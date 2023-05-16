WhatsApp yeni özelliğini duyurdu: Birkaç hafta sonra gelecek

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarına özel konuşmaları için ek bir güvenlik katmanı sağlamak üzere tasarlanmış yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik, bir sohbeti kilitlemenize olanak tanıyarak o ileti dizisini gelen kutunuzdan çıkarıyor ve kendi klasörünün içine koyuyor.

"Sohbet Kilidi" nasıl çalışır

Sohbet Kilidi özelliği ile bir sohbeti kilitlediğinizde, uygulama bu sohbetin içeriğini de otomatik olarak bildirimlerde gizleyecek. Birebir veya grup sohbetlerini, o sohbetin adına dokunarak ve kilit seçeneğini seçerek kilitleyebilirsiniz. Kilitli sohbet sekmesini görebilmek için aşağı doğru kaydırmanız yeterli olacak.

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Şirket bir blog yazısında, "Bu özelliğin, telefonlarını zaman zaman bir aile üyesiyle paylaşmak zorunda kalan kişiler veya ekstra özel bir sohbetin geldiği anda telefonunuzu başka birinin tuttuğu anlar için harika olacağını düşünüyoruz" dedi.

Meta, Sohbet Kilidi hakkında kilitleme ve sohbetleriniz için özel bir parola oluşturma dahil olmak üzere daha fazla seçenek eklemeyi planladığını da belirtti. Sohbet Kilidi özelliği, WhatsApp'ın anketler ve paylaşımla ilgili yeni güncellemesinin ardından birkaç hafta sonra kullanıma sunulacak.

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