WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Birkaç hafta sonra gelecek

"Sohbet Kilidi" nasıl çalışır
Sohbet Kilidi özelliği ile bir sohbeti kilitlediğinizde, uygulama bu sohbetin içeriğini de otomatik olarak bildirimlerde gizleyecek. Birebir veya grup sohbetlerini, o sohbetin adına dokunarak ve kilit seçeneğini seçerek kilitleyebilirsiniz. Kilitli sohbet sekmesini görebilmek için aşağı doğru kaydırmanız yeterli olacak.
Şirket bir blog yazısında, "Bu özelliğin, telefonlarını zaman zaman bir aile üyesiyle paylaşmak zorunda kalan kişiler veya ekstra özel bir sohbetin geldiği anda telefonunuzu başka birinin tuttuğu anlar için harika olacağını düşünüyoruz" dedi.
Meta, Sohbet Kilidi hakkında kilitleme ve sohbetleriniz için özel bir parola oluşturma dahil olmak üzere daha fazla seçenek eklemeyi planladığını da belirtti. Sohbet Kilidi özelliği, WhatsApp'ın anketler ve paylaşımla ilgili yeni güncellemesinin ardından birkaç hafta sonra kullanıma sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.