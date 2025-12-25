WhatsApp'a gelecek iki yeni özellik belli oldu

Bağlı cihazlarda aksesuarlar gösterilecek
Ancak, Mac'ler ve WhatsApp Web gibi diğer bağlantılı cihazların aksine, eşleştirilmiş Apple Watch'u iOS uygulamasından kaldırmak şu anda mümkün değil. Bunun yerine, uygulama kullanıcıya "Eşleştirmeyi kaldırmak için WhatsApp'ı Apple Watch'unuzdan silin” bilgisini veriyor.
Gelişmiş sohbet temizleme aracı
“Medya dosyalarını temizle..." seçeneğiyle kullanıcı onayından önce belgeler, fotoğraflar, videolar, çıkartmalar ve ses dosyaları dahil olmak üzere hangi kategorilerin silineceği seçilebilecek. Ayrıca yıldızla işaretlenenler de dahil olmak üzere tüm medyayı tek seferde silme seçeneği olacak.
WhatsApp bağlı cihazlarda aksesuarların gösterilmesi özelliği ve sohbet ve depolama yönetimini kolaylaştıracak arayüz güncellemesi, şu anda iOS beta kullanıcılarıyla test ediliyor.Kaynakça https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-ios-25-37-10-71-whats-new/ https://wabetainfo.com/whatsapp-beta-for-ios-25-37-10-72-whats-new/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: