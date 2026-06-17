WhatsApp'ın yeni gizlilik özelliği: Görüldüğünde silinen mesajlar!

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Tam Boyutta Gör WhatsApp, hassas konuşmaların saklanmasını biraz daha zorlaştırabilecek yeni bir gizlilik özelliği üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. WABetaInfo'ya göre, mesajlaşma platformu iPhone için tek sefer görüldükten sonra kaybolan mesajlar göndermeyi sağlayan bir özellik geliştiriyor.

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Tek sefer görülebilen mesajlar

WABetaInfo'ya göre, kullanıcılar mesaj yazdıktan sonra Gönder düğmesine uzun basarak özelliği etkinleştirecek. Ardından yeni tek seferlik gönderme seçeneği çıkacak. Mesaj gönderildikten sonra, alıcı mesajı yalnızca bir kez açabilecek, ardından erişilemez olacak. Bu özelliğin bireysel ve grup sohbetlerinde çalışması bekleniyor, kanallarda çalışmayacak.

Ekran görüntüsü/kaydı alma engellenecek

WhatsApp ayrıca, halihazırda bir kerelik görüntüleme özelliği için kullanılan aynı korumaları uygulamayı planlıyor. Alıcıların mesajı kopyalayamayacağı, kaydedemeyeceği, iletemeyeceği ya da paylaşamayacağı bildiriliyor. Ekran görüntüsü veya ekran kaydı alma da uygulama içinde engellenecek.

Elbette, hiçbir gizlilik özelliği tamamen kusursuz değil. Birisi yine de ikinci bir cihaz kullanarak ekranın fotoğrafını çekebilir ancak WhatsApp bu mesajların kaydedilmesini veya yeniden dağıtılmasını mümkün olduğunca zorlaştırmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Bu özellik, geçici şifreler, tek kullanımlık kodlar, kişisel bilgiler veya sohbet geçmişinde görünür kalması gerekmeyen bilgileri paylaşırken yararlı olacak. Özellik şu anda geliştirme aşamasında ve henüz beta test kullanıcılarına sunulmadı.

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WhatsApp'a tek seferlik mesaj gönderme geliyor

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