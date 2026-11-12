WhatsApp, mesajları da tek seferlik yapıyor: Yeni özellik testte

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat WhatsApp, fotoğrafların ardından tek seferlik metin mesajı özelliğini test etmeye başladı. Android beta sürümünde sunulan özellikle gönderilen mesajlar tek bir kez okunabiliyor. Kullanıcılar mesaj butonuna basılı tutarak bu seçeneği kullanabiliyor. Ayrı bir ekranda açılan metinler kapatıldığında siliniyor. Mesajların kopyalanması, iletilmesi veya ekran görüntüsünün alınması ise tamamen engelleniyor. Şimdilik kısıtlı bir kitleye sunulan özelliğin ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör WhatsApp, gizlilik odaklı özelliklerine bir yenisini daha ekliyor. Bir süredir geliştirme aşamasında olan tek seferlik metin mesajı özelliği, Android beta kullanıcılarına sunulmaya başladı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, karşı tarafa yalnızca bir kez görüntülenebilen ve okunduktan sonra silinen metinler gönderebilecek.

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre özellik, WhatsApp'ın Android için yayınlanan 2.26.45.6 beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılara açıldı. Özellik, daha önce fotoğraf, video ve sesli mesajlarda sunulan tek seferlik görüntüleme sistemine benzer şekilde çalışıyor.

WhatsApp'ta tek seferlik metin mesajı nasıl gönderiliyor?

Yeni özelliği kullanmak için mesaj yazma alanına metnin girilmesi ve gönderme düğmesine basılı tutulması gerekiyor. Açılan seçenekler arasından "Bir Kez Görüntüle" tercih edildiğinde mesaj bu formatta gönderiliyor. İlk kullanımda WhatsApp, özelliğin nasıl çalıştığına ilişkin kısa bir bilgilendirme ekranı da gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Bu şekilde gönderilen metinler, sohbet ekranında doğrudan görüntülenmiyor. Alıcının mesajı okumak için üzerine dokunması gerekiyor. Metin, sohbetten ayrı bir arayüzde açılıyor ve alıcı bu ekranı kapattığında mesaja yeniden erişemiyor. WhatsApp ayrıca okundu bilgisi açık olan sohbetlerde mesajın görüntülendiğini göndericiye bildiriyor.

Mesaj açıldıktan sonra hem gönderenin hem de alıcının cihazından kaldırılıyor. Alıcı, metni kopyalayamıyor, başka bir kişiye iletemiyor veya kaydedemiyor. WhatsApp, mesaj görüntülenirken ekran görüntüsü alınmasını ve ekran kaydı yapılmasını da engelliyor. WABetaInfo'nun aktardığı bir diğer ayrıntıya göre tek seferlik metin mesajları şu an için zamanlanamıyor. Özelliğin herkese açık kararlı sürüme ulaşmadan önce bu konuda değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise bilinmiyor.

WhatsApp'a yeni etkinlik özellikleri geliyor! İşte yenilikler 5 gün önce eklendi

Şimdilik yalnızca belirli Android beta kullanıcılarına sunulan yeniliğin, test sürecinin ardından daha geniş bir kullanıcı kitlesine açılması bekleniyor. WhatsApp henüz genel dağıtım için resmi bir tarih paylaşmış değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

WhatsApp'a tek seferlik mesajlar geliyor! Okunduğunda silinecek

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: