğer bağlı cihazlarda olduğu gibi, hesapla ilişkili akıllı saatin (Apple Watch gibi) adını ve en son etkin olduğu tarih ve saati gösterecek.

    Ancak, Mac'ler ve WhatsApp Web gibi diğer bağlantılı cihazların aksine, eşleştirilmiş Apple Watch'u iOS uygulamasından kaldırmak şu anda mümkün değil. Bunun yerine, uygulama kullanıcıya "Eşleştirmeyi kaldırmak için WhatsApp'ı Apple Watch'unuzdan silin” bilgisini veriyor.

    Gelişmiş sohbet temizleme aracı

    whatsapp sohbet temizleme Tam Boyutta Gör
    Öte yandan WhatsApp, mesajları veya belirli medya kategorilerini silme seçenekleriyle sohbet depolamasını temizleme özelliği sunacak. Bu özellik, bir sohbetteki tüm mesajları temizlemek, yıldızlanmış olanlar hariç tüm mesajları silmek veya medya dosyalarını silmek için daha akıcı bir arayüz sunarken, her kategorinin ne kadar depolama alanı kullandığını açıkça gösterecek.

    “Medya dosyalarını temizle..." seçeneğiyle kullanıcı onayından önce belgeler, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve ses dosyaları dahil olmak üzere hangi kategorilerin silineceği seçilebilecek. Ayrıca yıldızla işaretlenenler de dahil olmak üzere tüm medyayı tek seferde silme seçeneği olacak.

    WhatsApp bağlı cihazlarda aksesuarların gösterilmesi özelliği ve sohbet ve depolama yönetimini kolaylaştıracak arayüz güncellemesi, şu anda iOS beta kullanıcılarıyla test ediliyor.

    Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-ios-25-37-10-71-whats-new/ https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-ios-25-37-10-72-whats-new/
