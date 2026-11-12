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    WhatsApp, mesajları da tek seferlik yapıyor: Yeni özellik testte

    WhatsApp, fotoğraf ve videoların ardından tek seferlik metin mesajı özelliğini de test etmeye başladı. Yeni özellik, okunan mesajların sohbetten tamamen kaybolmasını sağlıyor.

    WhatsApp'a tek seferlik mesajlar geliyor! Okunduğunda silinecek Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, gizlilik odaklı özelliklerine bir yenisini daha ekliyor. Bir süredir geliştirme aşamasında olan tek seferlik metin mesajı özelliği, Android beta kullanıcılarına sunulmaya başladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, karşı tarafa yalnızca bir kez görüntülenebilen ve okunduktan sonra silinen metinler gönderebilecek.

    WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, WhatsApp'ın Android için yayınlanan 2.26.45.6 beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılara açıldı. Özellik, daha önce fotoğraf, video ve sesli mesajlarda sunulan tek seferlik görüntüleme sistemine benzer şekilde çalışıyor.

    WhatsApp'ta tek seferlik metin mesajı nasıl gönderiliyor?

    Yeni özelliği kullanmak için mesaj yazma alanına metnin girilmesi ve gönderme düğmesine basılı tutulması gerekiyor. Açılan seçenekler arasından "Bir Kez Görüntüle" tercih edildiğinde mesaj bu formatta gönderiliyor. İlk kullanımda WhatsApp, özelliğin nasıl çalıştığına ilişkin kısa bir bilgilendirme ekranı da gösteriyor.

    WhatsApp'a tek seferlik mesajlar geliyor! Okunduğunda silinecek Tam Boyutta Gör
    Bu şekilde gönderilen metinler, sohbet ekranında doğrudan görüntülenmiyor. Alıcının mesajı okumak için üzerine dokunması gerekiyor. Metin, sohbetten ayrı bir arayüzde açılıyor ve alıcı bu ekranı kapattığında mesaja yeniden erişemiyor. WhatsApp ayrıca okundu bilgisi açık olan sohbetlerde mesajın görüntülendiğini göndericiye bildiriyor.

    Mesaj açıldıktan sonra hem gönderenin hem de alıcının cihazından kaldırılıyor. Alıcı, metni kopyalayamıyor, başka bir kişiye iletemiyor veya kaydedemiyor. WhatsApp, mesaj görüntülenirken ekran görüntüsü alınmasını ve ekran kaydı yapılmasını da engelliyor. WABetaInfo'nun aktardığı bir diğer ayrıntıya göre tek seferlik metin mesajları şu an için zamanlanamıyor. Özelliğin herkese açık kararlı sürüme ulaşmadan önce bu konuda değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

    Şimdilik yalnızca belirli Android beta kullanıcılarına sunulan yeniliğin, test sürecinin ardından daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılması bekleniyor. WhatsApp henüz genel dağıtım için resmi bir tarih paylaşmış değil.

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    K
    kadirozgur87 4 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

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