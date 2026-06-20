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    WhatsApp'ın yeni özelliği ortaya çıktı: MSN Messenger'a saygı duruşu!

    WhatsApp, yakında çevrimiçi olan kişilerin profil fotoğraflarında yeşil bir nokta göstermeye başlayacak. Bu özellikle sohbete girmeden kişinin online olup olmadığı görülebilecek.

    whatsapp online kişiler yeşil nokta Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, kişilerin çevrimiçi olup olmadığını görmeyi kolaylaştıran yeni bir özelliği test ediyor. Bir kişi WhatsApp’a girdiğinde başka bir deyişle çevrimiçi olduğunda artık sohbet bilgisi ekranında kişinin profil fotoğrafında yeşil bir nokta gösterilecek.

    Online kişilerin profil fotoğrafında yeşil nokta çıkacak

    Yeni yeşil nokta, sohbet bilgisi menüsünde kullanıcının profil fotoğrafında görünecek. Bu özellik, kullanıcıların bir kişinin çevrimiçi olup olmadığını mesaj atmadan bilmelerini ve aynı bilgiyi kişilerine iletmelerini sağlamayı amaçlıyor.

    Daha önce aynı özellik, kullanıcının çevrimiçi olup olmadığını gösteren ve son görülme bilgilerini de görme olanağı sağlayan metin tabanlı bir çevrimiçi etiket kullanılarak sağlanıyordu. Şimdi, yeni yeşil nokta uygulamasıyla WhatsApp, metin tabanlı sohbet etiketini daha kolay tanınabilir bir yeşil noktayla değiştiriyor.

    Instagram ve Facebook'taki kullanıcılar zaten yeşil nokta ile kişi listesindekilerin çevrimiçi durumlarını görebiliyorlar. Meta, aynı özelliği WhatsApp'a da entegre ediyor.

    Kullanıcılar, gizlilik ayarlarını düzenleyerek çevrimiçi olduklarını başkalarının görmelerine izin verecek ya da erişimi tamamen engelleyebilecek. Kapalı konumda ise kullanıcılar, kişilerinin profil fotoğraflarında yeşil noktayı göremeyecek.

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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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