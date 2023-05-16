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    WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Birkaç hafta sonra gelecek

    Kullanıcı deneyimini en üst seviyede tutmayı amaçlayan WhatsApp, bu sefer de özel konuşmalar için bir güncelleme yayınlayacağını duyurdu. İşte içeriğine dair detaylar:
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    WhatsApp'a yeni bir daha özellik geliyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına özel konuşmaları için ek bir güvenlik katmanı sağlamak üzere tasarlanmış yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik, bir sohbeti kilitlemenize olanak tanıyarak o ileti dizisini gelen kutunuzdan çıkarıyor ve kendi klasörünün içine koyuyor.

    "Sohbet Kilidi" nasıl çalışır

    Sohbet Kilidi özelliği ile bir sohbeti kilitlediğinizde, uygulama bu sohbetin içeriğini de otomatik olarak bildirimlerde gizleyecek. Birebir veya grup sohbetlerini, o sohbetin adına dokunarak ve kilit seçeneğini seçerek kilitleyebilirsiniz. Kilitli sohbet sekmesini görebilmek için aşağı doğru kaydırmanız yeterli olacak.

    Şirket bir blog yazısında, "Bu özelliğin, telefonlarını zaman zaman bir aile üyesiyle paylaşmak zorunda kalan kişiler veya ekstra özel bir sohbetin geldiği anda telefonunuzu başka birinin tuttuğu anlar için harika olacağını düşünüyoruz" dedi.

    Meta, Sohbet Kilidi hakkında kilitleme ve sohbetleriniz için özel bir parola oluşturma dahil olmak üzere daha fazla seçenek eklemeyi planladığını da belirtti. Sohbet Kilidi özelliği, WhatsApp'ın anketler ve paylaşımla ilgili yeni güncellemesinin ardından birkaç hafta sonra kullanıma sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 19 saat önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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