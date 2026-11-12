WhatsApp, mesajları da tek seferlik yapıyor: Yeni özellik testte

Yapay Zeka Özeti:
- WhatsApp, fotoğrafların ardından tek seferlik metin mesajı özelliğini test etmeye başladı. Android beta sürümünde sunulan özellikle gönderilen mesajlar tek bir kez okunabiliyor. Kullanıcılar mesaj butonuna basılı tutarak bu seçeneği kullanabiliyor. Ayrı bir ekranda açılan metinler kapatıldığında siliniyor. Mesajların kopyalanması, iletilmesi veya ekran görüntüsünün alınması ise tamamen engelleniyor. Şimdilik kısıtlı bir kitleye sunulan özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.
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WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, WhatsApp'ın Android için yayınlanan 2.26.45.6 beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılara açıldı. Özellik, daha önce fotoğraf, video ve sesli mesajlarda sunulan tek seferlik görüntüleme sistemine benzer şekilde çalışıyor.
WhatsApp'ta tek seferlik metin mesajı nasıl gönderiliyor?
Yeni özelliği kullanmak için mesaj yazma alanına metnin girilmesi ve gönderme düğmesine basılı tutulması gerekiyor. Açılan seçenekler arasından "Bir Kez Görüntüle" tercih edildiğinde mesaj bu formatta gönderiliyor. İlk kullanımda WhatsApp, özelliğin nasıl çalıştığına ilişkin kısa bir bilgilendirme ekranı da gösteriyor.
Mesaj açıldıktan sonra hem gönderenin hem de alıcının cihazından kaldırılıyor. Alıcı, metni kopyalayamıyor, başka bir kişiye iletemiyor veya kaydedemiyor. WhatsApp, mesaj görüntülenirken ekran görüntüsü alınmasını ve ekran kaydı yapılmasını da engelliyor. WABetaInfo'nun aktardığı bir diğer ayrıntıya göre tek seferlik metin mesajları şu an için zamanlanamıyor. Özelliğin herkese açık kararlı sürüme ulaşmadan önce bu konuda değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.
Şimdilik yalnızca belirli Android beta kullanıcılarına sunulan yeniliğin, test sürecinin ardından daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılması bekleniyor. WhatsApp henüz genel dağıtım için resmi bir tarih paylaşmış değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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